হোটেলিয়রদের তারা পেতে বলা হয়

মেয়র ও সরকারের ওয়েবসাইট অনুসারে মস্কোর হোটেলগুলি, যারা আত্ম -সম্মান অর্জন করেনি, তারা 1 সেপ্টেম্বর অতিথিদের জনপ্রিয় করতে সক্ষম হবে না। এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে সমস্ত বিভাগের মূলধনের হোটেলগুলিকে 31 আগস্ট অন্তর্ভুক্ত পর্যন্ত পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রেণিবদ্ধকরণ অবজেক্টগুলির ইউনিফাইড রেজিস্টারে তাদের ডেটা নিশ্চিত করা দরকার। স্বীকৃতি ক্ষেত্রে ফেডারেল রাজ্য তথ্য সিস্টেমে হাসপাতাল সাবসিস্টেমের ওয়েবসাইটে স্ব -মূল্যায়ন পাস করে ডেটা নিশ্চিত করা যেতে পারে। স্ব -সম্মান হ’ল রাশিয়ায় 1 জানুয়ারী, 2025 থেকে প্রবর্তিত আবাসন সুবিধার নতুন শ্রেণিবিন্যাসের নতুন ব্যবস্থার প্রথম এবং বাধ্যতামূলক পর্যায় The দ্বিতীয় পর্যায়ে স্টারডম বিভাগের বরাদ্দ। হোটেলগুলির জন্য, যা রেজিস্ট্রিতে অনুপস্থিত সে সম্পর্কে তথ্য জরিমানা সরবরাহ করা হয়: কর্মকর্তাদের জন্য – 50 হাজার থেকে 70 হাজার রুবেল, আইনী সত্তার জন্য – 300 হাজার থেকে 450 হাজার রুবেল পর্যন্ত। সোফিয়া মেশকোভা

