হেলেন মিরেনের বিতর্কিত historical তিহাসিক মহাকাব্য এর প্রাথমিক প্রকাশের সময় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল

টিন্টো ব্রাস ‘1979 রোমান বেলেল্লাপনা সিনেমা “ক্যালিগুলা” এর যুগের অন্যতম কুখ্যাত কাল্ট ফিল্ম। এটি একটি পুরষ্কার-টোপ প্রেস্টিজ ছবিটির পোশাকটি পরেছে, তবে এটি চড় মারার এক সাথে চড় মারার এক ভয়াবহ অংশও। ১ million মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বাজেটের জন্য তৈরি, “ক্যালিগুলা” উত্কৃষ্ট, জন গিলগুড এবং পিটার ও’টুলের মতো বিশ্বখ্যাত অভিনেতাদের কাছ থেকে চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্সকে গর্বিত করেছিলেন। ম্যালকম ম্যাকডোয়েল, ইতিমধ্যে অন্ধকার, হিংসাত্মক ছবিতে যেমন “যদি ….” এবং “একটি ক্লকওয়ার্ক কমলা” তে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি তার ট্রেডমার্ক ভার্ভের সাথে রোমের ম্যাড সম্রাটকে অভিনয় করে শিরোনামের ভূমিকায় ঠিক ছিলেন। হেলেন মিরেন ক্যাসোনিয়া চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তিনি তাঁর বোন ড্রুসিলার (টেরেসা অ্যান সাভয়), তাঁর বেআইনী প্রেমিকাকেও বিবেচনা করেছিলেন এমন একটি সৌজন্য।
প্রখ্যাত লেখক এবং মিডিয়া বোন ভিভ্যান্ট গোর ভিদালকে “ক্যালিগুলা” এর জন্য চিত্রনাট্য লেখার জন্য 200,000 ডলার দেওয়া হয়েছিল, তবে জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর ইনপুট ছাড়াই ছবিতে যৌনতা ও সহিংসতার দীর্ঘ দৃশ্যগুলি যুক্ত করার পরে তাঁর নামটি সরিয়ে দেওয়া উচিত। পরিচালক টিন্টো ব্রাস ইতিমধ্যে তাঁর শিরোনামে সফটকোর চলচ্চিত্রের জন্য পরিচিত ছিলেন এবং বাস্তব জীবনের সম্রাট ক্যালিগুলা তাঁর যৌন প্রবণতাগুলির জন্য কুখ্যাত ছিলেন, তাই কিছু লিঙ্গ সর্বদা “ক্যালিগুলা” এর অংশ হতে চলেছিল। তবে পেন্টহাউস ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা – প্রযোজক বব গুচিওন মনে করেছিলেন যে সিনেমাটি প্রায় সেক্সি যথেষ্ট নয়, যার ফলে সম্পাদনা শুরুর আগে তাকে ব্রাস গুলি চালানো হয়েছিল। গুচিওন একজন মাধ্যমিক পরিচালক জিয়ানকার্লো লুই নিয়োগ করেছিলেন, যা তিনি পরে সম্পাদনা করতে পারেন এমন হার্ডকোর সেক্সের বেশ কয়েকটি দৃশ্য পরিচালনা করতে।
“ক্যালিগুলা” এর এক্স-রেটেড কাটটি ছিল 148 মিনিট, যখন সম্পূর্ণ অনাবৃত সংস্করণ 156 মিনিট চলে। একটি আর-রেটেড কাট, মাত্র 102 মিনিট, আরও ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়েছিল। সম্ভবত “ক্যালিগুলা” দ্য মারকুইস ডি স্যাডের একটি উপন্যাস অবলম্বনে পিয়ার পাওলো পাসোলিনির 1975 সালের নাটক “সাল ò, বা 120 দিনের সদোম” এর আর্থহাউস সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। স্যাভয়, খুব কমপক্ষে, দুজনেই উপস্থিত হয়েছিল। ছবিটি অনেক জায়গায় বিখ্যাতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি উদাহরণস্বরূপ ওহিওর আক্রন -এর একটি থিয়েটার থেকে নিষিদ্ধ ছিল, যেমনটি সেই সময় অ্যাক্রন বীকন দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছেএবং এটি 2021 অবধি অস্ট্রেলিয়ায় নিষিদ্ধ ছিল।
