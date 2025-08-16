হোটেল প্রিন্টারে ট্রাম্প-পুটিন নথিগুলি রেখে গেছে: এনপিআর

আলাসকান হোটেলের ব্যবসায়িক কেন্দ্রে শুক্রবার সকালে পাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের চিহ্নগুলির সাথে কাগজপত্রগুলি পূর্বে অঘোষিত এবং সম্ভাব্য সংবেদনশীল বিবরণ প্রকাশ করেছে যে 15 আগস্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির ভি। পুতিনের মধ্যে অ্যাংরেজে বৈঠক সম্পর্কে।
আট পৃষ্ঠাএটি মার্কিন কর্মীদের দ্বারা উত্পাদিত হয়েছে এবং দুর্ঘটনাক্রমে রেখে গেছে বলে মনে হয়, মার্কিন সরকারের কর্মচারীদের শীর্ষ সম্মেলন এবং ফোন নম্বরগুলির সুনির্দিষ্ট অবস্থানগুলি এবং সভার সময়গুলি ভাগ করে নিয়েছে।
শুক্রবার সকাল 9 টার দিকে, হোটেল ক্যাপ্টেন কুকের তিন জন অতিথি, একটি চারতারা হোটেল, অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন থেকে 20 মিনিটের দূরে অবস্থিত একটি চার-তারকা হোটেল যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া থেকে নেতারা আহ্বান করেছেনহোটেলের একটি পাবলিক প্রিন্টারে পিছনে ফেলে রাখা নথিগুলি পাওয়া গেছে। এনপিআর অতিথির একজনের নেওয়া নথিগুলির ছবি পর্যালোচনা করেছে, যারা এনপিআর সনাক্ত করতে সম্মত হয়েছিল কারণ অতিথি বলেছিলেন যে তারা প্রতিশোধ নেওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন।
হোয়াইট হাউস এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর নথি সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।
মুদ্রিত প্যাকেটের প্রথম পৃষ্ঠাটি 15 আগস্টের জন্য সভার ক্রমটি প্রকাশ করেছিল, যার মধ্যে অ্যাঙ্করেজের বেসের অভ্যন্তরের কক্ষগুলির নির্দিষ্ট নামগুলি যেখানে তারা স্থান পাবে। এটি আরও প্রকাশ করেছে যে ট্রাম্প পুতিনকে একটি আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন।
“পোটাস টু প্রেসিডেন্ট পুতিন,” ডকুমেন্টে বলা হয়েছে, “আমেরিকান বাল্ড ag গল ডেস্ক মূর্তি।”
2 থেকে 5 পৃষ্ঠাগুলি তিনটি মার্কিন কর্মী সদস্যের নাম এবং ফোন নম্বর পাশাপাশি 13 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রীয় নেতাদের নাম তালিকাভুক্ত করেছে। এই তালিকায় শীর্ষ সম্মেলনে প্রত্যাশিত সমস্ত রাশিয়ান পুরুষদের জন্য ফোনেটিক সর্বনাশী অন্তর্ভুক্ত ছিল, “মিঃ প্রেসিডেন্ট পু-তিহান” সহ।
প্যাকেটে 6 এবং 7 পৃষ্ঠাগুলি বর্ণনা করেছে যে সামিটের মধ্যাহ্নভোজন কীভাবে পরিবেশন করা হবে এবং কার জন্য। নথিতে অন্তর্ভুক্ত একটি মেনুতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে মধ্যাহ্নভোজনটি “মহামান্য ভ্লাদিমির পুতিনের সম্মানে” অনুষ্ঠিত হবে।
একটি বসার চার্ট দেখায় যে পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যাহ্নভোজন চলাকালীন একে অপরের কাছ থেকে বসে থাকার কথা ছিল। ট্রাম্প ছয় কর্মকর্তা দ্বারা ফ্ল্যাঙ্ক করবেন: সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ সেক্রেটারি মার্কো রুবিও, সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স পিট হেগসেথ এবং হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ সুসি উইলস তার ডানদিকে এবং ট্রেজারি স্কট বেসেন্টের সেক্রেটারি, বাণিজ্য হাওয়ার্ড লুটনিকের সচিব এবং শান্তির মিশনের জন্য বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের বাম দিকে। পুতিনকে তার বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এবং বিদেশ নীতিমালার রাষ্ট্রপতির সহযোগী ইউরি উশাকভের পাশে অবিলম্বে বসে থাকবেন।
শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলনের সময়, মধ্যাহ্নভোজ স্পষ্টতই বাতিল করা হয়েছিল। তবে এটি একটি সাধারণ, তিন কোর্সের খাবার হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল, নথিগুলি দেখিয়েছে। সবুজ সালাদের পরে, বিশ্ব নেতারা ফাইল্ট ম্যাগনন বা হালিবুট অলিম্পিয়া উভয়ের মধ্যে বেছে নেবেন। ক্রিম ব্র্যালি মিষ্টান্নের জন্য পরিবেশন করা হবে।
ইউসিএলএর আইন বিভাগের অধ্যাপক জন মাইকেলস যারা জাতীয় সুরক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়, তিনি বলেছিলেন যে আলাস্কান হোটেলের প্রিন্টারে পাওয়া নথিগুলি উচ্চ-দাবির বৈঠকের প্রস্তুতির জন্য পেশাদার রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিরক্তি প্রকাশ করে।
মাইকেলস বলেছেন, “এটি আমাকে প্রশাসনের op ালুতা এবং অযোগ্যতার আরও প্রমাণ হিসাবে আঘাত করে।” “আপনি কেবল প্রিন্টারে জিনিস রাখেন না It’s এটি এত সহজ” “
মুদ্রিত কাগজপত্রগুলি ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দ্বারা একাধিক সুরক্ষা লঙ্ঘনের সর্বশেষ উদাহরণ। এই সপ্তাহের শুরুতে, আইন প্রয়োগকারী গোষ্ঠী চ্যাটের সদস্যরা যার মধ্যে মার্কিন ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগের সদস্যদের (আইসিই) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যুক্ত দোষী সাব্যস্ত হত্যাকারীর জন্য চলমান অনুসন্ধানের বিষয়ে কথোপকথনের জন্য এলোমেলো ব্যক্তি। মার্চ মাসে মার্কিন জাতীয় সুরক্ষা নেতারা দুর্ঘটনাক্রমে একটি সাংবাদিককে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন গ্রুপ চ্যাট ইয়েমেনে আসন্ন সামরিক ধর্মঘট সম্পর্কে।
আপনার যদি ভাগ করে নেওয়ার তথ্য থাকে তবে দয়া করে এই গল্পটি তদন্তকারী প্রতিবেদকের কাছে পৌঁছান, চিয়ারা আইজনার। আপনি ব্যবহারকারীর নাম: সিআইএস .78৮ বা আইসনারচিয়ারা@প্রোটন.এমইতে ইমেলের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করে এনক্রিপ্ট করা প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছাতে পারেন।