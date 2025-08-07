হেরেটিক এবং হেক্সেন নাইটডাইভ স্টুডিওগুলি থেকে একটি চমকপ্রদ রিমাস্টার পেয়েছেন

নাইটডিভ স্টুডিও এবং আইডি সফ্টওয়্যার ঘোষণা করেছেন ফ্যান্টাসি শ্যুটারদের একটি চমকপ্রদ রিমাস্টার হেরেটিক এবং জাদুকরী। গেমগুলি এখন একটি নতুন রিলিজে আধুনিক কনসোলগুলির জন্য উপলব্ধ, ডাবড হেরেটিক + হেক্সেন, এর মধ্যে কো-অপ, ক্রস-প্ল্যাটফর্ম মাল্টিপ্লেয়ার এবং সম্প্রদায়-প্রকাশিত মোডগুলির সমর্থন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
হেরেটিক + হেক্সেন একত্রিত হেরেটিক: সর্প রাইডার্সের ছায়া, হেক্সেন: হেরেটিক ছাড়িয়ে এবং হেক্সেন: অন্ধকার দুর্গের মৃত্যু একটি একক বান্ডিল মধ্যে। এক্সবক্স, প্লেস্টেশন এবং স্যুইচ -এ গেমগুলি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় আপডেটগুলি তৈরি করার শীর্ষে, নাইটডাইভ “দুটি ব্র্যান্ডের নতুন এপিসোড” তৈরি করেছে যার মাধ্যমে খেলতে হবে হেরেটিক: বিশ্বাস পুনর্নবীকরণ এবং জাদুকরী: নাতনিদের ভেস্টিক্সেস এর মধ্যে মূল গেমগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত নতুন স্তর অন্তর্ভুক্ত।
যখন তারা প্রথম 1994 এবং 1995 সালে প্রকাশিত হয়েছিল, যথাক্রমে, হেরেটিক এবং জাদুকরী উপন্যাসের জুটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ডুম-চরিত্র শ্রেণি এবং একটি তালিকা যেমন প্রাথমিক আরপিজি উপাদান সহ প্রথম ব্যক্তির ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত। গেমগুলি বিকাশকারী রেভেন সফটওয়্যারটিকে মানচিত্রে রাখতে সহায়তা করেছিল এটি গেমস তৈরি করার আগে খুব বেশি সময় আগে ভূমিকম্প 4 এবং ওল্ফেনস্টাইন আইডি সফ্টওয়্যার জন্য।
নাইটডিভ স্টুডিওগুলি অন্যান্য আইডি সফ্টওয়্যার রিমাস্টারগুলিতে কাজ করেছে, তবে রিমেকিং বা পুনরায় তৈরি করার ধারণা হেরেটিক এবং জাদুকরী বেশ কিছুক্ষণ কার্ডে রয়েছে। মাইক্রোসফ্ট ২০২১ সালে গেমসের মূল প্রকাশক আইডি সফ্টওয়্যারটির মূল সংস্থা জেনিম্যাক্স মিডিয়া অধিগ্রহণ সম্পন্ন করেছে। মাইক্রোসফ্ট গেমিংয়ের সিইও ফিল স্পেন্সার রেকর্ডে ছিলেন 2023 হিসাবে সম্প্রতি উভয় গেমগুলি পুনর্নির্মাণে আগ্রহী হিসাবে। এটি কয়েক বছর সময় নিয়েছিল, তবে অবশেষে রিমাস্টারগুলি ঘটেছিল।
হেরেটিক + হেক্সেন স্যুইচ, প্লেস্টেশন 4, প্লেস্টেশন 5, এক্সবক্স ওয়ান, এক্সবক্স সিরিজ এক্স/এস, পিসি এবং এক্সবক্স গেম পাস চূড়ান্ত গ্রাহকদের জন্য এখন উপলব্ধ। আপনি যদি ইতিমধ্যে গেমগুলির মূল সংস্করণগুলির কোনও মালিক হন তবে আপনি বিনামূল্যে রিমাস্টার্ড বান্ডলে আপগ্রেড হয়ে যাবেন।