ক্যালিগুলার একটি অগোছালো উত্পাদন এবং অনেক আইনী সমস্যা ছিল
“ক্যালিগুলা” একটি বিশাল হিট ছিল না, তবে এর কুখ্যাতি কয়েক বছর ধরে ইউরোস্লেজ সার্কিটের চারপাশে ছড়িয়ে পড়া বেশ কয়েকটি রিপফ এবং অননুমোদিত সিক্যুয়ালকে অনুপ্রাণিত করেছিল। 1977 এর “দ্য গেস্টাপোর সর্বশেষ বেলেল্লাপনা” পুনরায় ব্র্যান্ড করা হয়েছিল “ক্যালিগুলা হিটলার হিসাবে পুনর্জন্মিত”, প্লাস ব্রুনো মাত্তেই “ক্যালিগুলা নেরো হিসাবে পুনর্জন্মিত” নামে একটি নকফের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ব্রুনো কর্বুচি “মেসালিনা, মেসালিনা!,” নামে একটি যৌন কমেডি ফিল্ম করতে “ক্যালিগুলা” সেট ব্যবহার করেছিলেন যা “ক্যালিগুলা: রোমের পাপ” পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছিল যখন স্টেটসাইড প্রকাশিত হয়েছিল। 1982 সালে “ক্যালিগুলা … দ্য আনটোল্ড স্টোরি” নামে একটি সুপার-গ্রাস রিপফও ছিল। ফান ট্রিভিয়া, ডেভিড কেইন হাগটন “অ্যাটর 2: ওরিওন দ্য অদম্য” থেকে – “রহস্য বিজ্ঞান থিয়েটার 3000” ভক্তদের “গুহা বাসিন্দা” হিসাবে বেশি পরিচিত – “দ্য আনটোল্ড স্টোরি” তে ক্যালিগুলা অভিনয় করেছিলেন।
এটি একটি বড় ব্যাপার ছিল। ছবিতে কাজ করা কেউই এটি পছন্দ করেনি। টিন্টো ব্রাস বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন যে গুচিওন তার অজান্তেই হার্ড সেক্স দৃশ্যের চিত্রায়িত করেছিলেন এবং ভিডালের মতোই তাঁর নাম অপসারণ করার লড়াই করেছিলেন। ফিল্মটির কোনও ক্রেডিট সম্পাদক নেই, একাধিক লোক একাধিকবার পুনর্নির্মাণ করেছে। তারকারাও বিখ্যাতভাবে বাদ পড়েছেন। ওরসন ওয়েলস ছবিতে থাকতে 1 মিলিয়ন ডলার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মারিয়া স্নাইডার প্রযোজনা বাম প্রযোজনা যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে ছবিতে কতটা সেক্স হবে। ব্যাকগ্রাউন্ডটি প্রাক্তন পেন্টহাউস পোষা প্রাণীর সাথে স্টক করা হয়েছে, এবং ক্ষয়িষ্ণু রোমান সিনেটরদের গুচিওনের ব্যক্তিগত বন্ধুরা অভিনয় করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকে নৈরাজ্যবাদী এবং প্রাক্তন কনস-এর দাবী করেছিলেন।
“ক্যালিগুলা” প্রকাশের বিষয়টিও একটি দুঃস্বপ্ন ছিল। যৌন দৃশ্যের কারণে, নিউইয়র্ক, বোস্টন, আটলান্টা এবং উইসকনসিন রাজ্যের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক “ক্যালিগুলা” দখল করেছিলেন, এটি অশ্লীলতার জন্য সম্ভাব্যভাবে সেন্সরশিপের মুখোমুখি হয়েছিল। সমস্ত ক্ষেত্রে, যদিও ছবিটি অশ্লীল ঘোষণা করা হয়নি এবং তাকে একটি মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এটি পৃথক প্রেক্ষাগৃহে (অ্যাক্রনের মতো) প্রদর্শনী থেকে চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ করা থেকে বিরত রাখেনি। পেন্টহাউস ম্যাগাজিন, যিনি এর বিতরণ পরিচালনা করেছিলেন, তারা এর মতো ছোটখাটো মামলার বিরুদ্ধে লড়াই করেননি এবং নিষেধাজ্ঞাকে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঁড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আক্রনে ছবিটি অশ্লীল বিচার করা হয়নি, তবে বেকন নিবন্ধ অনুসারে, তবুও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
