হেইমিচের হাঙ্গার গেমসের প্রিক্যুয়েল আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজির সবচেয়ে স্মার্ট রোম্যান্স প্রবণতাকে অব্যাহত রাখছে

দ্য হাঙ্গার গেমস

দ্য হাঙ্গার গেমস হল একটি মাল্টি-মুভি ফ্র্যাঞ্চাইজি যেখানে জেনিফার লরেন্স ক্যাটনিস এভারডিন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। চলচ্চিত্রগুলি লেখক সুজান কলিন্সের তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক ডিস্টোপিয়ান বই সিরিজের উপর ভিত্তি করে। প্রথম চলচ্চিত্রটি 2012 সালে মুক্তি পায়, তারপরে 2013 সালে ক্যাচিং ফায়ার, 2014 সালে মকিংজে পার্ট 1 এবং 2015 সালে মকিংজে পার্ট 2 মুক্তি পায়। 2023 সালে, সিরিজের পঞ্চম চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়, The Ballad of Songbirds and Snakes।

দ্বারা নির্মিত সুজান কলিন্স

