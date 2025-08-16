You are Here
News

হেনরি সিজুডো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এমএমএ 10, 15 বছরের মধ্যে বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা হবে

হেনরি সিজুডো
এমএমএ হবে বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা
… কেবল এটি 10-15 বছর দিন

মিশ্র মার্শাল আর্টগুলি খুব বেশি আগে বিশ্বের অনেক জায়গায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল … তবে খেলাটি বৈদ্যুতিক গতিতে বেড়েছে এবং হেনরি সিজুডো ভবিষ্যদ্বাণী করে এটি শীঘ্রই বিশ্বের বৃহত্তম খেলা হবে!

ট্রিপল সি যোগদান ব্যাবক উপর টিএমজেড স্পোর্টস টিভি শো (সপ্তাহের দিনগুলিতে প্রচারিত এফএস 1) … যেখানে প্রাক্তন চ্যাম্প-চ্যাম্পকে ইউএফসির historic তিহাসিক (এবং বিশাল) $ 7.7 বিলিয়ন মিডিয়া অধিকারগুলি প্যারামাউন্টের সাথে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তিনি এই উচ্চতায় পৌঁছানোর খেলাটি কখনও কল্পনা করতে পারতেন কিনা।

হেনরি সিউজুডো সাব গেটি সোয়াইপ

“না, আমি (কল্পনা করি না যে এমএমএ এই বড়টি পেতে পারে),” 38 বছর বয়সী ফিউচার হল অফ ফেমার বলেছেন।

“তবে এই মুহুর্তে, আমি মনে করি ইউএফসি, মিশ্র মার্শাল আর্টের খেলা, আগামী 10 বছরে, এমনকি 15 বছরের মধ্যেও বিশ্বের বৃহত্তম খেলাধুলায় পরিণত হবে।”

ফুটবলের চেয়ে বড়?!

“হ্যাঁ।”

এটা কি হবে? থাকুন … যদিও এটি অনস্বীকার্য তা খেলাধুলা একটি বিচ্ছেদের গতিতে বেড়েছে।


অবশ্যই, প্রচারটি 1993 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল … এবং এটি পরিয়াহ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

2001 সালে, ডানা হোয়াইটপাশাপাশি ফ্র্যাঙ্ক এবং লরেঞ্জো ফারিটিটাসংগ্রামী সংস্থাটি 2 মিলিয়ন ডলারে কিনেছিল। দেড় দশক পরে, ২০১ 2016 সালের মাঝামাঝি সময়ে তারা ইউএফসি ওভারের জন্য ডাব্লুএমইকে বিক্রি করেছিল 4 বিলিয়ন ডলারআর!


আলিঙ্গন হোগান-অন্তর্ভুক্তি

10 বছরেরও কম পরে, প্রায় 8 বিলিয়ন ডলার মিডিয়া চুক্তি আঘাত করা হয়েছিল … স্পষ্টতই বলেছিলেন, ইউএফসি একটি রকেট জাহাজ হয়েছে।

অন্যতম প্রধান কারণ – ইউএফসি 319 এর মতো উচ্চ প্রত্যাশিত ইভেন্টগুলি, বছরের প্রতিযোগী, মিডলওয়েট চ্যাম্পের সম্ভাব্য লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ড্রিকাস ডু প্লাইং বনাম অপরাজিত চ্যালেঞ্জার খামজাত চিমায়েভআর!

ড্রোকস ডু প্লিজিস খামজাত চিমায়েভ সাব গেট্টি সোয়াইপ

সিউজুডোর সাথে পুরো সাক্ষাত্কারটি দেখুন – তিনি কীভাবে এবং কখন জিততে পারেন তা ঠিক ভেঙে দেয় এবং প্রশ্নের উত্তরও দেয় … তিনি কি আবার কখনও লড়াই করবেন!?

