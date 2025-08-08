হোন্ডা সর্ব-বৈদ্যুতিক স্বপ্ন ছেড়ে দিচ্ছে

হোন্ডা সবেমাত্র সর্ব-বৈদ্যুতিক স্বপ্নের জন্য একটি বিশাল ধাক্কা মোকাবেলা করেছে। একটি অত্যাশ্চর্য বিপরীতে, জাপানি অটো জায়ান্ট ঘোষণা করেছে যে এটি তার বিদ্যুতায়নের কৌশলটি পুনর্বিবেচনা করছে, ইঙ্গিত দেয় যে ব্যাটারি-বৈদ্যুতিক যানবাহন (বিইভি) আর তার ভবিষ্যতের পবিত্র গ্রেইল নয়।
এই পদক্ষেপটি ইভি শিল্পের জন্য একটি বড় ধাক্কা, যা ইতিমধ্যে 30 সেপ্টেম্বর ফেডারেল ট্যাক্স ক্রেডিটগুলির মেয়াদ শেষ হওয়ার থেকেই রিলিং করছে যা বৈদ্যুতিন গাড়িগুলি তাদের গ্যাস চালিত অংশগুলির সাথে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলেছে। বছরের পর বছর ধরে, টেসলার সাফল্যের দ্বারা মন্ত্রিত অটো শিল্পটি সর্ব-বৈদ্যুতিক যাওয়ার জন্য অস্ত্রের দৌড়ে রয়েছে। এখন, এর অন্যতম বৃহত্তম খেলোয়াড় ব্রেকগুলি পাম্প করছে। হার্ড।
হোন্ডা অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জে জোসেফ সম্প্রতি প্রকাশনা ড্রাইভকে বলেছেন, “বিইভিগুলি লক্ষ্য নয়, আরও ভাল বৈদ্যুতিক যানবাহন কার্বন নিরপেক্ষ অর্জনের একটি পথ,” অগত্যা একমাত্র পথ নয়। ” “বিইভিগুলি উন্নতি অব্যাহত থাকবে, আমরা সলিড-স্টেট ব্যাটারিগুলিতে কাজ করছি, তবে আমাদের লক্ষ্যটি কার্বন নিরপেক্ষ, ব্যাটারি বৈদ্যুতিক যানবাহন নয়।”
তাঁর বক্তব্য হোন্ডা এক্সিকিউটিভরা একটি নাটকীয় কৌশলগত পরিবর্তনকে নিশ্চিত করে আগস্ট 6 সংবাদ সম্মেলন। তারা আর সমস্ত বৈদ্যুতিক ভবিষ্যতের খামারে বাজি ধরছে না।
একটি দুঃস্বপ্ন বাস্তবতা
পিভটের কারণটি সহজ: হোন্ডার ইভি কৌশলটি আর্থিক দুঃস্বপ্ন। সংবাদ সম্মেলনের সময়, হোন্ডা ম্যানেজিং এক্সিকিউটিভ অফিসার ইজি ফুজিমুরা স্বীকার করেছেন যে তারা ইভি মার্কেট সম্পর্কে “খুব আশাবাদী নয়”, মেয়াদোত্তীর্ণ মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইন (আইআরএ) ট্যাক্স ক্রেডিট এবং একটি সাধারণ “বাজারের শীতল হওয়া” এর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে। ফুজিমুরা বলেছিলেন, সংস্থাটি “এই বছরের সিরিজের বিক্রয়ের সাথে লড়াই করছে”, এবং ভোক্তাদের প্রত্যাশা মেটাতে “কর্মকাণ্ড দ্রুত” করা দরকার।
আর্থিক ফলাফলগুলি আসল গল্পটি বলে। হোন্ডার সর্বশেষ কোয়ার্টারে এককালীন চার্জ দ্বারা 113.4 বিলিয়ন ইয়েন ($ 780 মিলিয়ন) সরাসরি তার ইভি ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ছিল। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া ইভিগুলিতে লোকসান এবং ইভি মডেলগুলির জন্য সম্পদের একটি বিশাল লেখার অন্তর্ভুক্ত সংস্থাটি এখন তার ভবিষ্যতের লাইনআপ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। সংস্থাটি এখন তার পুরো বছরের ইভি-সম্পর্কিত ব্যয়গুলি একটি বিস্ময়কর 650 বিলিয়ন ইয়েন ($ 4.47 বিলিয়ন) আঘাত করবে বলে আশা করছে।
