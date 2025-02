হেগসেথ ইউক্রেনের অবাস্তবতার জন্য ন্যাটোকে সদস্যপদ বলে

BRUSSELS — US Defense Secretary Pete Hegseth said Wednesday that NATO membership for Ukraine was unrealistic and in sweeping remarks suggested that the country should abandon hopes of returning to its pre-2014 borders and prepare for a negotiated settlement with Russia that would be backed up by international সেনা

নতুন ট্রাম্প প্রশাসনের সদস্য দ্বারা ন্যাটোতে প্রথম ভ্রমণের সময় হেগসথ মন্তব্য করেছিলেন। মিত্ররা ওয়াশিংটনকে কতটা অব্যাহত সামরিক এবং আর্থিক সহায়তা সরবরাহ করতে চায় তা শুনতে অপেক্ষা করছে ইউক্রেনীয় সরকার।

হেগসেথ বলেছিলেন, “ইউক্রেনে মোতায়েন করা মার্কিন সেনা থাকবে না।”

ইউক্রেন প্রতিরক্ষা যোগাযোগ গোষ্ঠীর বক্তব্য রেখে হেগসেথ বলেছিলেন যে ইউক্রেনের পশ্চিমা সমর্থকদের অবশ্যই দেশকে তার ২০১৪-এর পূর্বের সীমান্তে ফিরিয়ে দেওয়ার “মায়াময় লক্ষ্য” ত্যাগ করতে হবে, রাশিয়া ক্রিমিয়ান উপদ্বীপকে সংযুক্ত করার আগে এবং পূর্ব ইউক্রেনের কিছু অংশ দখল করার আগে।

২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণ-আক্রমণাত্মক আগ্রাসনের পর থেকে ইউক্রেনকে সহায়তা প্রদানকারী প্রায় ৫০ জন সদস্য দেশগুলির দলকে বলেছিলেন, “এই যোগাযোগ গোষ্ঠীর সদস্যদের অবশ্যই এই মুহুর্তটি পূরণ করতে হবে।”

হেগসেথের উদ্বোধনী মন্তব্যের জবাবে জন হিলি যুক্তরাজ্যের সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ ডিফেন্সের সেক্রেটারি বলেছেন, “আমরা আপনাকে শুনি।” হেগসেথ এবং হিলি উভয়ই ইউক্রেনের ভবিষ্যতের সহায়তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ব্রাসেলসে একটি ক্লোজ-ডোর সেশন কী হবে তার শীর্ষে প্রেসের সামনে কথা বলেছেন।

প্রায় তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে, এই 50 টি দেশ সম্মিলিতভাবে ইউক্রেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে $ 66.5 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সহ 126 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অস্ত্র এবং সামরিক সহায়তা সরবরাহ করেছে, যা এই গোষ্ঠীর সৃষ্টির পর থেকে এই গোষ্ঠীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছে।

তবে এই সপ্তাহে বৈঠকটি যুক্তরাজ্য দ্বারা আহ্বান করা হয়েছিল, এবং যদি একজনকে ডাকা হয় তবে পরবর্তী সভার সভাপতিত্ব করতে পারে সে সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

হেগসথ ইউক্রেনের জন্য নতুন অস্ত্রের বিষয়ে কোনও ঘোষণা দেওয়ার আশা করা হয়নি।

তার ভ্রমণ তৃতীয় বার্ষিকীর দুই সপ্তাহেরও কম আগে আসে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে। বেশিরভাগ মার্কিন মিত্ররা আশঙ্কা করছেন যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন জিতলে ইউক্রেনের সীমানায় থামবেন না এবং কয়েক দশক ধরে ইউরোপের বৃহত্তম ভূমি যুদ্ধ তাদের সুরক্ষার জন্য একটি অস্তিত্বের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে এটি আমেরিকান করদাতাদের খুব বেশি অর্থ ব্যয়। তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে ইউক্রেনের অ্যাক্সেস সহ আমাদের সহায়তার জন্য অর্থ প্রদান করা উচিত বিরল পৃথিবী খনিজশক্তি এবং অন্যান্য সংস্থান।

হেগসেথ তার মন্তব্যে বলেছিলেন যে ন্যাটো সদস্য দেশগুলিকেও তাদের বাজেটের 5% এ প্রতিরক্ষা ব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে হবে – এটি একটি উচ্চ চিহ্ন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে পূরণ করে না।

“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর কোনও ভারসাম্যহীন সম্পর্ককে সহ্য করবে না যা নির্ভরতা উত্সাহ দেয়। বরং, আমাদের সম্পর্ক ইউরোপকে তার নিজের সুরক্ষার জন্য দায়বদ্ধ করার ক্ষমতায়নের অগ্রাধিকার দেবে, “হেগসেথ বলেছিলেন।

কিছু মার্কিন মিত্ররা আশঙ্কা করছেন যে একটি তাড়াহুড়ো চুক্তিটি এমন শর্তগুলিতে পাওয়া যেতে পারে যা ইউক্রেনের পক্ষে অনুকূল নয়।

হেগসেথ বক্তৃতা দেওয়ার আগে ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুটকে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছিলেন যে পুতিন কেবলমাত্র ইউক্রেনের সাথে শান্তি চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করবেন যদি তার সমর্থকরা পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সরবরাহ করে চলেছেন।

“আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তার অন্য কোনও বিকল্প নেই, এবং এর অর্থ তাকে টেবিলে জোর করার অর্থ,” রুট বলেছেন। “তাকে বুঝতে হবে যে আমরা ইউক্রেনকে ছেড়ে দেব না। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে রাশিয়ার উপর আমাদের সর্বাধিক অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে। “

ন্যাটো প্রতিষ্ঠিত হয় নীতি যে কোনও মিত্রের উপর আক্রমণ অবশ্যই তাদের সকলের উপর আক্রমণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং একটি সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার সাথে মিলিত হতে হবে। সদস্যপদ চূড়ান্ত সুরক্ষা গ্যারান্টি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এটি ইউক্রেন বছরের পর বছর ধরে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

তবে, সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ এখনও এই প্রান্তে পৌঁছেনি, এবং ট্রাম্প প্রায় নিশ্চিত তাদের আবার লক্ষ্য। কোনও ন্যাটো সদস্য নেই প্রতিরক্ষা ব্যয় 5% এ বৃদ্ধি পেয়েছে জিডিপির, এমনকি পোল্যান্ডও নয়, যা নিকটতম, 4% এরও বেশি ব্যয় করে এবং এই বছর 5% এর কাছে যাওয়ার প্রত্যাশা করে।

মঙ্গলবার জার্মানিতে সাংবাদিকদের সাথে কথা বললে, হেগসথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার প্রতিরক্ষা ব্যয়কে জিডিপির ৫% করে বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে না। তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিডেন প্রশাসনের অধীনে তার চেয়ে বেশি ব্যয় করা উচিত এবং “3%এর চেয়ে কম হওয়া উচিত নয়।”

তিনি বলেছিলেন যে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের উপর নির্ভর করবে, তবে যোগ করেছে যে “আমরা ফিশালি সীমাবদ্ধ সময়ে বাস করি” এবং করদাতার অর্থের সাথে দায়বদ্ধ হওয়া দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডিফেন্সে প্রায় 3.3% জিডিপির ব্যয় করে।

ন্যাটো নেতারা 24 থেকে 26 শে জুন নেদারল্যান্ডসের হেগে তাদের পরবর্তী পরিকল্পিত শীর্ষ সম্মেলনে নতুন ব্যয়ের লক্ষ্যবস্তুতে একমত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ওয়াশিংটনে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস লেখক ললিটা সি বাল্ডোর এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।