হোটেল কর্মী অভিযোগযুক্ত খাদ্য বিষের জন্য মারা যান; 10 টিরও বেশি প্রভাবিত হয়েছে

দ্য রাজ্য অ্যাটর্নি জেনারেল (এফজিই) একজন 59 -বছর বয়সী ব্যক্তির মৃত্যুর তদন্ত করুন অভিযোগ করা হয়েছে যে সল্টিলোর একটি হোটেলে খাদ্য বিষক্রিয়া ঘটেছিল, যেখানে কমপক্ষে আরও দশ জন কর্মীও প্রভাবিত হত যা একই খাবার গ্রহণ করেছিল।
ঘটনাটি শনিবার ভোরে রেকর্ড করা হয়েছিল ক্লিনিক মেক্সিকান সোশ্যাল সিকিউরিটি ইনস্টিটিউটের অন্যতম (আইএমএসএস), যেখানে কার্লোস ফার্নান্দো “এন” হাসপাতালে ভর্তি ছিল। প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, তিনি মধ্যরাতের দিকে 15 আগস্ট, 2025 -এ জরুরি অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন, শ্বাস নিতে অসুবিধা উপস্থাপন করে। কয়েক ঘন্টা পরে তিনি কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের শিকার হয়েছিলেন, তাই তাকে ট্রমা শক এরিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যেখানে পুনরুত্থানের কৌশলগুলি সম্পাদন করা হয়েছিল এবং এটি স্থিতিশীল করার জন্য অন্তর্নিহিতকরণ স্থাপন করা হয়েছিল।
দিন চলাকালীন, রোগী রেনাল এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জটিলতা উপস্থাপন করেছিলেন, পাশাপাশি নিম্ন রক্তচাপ। রাতের বেলা তিনি দ্বিতীয় কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের শিকার হয়েছিলেন; 24 মিনিট সত্ত্বেও পুনরুত্থানের কৌশলগুলি সহ, চিকিত্সকরা ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম দ্বারা তাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মৃতের ভাই আলফ্রেডো “এন” কর্তৃপক্ষের সামনে ঘোষণা করেছিলেন যে তারা যে হোটেলটিতে কাজ করেছেন সেখানে খাবার খাওয়ার একদিন আগে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে খাবারের খারাপ অবস্থা ছিল এবং কেবল তারা প্রভাবিত হয়নি, তবে দশ জনেরও বেশি শ্রমিকও, যারা পেটে ব্যথা, বমি বমিভাব, মাথা ঘোরা এবং ডায়রিয়ার মতো অনুরূপ অস্বস্তির কথা জানিয়েছেন।
এই পরিস্থিতি দেওয়া, এফজিই মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণগুলি নির্ধারণের জন্য 08658/সাল/ইউএআই/2025 গবেষণা ফোল্ডারটি খুলল এবং দায়িত্ব নির্ধারণ। পৌরসভা স্বাস্থ্য অঞ্চল এবং রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কর্মীরাও প্রতিষ্ঠানে স্যানিটারি যাচাইকরণ শুরু করেছিলেন, খাদ্য গণ -বিষের প্রত্যক্ষ কারণ কিনা তা নিশ্চিত করার সন্ধানে।
এর দেহ কার্লোস ফার্নান্দো “এন” একটি স্ট্রেচারে শক এরিয়া ট্রমা পাওয়া গেছে, যেখানে ফরেনসিক কর্মীরা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। খাদ্য বিষক্রিয়া তার মৃত্যুর ফলস্বরূপ কিনা তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নেক্রোপসির ফলাফলগুলি মূল বিষয় হবে।
মামলাটি কর্মচারী এবং আত্মীয়দের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে, যারা দাবি করে যে কর্তৃপক্ষগুলি কী ঘটেছে তা স্পষ্ট করে এবং স্বাস্থ্য তদারকি জোরদার করে নতুন ঘটনা এড়াতে সল্টিলোর হোটেল এবং শিল্প ডাইনিং রুম।