হোন্ডা বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি ইভি মডেল, হোন্ডা প্রোলগ এবং অ্যাকুরা জেডডিএক্স বিক্রি করে। এগুলি বিক্রি করার জন্য, সংস্থাটি ব্যাপক উত্সাহ দিতে বাধ্য হয়েছে। অটোমোটিভ নিউজ দ্বারা উদ্ধৃত মোটর ইন্টেলিজেন্সের শিল্পের তথ্য অনুসারে, হোন্ডা প্রতিটি প্রোলোগের উপর পদোন্নতি হিসাবে গড়ে 12,000 ডলারেরও বেশি ব্যয় করেছে এবং গত ত্রৈমাসিকের বিক্রি হওয়া প্রতিটি জেডডিএক্স-এ চোখের জল 21,000 ডলার ব্যয় করেছে।
এমনকি এই বিশাল ছাড়ের সাথেও, সংস্থার বাজারের শেয়ার হ্রাস পেয়েছে।
হাইব্রিড এবং হাইড্রোজেন থেকে পিভট
এই সংগ্রামগুলি নতুন ইভিএসের জন্য, 7,500 ফেডারেল ট্যাক্স ক্রেডিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার দ্বারা আরও জটিল হয়েছে, এটি একটি ভর্তুকি যা অনেক গ্রাহককে ব্যয়বহুল স্যুইচ করতে রাজি করতে সহায়তা করেছিল। এটি ব্যতীত, ইভিগুলির উচ্চ স্টিকার মূল্য এবং দেশের অনেক জায়গায় নির্ভরযোগ্য চার্জিং অবকাঠামোর অভাব আরও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
এই নৃশংস বাস্তবতার মুখোমুখি হোন্ডা এমন একটি কৌশলটির দিকে ঝুঁকছেন যা সম্প্রতি অবধি ইভি পিউরিস্টদের দ্বারা উপহাস করা হয়েছিল। এর কার্বন নিরপেক্ষতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য, সংস্থাটি এখন হাইব্রিড যানবাহনগুলিতে প্রচুর ঝুঁকবে, টয়োটাতে যোগ দেবে, যার সতর্ক, সংকর-প্রথম পদ্ধতির কয়েক বছর আগে পুরানো হিসাবে দেখা হয়েছিল। এখন, এটি প্রেসিডেন্ট দেখায়। গ্লোবালদাতা থেকে সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে 2025 এবং 2035 এর মধ্যে আমেরিকার কার্যত প্রতিটি জনপ্রিয় হোন্ডা মডেলকে হাইব্রিড হিসাবে দেওয়া হবে।
“আমি মনে করি এক পর্যায়ে আমরা অল-হাইব্রিড হতে চলেছি, সমস্ত-নির্বাচিত, তবে এটি সেই নির্দিষ্ট পরিবর্তনের আরও একটি পদক্ষেপ,” জোসেফ ড্রাইভকে নিশ্চিত করেছেন।
হোন্ডা হাইড্রোজেন চালিত জ্বালানী সেল বৈদ্যুতিক যানবাহন (এফসিভিএস) অন্বেষণ করছে, যা হাইড্রোজেনকে বিদ্যুতের জাহাজে রূপান্তর করে। যদিও এফসিভিগুলি তাদের নিজস্ব অবকাঠামো এবং ব্যয় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, তারা কেবলমাত্র জলীয় বাষ্প নির্গমন হিসাবে উত্পাদন করে।
আমাদের গ্রহণ
মাত্র কয়েক বছর আগে, বেভগুলি ছিল শিল্পের আবেশ এবং ডেকারবোনাইজ করার প্রতিযোগিতার স্পষ্ট প্রতীক। এখন, হোন্ডার পশ্চাদপসরণ একটি নতুন বাস্তবতা চিহ্নিত করে: কার্বন নিরপেক্ষতার পথটি আরও জটিল দেখাচ্ছে এবং বেভ-কেবল কৌশলটি আর পবিত্র নয়।
হোন্ডার পদক্ষেপটি কেবল নিজস্ব লাইনআপকে প্রভাবিত করে না। এটি অটো শিল্প জুড়ে একটি সতর্কতা সংকেত প্রেরণ করে যে ইভি বৃদ্ধির গল্পটি সীমাবদ্ধ করে। যদি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম অটোমেকাররা এর বেটগুলি হেজ করে চলেছে তবে অন্যান্য সংস্থাগুলি অনুসরণ করতে পারে, জলবায়ু লক্ষ্যগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে সরে যেতে ধীর করে দেয়।