হেনরি ক্যাভিলের ডেডপুল এবং উলভারিন ক্যামিও একটি নিখুঁত মুভির সুযোগ দেখায় যা মার্ভেল অন্য 6 বার মিস করেছে

হিউ জ্যাকম্যান প্রথম 2000-এর দশকে উলভারিন হিসেবে আবির্ভূত হন এক্স-মেনএবং এখন 11টি ফিচার ফিল্মে আইকনিক মার্ভেল নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে৷ X-Men, X2: X-Men: The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine, X-Men: First Class, The Wolverine, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse , লোগান, ডেডপুল 2 এবং ডেডপুল এবং উলভারিন.