“আমরা এখনও ইউক্রেনকে সমর্থন করার জন্য দৃ determined ়সংকল্পবদ্ধ, unity ক্যের চেতনায় কাজ করা এবং” যারা ইচ্ছা তাদের জোটের কাঠামোতে করা কাজ বিকাশের জন্য কাজ করে। ম্যাক্রন বলেছিলেন, “ইউক্রেনের ভবিষ্যত ইউক্রেনীয়রা ছাড়া তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের স্বাধীনতা এবং সুরক্ষার জন্য লড়াই করে যাওয়া ছাড়া নির্ধারণ করা যায় না।”
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ইউরোপের সুরক্ষা মানচিত্রে রাখা হয়েছে, সুতরাং ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে “ইউরোপীয়রাও এই সমস্যা সমাধানে অংশ নেবে”।
ফরাসী রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, “আমি জেলেনস্কির রাষ্ট্রপতি এবং আমাদের ইউরোপীয় অংশীদারদের সাথে আলাপচারিতা চালিয়ে যাব।”
আমি সবেমাত্র রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির সাথে পাশাপাশি চ্যান্সেলর মের্জ এবং প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের সাথে আবারও কথা বলেছি।
জেলেনস্কি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে লিখেছেন যে ম্যাক্রনের সাথে কথোপকথনে তারা “কূটনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মতামত বিনিময় করেছিলেন।” “ইউক্রেন, ফ্রান্স, সমস্ত অংশীদাররা বাস্তব বিশ্বের জন্য যথাসম্ভব উত্পাদনশীলভাবে কাজ করতে প্রস্তুত। এটি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ যে রাশিয়ানরা আর কাউকে প্রতারণা করতে পারে না,” তিনি বলেছিলেন।
প্রসঙ্গ
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় রাশিয়ান ফেডারেশনের অবৈধ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তার বৈঠকের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এটি পরিকল্পনা করা হয়েছে যে তারা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ান ফেডারেশনের যুদ্ধ শেষ করার বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করবে।
হোয়াইট হাউসের প্রধান বললেন যে ইউক্রেনের বিশ্বে চুক্তি হবে অঞ্চল বিনিময়। এই বিকল্পটি ইউক্রেনে (বিশেষত, জেলেনস্কি নিজেই) এবং ইউক্রেনের ইউরোপীয় মিত্র ডাব্লুএসজে অনুসারে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
১ আগস্ট, পুতিন জোর দিয়েছিলেন যে ২০২৪ সালের জুন থেকে যুদ্ধের শেষের দিকে তাঁর পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়নি, যখন তারা তৈরি করা হয়েছিল। তারপরে তিনি দাবি করেছিলেন যে ইউক্রেনকে রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে আলোচনা শুরু করার জন্য পুরোপুরি ডোনেটস্ক, লুগানস্ক, খেরসন এবং জাপুরিঝঝ্যা অঞ্চলগুলি থেকে সেনা প্রত্যাহার করে ন্যাটোতে যোগদানের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে এই চারটি অঞ্চল এবং ক্রিমিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়াও, পুতিন রাশিয়ান ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ইউক্রেন এবং পশ্চিমের নিষেধাজ্ঞাগুলি বিলুপ্ত করার দাবি করেছিলেন।