ক্যালিগুলা হ’ল হটেস্ট, মেসিস্ট হট মেস যা আপনি দেখেছেন
সিনেমাটি কেমন? এটা একটা গণ্ডগোল। রোমান অবক্ষয়ের থিমগুলি বিভ্রান্তিকর যৌনতার সমুদ্রের নীচে চলে যায়। ফিল্মটি বলে যে পাগলামি এবং বোকামি, যখন ক্ষমতার উচ্চতর অবস্থান থেকে আসে, কেবল সহ্য করা হয় না, তবে জাতির চরিত্রটিকে অবহিত করতে শুরু করে। যখন পাগল ধরে নেয় যে তিনি সমস্ত কিছুর বিষয়ে সঠিক, এবং তাঁর অবজ্ঞাপূর্ণ কর্মগুলি দেবতাদের দ্বারা আশীর্বাদ পেয়েছে, তখন তিনি কখনও থামার কোনও কারণ দেখতে পান না। এই ধরণের থিমটি 2025 সালে হতাশাজনকভাবে প্রধান হয়ে ওঠে।
তবে ছবিটি নিকাশী নয়। এটি বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত, একটি সু-নির্মিত সিনেমাটিক আখ্যানের চেয়ে যৌনতা এবং সহিংসতার মিয়াসমা হিসাবে আরও উদীয়মান। চিৎকার করছে এবং হাহাকার এবং রক্তপাত হচ্ছে, দর্শকদের চঞ্চল, বিভ্রান্ত এবং একই সাথে জাগ্রত করেছে। অবশেষে, আপনার মস্তিষ্ক অন-ক্যামেরা ফেল্যাটিওর সাথে ডিকাপিটেশন দৃশ্যগুলি একত্রিত করতে শুরু করে। রজার এবার্ট বিখ্যাতভাবে এ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন-তিনি 170 মিনিটের কাটাটি দেখেছিলেন-এটি আক্রমণাত্মকভাবে অবনমিত বলে মনে হচ্ছে। তাঁর শূন্য-তারকা পর্যালোচনা সমালোচকদের অন্যতম সেরা।
অস্থির প্রযোজনা হ’ল মুভি কিংবদন্তির স্টাফ। বই এতে নিবেদিত। ২০২৩ সালে, গোর ভিডাল কীভাবে লিখেছিলেন তা ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করার জন্য থমাস নেগোভান নামে একজন প্রযোজক ও চলচ্চিত্রের ইতিহাসবিদ আবার “ক্যালিগুলা” পুনরায় কাটেন। তিনি পূর্বে একটি পেন্টহাউস ভল্টে লক করা ফুটেজ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং যা কিছু বলা হয়েছিল এবং শেষ হওয়ার পরে, একটি কজেন্ট মোশন পিকচারটি একসাথে রেখেছিলেন। টিন্টো ব্রাস পুনরায় সম্পাদনাটিকে ঘৃণা করেছিলেন, এটি এখনও তাঁর উদ্দেশ্যযুক্ত দৃষ্টি ছিল না, যদিও ম্যালকম ম্যাকডোয়েল প্রশংসা করেছিলেন যে তাঁর অভিনয় শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি উপলব্ধ ছিল (তিনি “ক্যালিগুলা” নিয়ে তাঁর কাজ নিয়ে গর্বিত রয়েছেন)। নতুন কাট, যা 178 মিনিট চলমান, সমালোচকদের মতে এখনও দুর্দান্ত নয়। তবে, শেষ অবধি, এটি একটি আসল সিনেমা। দুঃখের বিষয়, “ক্যালিগুলা” এর কোনও কাট বর্তমানে স্ট্রিমিংয়ে নেই, না কোনও স্লেজি নকফফস। সিনেমার গভীরতম পরিখাগুলির সত্যিকারের অন্বেষণকারীরা অবশ্য এটি কোথায় পাবেন তা জানেন।