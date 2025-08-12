হেগসথ সমালোচনার মধ্যে ডিসি পুলিশ বাহিনীকে ফেডারেলাইজ করার ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
সোমবার ওয়াশিংটন, ডিসির পুলিশ বাহিনীকে ফেডারেল করা হবে বলে তারা সোমবার ওয়াশিংটনের ঘোষণার পরে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প “সাহস” পেয়েছেন তা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন।
“আমরা আমাদের আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের পাশাপাশি ফোর্স গুণক হিসাবে কাজ করতে যাচ্ছি, “হেগসেথ বলেছিলেন” দ্য ইনগ্রাহাম অ্যাঙ্গেল “।
হোয়াইট হাউসের অপরাধকে হ্রাস করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, ট্রাম্প এটি “মুক্তি দিবস” বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়াশিংটন ডিসির মহানগর পুলিশ বিভাগকে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। হেগসেথও 800 টি জাতীয় প্রহরী সেনা “আগামী সপ্তাহে” মোতায়েন করা হবে।
ট্রাম্পের ডিসি -তে জাতীয় গার্ডকে মোতায়েন করার পরিকল্পনা বাসিন্দাদের কাছ থেকে স্পার্কস ব্যাকল্যাশ স্পার্কস – তবে কেউ কেউ এটি স্বাগত জানায়
রাজধানী সিটিতে সাম্প্রতিক সহিংসতার কাজগুলি জাতীয় শিরোনাম করার পরে এটি ঘটেছিল, যার মধ্যে একজন প্রাক্তন ডোগে কর্মীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল এবং 21 বছর বয়সী কংগ্রেসনাল ইন্টার্নকে জুনে হোয়াইট হাউস থেকে এক মাইল দূরে শুটিংয়ের ক্রসফায়ারে মারাত্মকভাবে ধরা পড়েছিল।
“যদি আমাদের রাজধানী শহরটি গোলমাল হয়, যদি আমরা আমাদের রাজধানী শহরটি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তবে দেশের বাকি অংশগুলি কেমন দেখাচ্ছে?” হেগসথ জিজ্ঞাসা করলেন।
ফক্স নিউজের হোস্ট লরা ইনগ্রাহাম যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে দেশটির রাজধানীতে সেনা কত দিন থাকবে, তখন হেগসথ তাদের মোতায়েনকে “শর্ত ভিত্তিক” বলে অভিহিত করেছেন, “প্রশাসনের উপর জোর দেওয়া আইন প্রয়োগের সমস্ত অংশকে” নিশ্চিত করে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এমন লোকেরা আসলে আটকে আছে “তা সমর্থন করবে।
ট্রাম্প ওয়াশিংটনে ‘সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে’ অপরাধকে সম্বোধন করার জন্য ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যদের সক্রিয় করেছেন
“এই কারণেই রাষ্ট্রপতি নগদহীন জামিন এবং অভয়ারণ্য শহরগুলির বিষয়ে কথা বলছেন, “হেগসথ ব্যাখ্যা করেছিলেন।” আপনি যদি এখানে ডিসিতে অবৈধ হন তবে এটি একটি সমস্যা হতে চলেছে। সুতরাং আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সমস্ত জিনিস আমাদের জন্য সামনে এবং কেন্দ্র।“
ন্যাশনাল গার্ডকে সপ্তাহ বা মাস ধরে মোতায়েন করা যেতে পারে, তবে যখন তাদের টানতে হবে তখন শেষ পর্যন্ত “রাষ্ট্রপতির আহ্বান,” হেগসেথ যোগ করেছেন।
হেগসথ ট্রাম্প প্রশাসন “কর্তৃত্ববাদী” হিসাবে কাজ করছেন এমন অভিযোগের প্রতিক্রিয়াও করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে এই সমালোচনাগুলি জুনে লস অ্যাঞ্জেলেসে “আইস অফিসারদের উপর হামলার বিক্ষোভের প্রতিবাদ” করার সময় তিনি যা শুনেছিলেন তার চেয়ে আলাদা নয়।
হেগসথ সেনেট ডেমোক্র্যাটদের সাথে সামুদ্রিক মোতায়েনের বিষয়ে এলএ বিরোধী আইস দাঙ্গার প্রতি স্পারস: ‘প্রাণঘাতীতা সম্পর্কে নয়’
“আমাকে বলা হয়েছিল, ‘ওহ, আপনি রাজনৈতিক বিরোধীদের তালাবন্ধ করতে যাচ্ছেন, আপনি ডেমোক্র্যাটদের পিছনে যাবেন,’ ইয়াদা ইয়াদা। এটি প্রতিবার একই জিনিস। আমাদের উদ্দেশ্যগুলি ভুলভাবে চিহ্নিত করা,” হেগসথ যুক্তি দিয়েছিলেন।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “এই রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্য হ’ল আইনী ও আইনী ও সাংবিধানিক উপায় ব্যবহার করে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, যা তার সম্পূর্ণরূপে রয়েছে এবং আপনি জানেন যে তারা কেন তাকে পছন্দ করেন না? তিনি এটি করার সাহস পেয়েছেন।”
জুনে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গভর্নর গাভিন নিউজমের, ডি-ক্যালিফ, এর বিরুদ্ধে দৃ strong ় অবস্থান সত্ত্বেও লস অ্যাঞ্জেলেসে 700০০ মেরিন এবং ৪,০০০ ন্যাশনাল গার্ডের সেনাবাহিনীর নির্দেশ দিয়েছিলেন।