হেলমেট প্রো টর্ক আর 8 পর্যালোচনা করুন – 9% অনির্বচনীয় ছাড়!

পণ্য ওভারভিউ
পণ্যের নাম: হেলমেট প্রো টর্ক আর 8
বিভাগ: মোটরসাইক্লিস্ট আনুষাঙ্গিক / সুরক্ষা
পণ্যের ধরণ: পলিকার্বোনেট ভিসার সহ বন্ধ হেলমেট
চিহ্ন: প্রো টর্ক
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: উচ্চ প্রভাব অ্যাবস হালস, মাইক্রোমেট্রিক জাগুলার স্ট্র্যাপ, অ্যান্টি -অ্যালার্জিক আস্তরণ এবং প্রতিরোধী ভিসার সহ এয়ারোডাইনামিক হেলমেট – সমস্ত ইনমেট্রো দ্বারা অনুমোদিত।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
উচ্চ প্রভাব এবিএস: প্রতিরোধ এবং দক্ষ শক শোষণ নিশ্চিত করে।
মাইক্রোমেট্রিক বন্ধের সাথে জাগুলার স্ট্র্যাপ: সুনির্দিষ্ট এবং নিরাপদ সামঞ্জস্যের অনুমতি দেয়।
অ্যান্টিয়ালারজিক আস্তরণ: দীর্ঘায়িত ব্যবহারের জন্য আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর।
2 মিমি পলিকার্বোনেট ভিসার: ঝুঁকি এবং প্রভাব প্রতিরোধী।
ইনমেট্রো শংসাপত্র এবং প্রতিফলিত আঠালো অন্তর্ভুক্ত।
পেশাদার এবং কনস
পেশাদাররা
ক্রীড়া নকশা এবং ভাল অভ্যন্তরীণ বায়ুচলাচল সিস্টেম।
সুরক্ষা সিল হেলমেটের জন্য অর্থের জন্য দুর্দান্ত মান।
ইতিবাচক ব্যবহারকারীদের মূল্যায়ন (অ্যামাজনে গড় নোট 4.5/5)।
প্রতিরোধী ভিসার এবং ব্যবহারিক বন্ধ – প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য আদর্শ।
কন্ট্রাস
ইনমেট্রো শংসাপত্রটি বেসিক স্ট্যান্ডার্ড পরিবেশন করে – শার্প বা স্নেলের মতো ইউরোপীয় সিলগুলির সমতুল্য নয়।
এটি পিনলক সিস্টেমে অপসারণযোগ্য আস্তরণ বা প্রবণতা সরবরাহ করে না।
প্রভাব আচরণ যৌগিক হাল বা উন্নত প্রযুক্তি সহ মডেলগুলির তুলনায় কম হতে পারে।
জন্য উপযুক্ত
জন্য প্রস্তাবিত নগর মোটরসাইকেল চালক এবং নতুনদের সাথে একটি হেলমেট খুঁজছেন ভাল সুরক্ষা, সাশ্রয়ী মূল্যের দামে আরাম এবং আধুনিক নকশা।
যারা মূল্যবান তাদের জন্য আদর্শ ব্যয়বহুল এবং আপনি ভাল খ্যাতি এবং ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে একটি মডেল চান।
অনুপযুক্ত জন্য
উচ্চ পারফরম্যান্স পাইলটদের জন্য, যারা দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ করেন বা যারা সুরক্ষা এবং উন্নত প্রযুক্তিগুলিতে সর্বাধিক চান, অপসারণযোগ্য আস্তরণ, পিনলক বা যৌগিক হুক সহ মাঝারি বা উচ্চ গামা মডেলগুলি আরও উপযুক্ত হতে পারে।
সংক্ষিপ্ত টেবিল
বৈশিষ্ট্য
বিশদ
উপাদান কি ক্যাসকো
উচ্চ -ইমপ্যাক্ট অ্যাবস
ক্লোজিং সিস্টেম
মাইক্রোমেট্রিক
আস্তরণ
অ্যান্টিয়ালারজিক
ভিসার
পলিকার্বোনেট 2 মিমি
শংসাপত্র
ইনমেট্রো + প্রতিফলিত
মূল্যায়ন
ই-কমার্সে ~ 4.5/5
এটা কি মূল্যবান?
আপনি যদি কোনও নিরাপদ, আরামদায়ক, ব্যয়বহুল হেলমেট এবং আধুনিক উপস্থিতির সন্ধান করছেন তবে প্রো টর্ক আর 8 এটি একটি শক্ত পছন্দ। দ্য 9% ছাড় আমাদের লিঙ্কের মাধ্যমে অফারটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে – বিশেষত যারা প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহারিকতা এবং ভাল পারফরম্যান্সকে মূল্য দেয় তাদের জন্য।
সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার কী জানা দরকার
1। ইনমেট্রো শংসাপত্র কি যথেষ্ট?
হ্যাঁ, এটি ব্রাজিলে প্রয়োজনীয় পূরণ করে। তবে, আপনি যদি উচ্চতর সুরক্ষা স্তরের সন্ধান করছেন তবে শার্প বা স্নেলের মতো আন্তর্জাতিক শংসাপত্রের মডেলগুলি বিবেচনা করুন।
2। আস্তরণ কি অপসারণযোগ্য? আপনি সহজেই পরিষ্কার করতে পারেন?
না। আস্তরণটি অপসারণযোগ্য থেকে স্যানিটাইজ নয়, নিরপেক্ষ ডিটারজেন্টযুক্ত একটি স্যাঁতসেঁতে কাপড়, ছায়া শুকানোর জন্য উপাদান সংরক্ষণের জন্য সুপারিশ করা হয়।
3। বায়ুচলাচল এবং অভ্যন্তরীণ আরাম কেমন?
প্রতিবেদনগুলি দীর্ঘায়িত ব্যবহারেও ভাল অভ্যন্তরীণ বায়ুচলাচল এবং আরামদায়ক ফিটকে নির্দেশ করে।
4। আর দেখার ক্ষেত্র?
দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রটি অনেক ব্যবহারকারী দ্বারা বিস্তৃত বিবেচনা করা হয়, রাইডিংয়ের সময় সুরক্ষা এবং আরামে অবদান রাখে।
