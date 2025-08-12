40 এন্ট্রি পোর্ট সহ, সীমান্ত মেক্সিকো – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটি বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম এবং কোথায় 90% ফেন্টানাইল অনুপ্রবেশ করে অর্ধ শতাব্দী আগে যেমনটি ছিল সে দেশে এসেছিল হেরোইন; বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবাহের একটি অংশ মার্কিন কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বিশেষত দ্য মার্কিন বিচার বিভাগ ডেল্টা-এরোমিক্সিকো অ্যান্টিমোনোপুপুলিওকে সমর্থন করে (সিবিপি)
কয়েক দশক ধরে, বেশিরভাগ ড্রাগ যা অতিক্রম করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রফেন্টানিল সহ, এটি জমিতে করে। সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ, ডেভিড সউসিডোযে ব্যাখ্যা কার্টেলস তারা এক্স -রেগুলি যেমন অ্যালুমিনিয়াম বা কয়লা কাগজ এড়াতে ক্যামোফ্লেজ কৌশলগুলি ব্যবহার করে যা ধুলো বা বড়িগুলি প্রতিরোধ করে। কণা ডিটেক্টর এবং কাইনিন দ্বিপদীগুলিকে বিভ্রান্ত করার জন্য, তারা ক্লোরিনের মতো পদার্থ ব্যবহার করে।
তবে, তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে মার্কিন সরকার তার নিজস্ব সীমান্তে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি “অন্ধ” অবস্থান বজায় রাখে, যেমনটি সিবিপি সুবিধার্থে কার্গোগুলির সাথে একইভাবে ঘটে যা ঘটে দুর্নীতিগ্রস্থ কর্তৃপক্ষ মেক্সিকোতে।
“প্রযুক্তি ব্যর্থ হয় না। এটি প্রয়োগের দায়িত্বে থাকা লোকেরা কী ব্যর্থ হয়,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে বর্ডার ক্রসিংগুলিতে তদারকি এলোমেলো এবং বিষয়গত মানদণ্ড সহ। “যদি আপনি কেবল প্রত্যেকটির একটি পরীক্ষা করেন বিশটি গাড়িআপনার কাছে ড্রাগ ব্যয় করার 19 টি সম্ভাবনা রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষগুলি এটি বন্ধ করার জন্য কেবল একটি, “তিনি বলেছিলেন।
Historical তিহাসিক বৈপরীত্য
1976 সালে, উভয় সরকার কীভাবে বন্ধ করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছিল মাদক পাচার প্রতিটি জাতির “সার্বভৌমত্ব” সম্মান; 49 বছর পরে সমস্যাটি অব্যাহত রয়েছে, যদিও ড্রাগের শিরোনাম রয়েছে এজেন্ডাটি হেরোইন থেকে ফেন্টানাইল পরিবর্তিত হয়েছে।
বর্তমানে, সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রনেতৃত্বে ডোনাল্ড ট্রাম্প, বিরুদ্ধে সরাসরি হস্তক্ষেপের হুমকি দিয়ে মেক্সিকো টিপুন কার্টেলস। থেকে ডেভিড সউসিডো, সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ, এই চাহিদাও মার্কিন কর্তৃপক্ষের নিজেরাই প্রয়োগ করা উচিত যারা আজ এবং সর্বদা সীমান্তের মধ্য দিয়ে মাদকদ্রব্যকে যাওয়ার অনুমতি দেয়।
পুরানো চুক্তি
জানুয়ারী 6, 1976 এ, তত্কালীন অ্যাটর্নি প্রজাতন্ত্রের জেনারেল, পেড্রো ওজেদা-পুলারদাকার্যকর রয়েছে এমন একটি সমস্যা মোকাবেলায় তিনি আমেরিকান প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।
দ্বারা ডিক্লাসিফাইড ডকুমেন্টস কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) তারা উল্লেখ করেছেন যে ওজেদা তথ্যের বিনিময়কে আরও জোরদার করার প্রস্তাব করেছিলেন, জোর দিয়ে বলেছিলেন যে মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে” যুদ্ধ করা উচিত।
2025 সালে, রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন: “সার্বভৌমত্ব আলোচনাযোগ্য নয়, এটি একটি প্রাথমিক নীতি,” তিনি সুরক্ষার সমন্বয়ের বিষয়ে কথা বলার সময় বলেছিলেন ওয়াশিংটন।
প্রতিবেদন পরিবর্তিত ড্রাগ পাচারের ধরণ: লাতিন আমেরিকাএর জন্য 1976 সালের মে মাসে প্রকাশিত কংগ্রেস বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটি আমেরিকান, সতর্ক করেছিল যে “সমস্ত হেরোইন খিঁচুনের 90 শতাংশেরও বেশি মেক্সিকোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্স ছিল“, যা সেই সময়ে দেশকে রেখেছিল,” এক বছরে এক বিলিয়ন ডলার মূল্যবান ব্যবসায়ের কেন্দ্রের মতো। “
নুভা মারামারি
আজ, সেই ড্রাগটি পটভূমিতে চলে গেছে ফেন্টানেলের সামনেহেরোইনের চেয়ে 50 গুণ বেশি শক্তিশালী একটি ওপিওয়েড এবং এটি অর্ধ শতাব্দী আগের মতো, এর চেয়েও বেশি 90% মেক্সিকো থেকে আসেদক্ষিণ সীমান্তের খিঁচুনির উপর ভিত্তি করে সিবিপি তথ্য অনুসারে।
1974 সালে, মেক্সিকো প্রথম এটি স্বীকৃতি দেয় এটি আফিম প্রযোজক ছিল, মারিজুয়ানা এবং অন্যান্য বিপজ্জনক ওষুধপাশাপাশি ইউরোপীয় নায়িকা এবং দক্ষিণ আমেরিকান কোকেনের জন্য ট্রান্সফোর্ড পয়েন্ট।
একইভাবে, 2024 সালের মার্চ মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডর তিনি স্বীকার করেছেন যে মেক্সিকোয় ফেন্টানেল উত্পাদিত হয়েছিল “যদিও” খুব সামান্য ” -, তার বেশিরভাগ আদেশের জন্য তাকে অস্বীকার করার পরে।
ক্লাউডিয়া শেইনবাউম সরকারের আগমনের সাথে সাথে সেই বক্তৃতা শেষ হয়েছিল এবং খিঁচুনি বৃদ্ধি পেয়েছিল; মাত্র 3 ডিসেম্বর, 2024, ইন সিনালোয়াএক হাজার 100 কিলো ফেন্টানেল সুরক্ষিত ছিল, সমতুল্য 20 মিলিয়ন ডোজ।