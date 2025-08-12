You are Here
হেগসথ সমালোচনার মধ্যে ডিসি পুলিশ বাহিনীকে ফেডারেলাইজ করার ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছেন
News

হেগসথ সমালোচনার মধ্যে ডিসি পুলিশ বাহিনীকে ফেডারেলাইজ করার ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছেন

ট্রাম্পের ‘সাহস পেয়েছে’ এটি করার জন্য: পিট হেগসথ

প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ওয়াশিংটন, ডিসি নিরাপদ করার জন্য রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুসন্ধানের ‘ফ্রন্ট এবং সেন্টার’ কী তা প্রকাশ করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন তিনি ‘দ্য ইনগ্রাহাম অ্যাঙ্গেল’ -এ ‘শার্ক আক্রমণ’ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়েছেন।

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

সোমবার ওয়াশিংটন, ডিসির পুলিশ বাহিনীকে ফেডারেল করা হবে বলে তারা সোমবার ওয়াশিংটনের ঘোষণার পরে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প “সাহস” পেয়েছেন তা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

আমরা আমাদের আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের পাশাপাশি ফোর্স গুণক হিসাবে কাজ করতে যাচ্ছি, “হেগসেথ বলেছিলেন” দ্য ইনগ্রাহাম অ্যাঙ্গেল “।

হোয়াইট হাউসের অপরাধকে হ্রাস করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, ট্রাম্প এটি “মুক্তি দিবস” বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়াশিংটন ডিসির মহানগর পুলিশ বিভাগকে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। হেগসেথও 800 টি জাতীয় প্রহরী সেনা “আগামী সপ্তাহে” মোতায়েন করা হবে।

ট্রাম্পের ডিসি -তে জাতীয় গার্ডকে মোতায়েন করার পরিকল্পনা বাসিন্দাদের কাছ থেকে স্পার্কস ব্যাকল্যাশ স্পার্কস – তবে কেউ কেউ এটি স্বাগত জানায়

রাজধানী সিটিতে সাম্প্রতিক সহিংসতার কাজগুলি জাতীয় শিরোনাম করার পরে এটি ঘটেছিল, যার মধ্যে একজন প্রাক্তন ডোগে কর্মীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল এবং 21 বছর বয়সী কংগ্রেসনাল ইন্টার্নকে জুনে হোয়াইট হাউস থেকে এক মাইল দূরে শুটিংয়ের ক্রসফায়ারে মারাত্মকভাবে ধরা পড়েছিল।

“যদি আমাদের রাজধানী শহরটি গোলমাল হয়, যদি আমরা আমাদের রাজধানী শহরটি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তবে দেশের বাকি অংশগুলি কেমন দেখাচ্ছে?” হেগসথ জিজ্ঞাসা করলেন।

ফক্স নিউজের হোস্ট লরা ইনগ্রাহাম যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে দেশটির রাজধানীতে সেনা কত দিন থাকবে, তখন হেগসথ তাদের মোতায়েনকে “শর্ত ভিত্তিক” বলে অভিহিত করেছেন, “প্রশাসনের উপর জোর দেওয়া আইন প্রয়োগের সমস্ত অংশকে” নিশ্চিত করে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এমন লোকেরা আসলে আটকে আছে “তা সমর্থন করবে।

ট্রাম্প ওয়াশিংটনে ‘সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে’ অপরাধকে সম্বোধন করার জন্য ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যদের সক্রিয় করেছেন

এই কারণেই রাষ্ট্রপতি নগদহীন জামিন এবং অভয়ারণ্য শহরগুলির বিষয়ে কথা বলছেন, “হেগসথ ব্যাখ্যা করেছিলেন।” আপনি যদি এখানে ডিসিতে অবৈধ হন তবে এটি একটি সমস্যা হতে চলেছে। সুতরাং আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সমস্ত জিনিস আমাদের জন্য সামনে এবং কেন্দ্র।

ন্যাশনাল গার্ডকে সপ্তাহ বা মাস ধরে মোতায়েন করা যেতে পারে, তবে যখন তাদের টানতে হবে তখন শেষ পর্যন্ত “রাষ্ট্রপতির আহ্বান,” হেগসেথ যোগ করেছেন।

ওয়াশিংটন, ডিসির রাস্তায় গ্যাং সদস্যদের দ্বারা নির্মমভাবে মারধর করার পরে প্রাক্তন ডোগে কর্মী “বিগ বলস” ডাকনামের পরে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি এই জেলার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য জেলার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য দৃ right ়ভাবে বিবেচনা করছেন এবং এই দেশটির রাজধানী শহরকে জর্জরিত করে সহিংসতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। (চিপ সোমোডেভিলা/গেটি চিত্র এবং এপি ফটো/ম্যানুয়েল বাল্স সেনা)

হেগসথ ট্রাম্প প্রশাসন “কর্তৃত্ববাদী” হিসাবে কাজ করছেন এমন অভিযোগের প্রতিক্রিয়াও করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে এই সমালোচনাগুলি জুনে লস অ্যাঞ্জেলেসে “আইস অফিসারদের উপর হামলার বিক্ষোভের প্রতিবাদ” করার সময় তিনি যা শুনেছিলেন তার চেয়ে আলাদা নয়।

হেগসথ সেনেট ডেমোক্র্যাটদের সাথে সামুদ্রিক মোতায়েনের বিষয়ে এলএ বিরোধী আইস দাঙ্গার প্রতি স্পারস: ‘প্রাণঘাতীতা সম্পর্কে নয়’

“আমাকে বলা হয়েছিল, ‘ওহ, আপনি রাজনৈতিক বিরোধীদের তালাবন্ধ করতে যাচ্ছেন, আপনি ডেমোক্র্যাটদের পিছনে যাবেন,’ ইয়াদা ইয়াদা। এটি প্রতিবার একই জিনিস। আমাদের উদ্দেশ্যগুলি ভুলভাবে চিহ্নিত করা,” হেগসথ যুক্তি দিয়েছিলেন।

বাসিন্দারা ফেডারেল এবং বর্ডার প্যাট্রোল এজেন্টদের ঘিরে যারা আটলান্টিক বিএলভিডিতে অভিবাসী অভিযানের পরে তাদের পালানোর পরিকল্পনা করে। বেল, ক্যালিফোর্নিয়ায় 19 জুন, 2025। (জেনারো মোলিনা/লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস গেটি ইমেজের মাধ্যমে)

তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “এই রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্য হ’ল আইনী ও আইনী ও সাংবিধানিক উপায় ব্যবহার করে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, যা তার সম্পূর্ণরূপে রয়েছে এবং আপনি জানেন যে তারা কেন তাকে পছন্দ করেন না? তিনি এটি করার সাহস পেয়েছেন।”

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

জুনে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গভর্নর গাভিন নিউজমের, ডি-ক্যালিফ, এর বিরুদ্ধে দৃ strong ় অবস্থান সত্ত্বেও লস অ্যাঞ্জেলেসে 700০০ মেরিন এবং ৪,০০০ ন্যাশনাল গার্ডের সেনাবাহিনীর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

স্টিফানি সামেল ফক্স নিউজ ডিজিটালের ডিজিটাল প্রযোজনা সহকারী। তিনি এর আগে ক্যাম্পাস সংস্কার এবং মিডিয়া রিসার্চ সেন্টারের জন্য লিখেছেন, শিক্ষা এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বকে আচ্ছাদন করে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts