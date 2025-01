হোম সিজন 3 পর্ব 4 এর উপায়টি প্রকাশ করে যে আমরা জানি তার চেয়ে ডেল থেকে আরও অনেক কিছু রয়েছে

সমালোচকদের রেটিং: 4.5 / 5.0

4.5

যথারীতি, হোম সিজন 3 এপিসোড 4 এর পরে আনপ্যাক করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে, পরের সপ্তাহ বা তার জন্য তাত্ত্বিকদের ব্যস্ত রাখার জন্য যথেষ্ট।

এটি একটি ডেল-কেন্দ্রিক ঘন্টা এবং জিনিসগুলি সহজ রাখতে, এটি এই পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হবে।

আমি অন্য কিছু পয়েন্টগুলিতে স্পর্শ করব, তবে প্রথমবারের মতো আমরা আগের চেয়ে ডেল সম্পর্কে আরও বেশি আবিষ্কার করছি, সুতরাং এটি কিছুটা মনোযোগের দাবিদার।

প্রথম জিনিস প্রথম: ডেলের গোপনীয়তা রয়েছে।

আমরা সকলেই কী জানেন সে সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আমরা সকলেই ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছি, তবে আমরা এখন যে জিনিসটি জানি তা হ’ল তিনি তার পরিবার থেকে গোপনীয়তা রাখছেন।

যদিও আমি ভেবেছিলাম যে আমরা আবিষ্কার করব যে সে পুকুর সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি জানত, তার কল্টনের সংস্করণটির সাথে তার কথোপকথন একটি আলাদা গল্প বলে।

যদি তিনি পুকুরের দক্ষতা সম্পর্কে জানতেন তবে তিনি কখনই তাকে জিজ্ঞাসা করতেন না কেন, যদি তিনি জানতেন তবে তিনি তাকে না বলতেন এবং তাদের ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন না।

আমাদের ডেল এবং স্পেকটার কল্টনের মধ্যে এই কথোপকথনগুলি আন্তরিক বলে ধরে নিতে হবে। তিনি নিজের কাছে মিথ্যা কথা বলবেন না এবং দর্শকদের জন্য গেম খেলবেন না। তিনি সত্যই রহস্যজনক ছিলেন যে কল্টন তার কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু রাখতে পারতেন।

কিন্তু তিনি কি? যদিও আমরা সকলেই বেশ কিছু নির্দিষ্ট ছিল কল্টন এবং এভলিন দুজনেই পুকুরের পরিবহনমূলক গুণাবলী সম্পর্কে জানতেন, এটি সম্ভবত নাও হতে পারে।

এই পর্বে ডেলের গল্পটি পুরোপুরি বুঝতে, আমাদের এভলিনের সাথে অ্যালিসের ইন্টারঅ্যাকশন সহ অতীত এবং বর্তমানের একসাথে পরীক্ষা করতে হবে।

অপেক্ষা করুন। আপনি কি পুকুরে ছিলেন? … আপনাকে কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি জানি আপনি কি জানেন। পুকুর একটি খুব বিশেষ জায়গা। আপনি খুব অনুভব করছেন, তাই না? – এভলিন (অ্যালিসকে)

লেখকরা কল্টন এবং এভলিন পুকুর সম্পর্কে যা জানতেন সে সম্পর্কে এতটাই কৌতুকপূর্ণ হয়ে উঠছেন – এভলিন এবং কল্টনের নিজের মতো চটকদার।

এক মিনিট, দেখে মনে হচ্ছে তারা ফার্ন যে গল্পগুলি বলেছিল তার মুখের মূল্য গ্রহণ করে এবং পরেরটি মনে হয় তারা কেবল ইচ্ছা পূর্ণতার খেলা খেলছে, আলাপের কথা বলছে তবে হাঁটাচলা করছে না।

হোম সিজন 3 পর্ব 3 এর শুরুতে এটি পুকুরে কল্টন ছিল না যা আমাকে নিশ্চিত করেছিল যে তিনি পুকুরের মধ্য দিয়ে ভ্রমণের সময় সম্পর্কে জানেন। এটি ছিল তাঁর এবং এভলিনের মধ্যে কথোপকথন, পাশাপাশি পুকুরে তাদের আচরণ, যা আমাকে সেই দিকে নিয়ে যায়।

এখন, আমি এতটা নিশ্চিত নই।

কল্টন অ্যালিসের কাছে খোলে, স্বীকার করে এটি ভার্চুয়াল অপরিচিত ব্যক্তির সাথে ভাগ করে নেওয়ার মতো অনেক কিছুই মনে হয়েছিল।

তিনি তাকে ফার্ন এবং টাইম ট্র্যাভেল সম্পর্কে বলেছিলেন এবং তিনি যথেষ্ট বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে নিকের শেষকৃত্যের পরে লাফিয়ে তিনি অতীতকে ঠিক করতে সক্ষম হবেন।

তবে তিনি বোকা বোধ করেছিলেন কারণ তিনি কোথাও ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি কি অ্যালিসের কাছে মিথ্যা কথা বলছিলেন, তাকে ঘ্রাণ থেকে ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যথেষ্ট রেখেছিলেন? এবং যদি এটি হয় তবে কেন না তিনি ডেলের সাথে তাঁর জানা সমস্ত কিছু ভাগ করে নেন?

ডেল ছিল কল্টনের জীবনের ভালবাসা।

তাকে পুকুর সম্পর্কে অন্ধকারে রাখার জন্য, তিনি এভলিনের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন এমন কিছু, বিশেষত জ্যাকব অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে কোনও অর্থবোধ করবেন না।

তিনি কি জ্যাকবকে হারানোর সময় পুকুরটিকেই বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন? সে কীভাবে পারল না? এভলিনের ঠোঁট থেকে একই গল্পগুলি শুনলে ডেল কীভাবে না?

মূল কথাটি রয়েছে এমন অনেক কিছুই রয়েছে যা আমরা জানি না এবং আমি এমনকি মনে করি না যে এটি এমন গোপন বিষয় যা ডেলকে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করছে।

কারণ আমাদের এখানে আরেকটি লাফিয়ে উঠতে হবে এবং ১৯ 197৪ সালের গ্রীষ্মে ডেলের সাথে কী চলছে এবং কীভাবে এটি “আমি আপনার পরিবার সম্পর্কে জানি” নোটগুলির সাথে সংযুক্ত হয় তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

ডেল একটি কৌতুকপূর্ণ পেট আছে। কল্টনের প্রতি তাদের ভালবাসা সত্ত্বেও তিনি কখনও নৌকা পছন্দ করেননি।

যখন সে সমুদ্রের দিকে ছুড়ে ফেলেছিল তখন এই মতবিরোধ তাদের প্রথম তারিখটি হ্রাস করেছিল। তিনি বিব্রত ও রাগান্বিত হয়েছিলেন যে তিনি যখন যেতে চান না তখন তাকে নৌকায় যেতে বাধ্য করেছিলেন।

তিনি জলের পাশে ওয়াটারলু গাইছেন, একটি দুর্দান্ত অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন এবং এটি তার ভিতরে ঝড়ের ঝড়কে শান্ত করেছিল। অ্যালিস যেমন বলেছিল তেমনই তারা প্রেমে পড়েছিল সেই মুহুর্তটি ছিল না। তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এমন এক মুহূর্ত ছিল, তবে সমুদ্রের কাছে থেকে নয়।

অবশ্যই, ক্লুগুলি 1974 সালে ডেল গর্ভবতী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে। ভক্তরা ইতিমধ্যে লিঙ্গমোরকে গর্ভবতী কিশোরদের জন্য একটি জায়গায় সংযুক্ত করেছেন।

আমি জানি না যে লিঙ্গমোরে সাদা রঙের মহিলার চিত্রকর্মটি কীভাবে তার প্রমাণ, তবে কিছু লোক বিশ্বাস করে যে এটিই।

সুতরাং যদি দর্শকদের মধ্যে ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে ডেল যখন গর্ভবতী হয়েছিল তখন যখন তিনি এবং কল্টন সাক্ষাত করেছিলেন এবং লোকেরা ইতিমধ্যে প্রশ্ন করেছিলেন যে কীভাবে ঝুড়িতে থাকা শিশুটি, সম্ভবত 90 এর দশকের সময়সীমা থেকে, তাঁর হতে পারত, ভাল, আপনি ধারণাটি পেতে পারেন।

এখন, কোনও সংযোগ না দেখা অসম্ভব।

আমার ব্যক্তিগত তত্ত্বটি হ’ল গুডউইনরা পুকুরের মধ্য দিয়ে সময় ভ্রমণ করতে সক্ষম হতে পারে এবং তারা পিছনে পাশাপাশি এগিয়ে যেতে সক্ষম হতে পারে।

আমি অন্য একটি অঙ্গে বাইরে গিয়ে বলব যে নোহ অ্যালিসের হৃদয় জিতবে না। ম্যাক্স গুডউইনের সেই সম্মান থাকতে পারে।

তবে আমি নিজের থেকে এগিয়ে যাচ্ছি কারণ আপনি কীভাবে এত বেশি তথ্য পার্স করার জন্য পারবেন না? ডেল যে কোনও গোপনীয়তা ধরে রাখছে তার পরিবারের সাথে সম্পর্কিত, এবং ক্যাট এবং জ্যাকবকে বলার বিষয়ে তিনি ভীত হয়েছেন কারণ তারা ইতিমধ্যে এতটা পেরিয়ে গেছে।

তিনি তাদের চান না “এই ভয় বহন করা।” পৃথিবীতে কি?

তিনি স্পষ্টতই মেমোটি পাননি যে গোপনীয়তাগুলি তাদের দুঃখের অনেক কারণ, তবে ঠিক আছে। তিনি একটি ধীর শিক্ষার্থী। তবে তার পরিবারে এমন কেউ আছেন যিনি আমাদের মনে করি না যে তিনি গর্ভবতী এবং অ্যালিস বা কেউ বাচ্চাকে অন্য সময় স্থানান্তরিত করেছেন?

I shudder to think how many leaps forward and backward it would take for that to happen, but on this show, anything is possible.

এবং যদি সে গর্ভবতী ছিল এবং ঝুড়িতে তার বাচ্চা ছিল, তবে ক্যাট এবং জ্যাকব কেন এখন ভয়ে থাকতেন তারা যদি এ সম্পর্কে জানত? এর আগে অন্য কিছু থাকতে হবে।

সত্যি বলতে গেলে, আপনি যদি আমার মতো এই ধরণের জিনিস পছন্দ করেন তবে এটি আপনার মাথাটিকে সর্বোত্তম উপায়ে স্পিন করে তোলে। প্রতিটি তথ্য ড্রপ আপনার মনকে উত্তেজনায় ঘুরে বেড়ায়।

আমরা যখন সকলেই এটি বের করার চেষ্টা করছিলাম, ডেল তার ছেলের পুনরায় আবিষ্কার করছিলেন, তিনি কে ছিলেন তা স্মরণ করে এবং তিনি এখন কে আছেন তা আলিঙ্গন করছিলেন। এটি করতে তার নয় মাস সময় লেগেছে, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি তার ছেলের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়া শোকের মায়ের মতো অভিনয় করছেন।

যে ছোট্ট ছেলেটি তার মামা মেল দিয়েছে তার কথা স্মরণ করে তিনি যে লোকটি হয়ে উঠবেন তাকে চিনতে সহায়তা করেছিল এবং এটি ডাক পরিষেবাটিকে আবার বিতরণ শুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ডেল জ্যাকবের দুঃস্বপ্নের কথা শুনেছিল, তবে সাইরাস গুডউইনের স্মৃতি দ্বারা তিনি লিঙ্গমোরে কতটা প্রভাবিত ছিলেন এবং অবশেষে যখন তিনি তার পিঠে দাগগুলি চিহ্নিত করেছিলেন তখন তিনি এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারেননি।

তিনি ঠিক কী বলতে হবে তা বলেছিলেন, এবং এটি হৃদয় থেকে এসেছিল।

দাগগুলি প্রমাণ করে যে আপনি এটি কঠিন সময়ে তৈরি করেছেন। তারা যা ঘটেছিল তার সাক্ষ্য দেয়, আপনাকে এগিয়ে যেতে দেয়।

তিনি জ্যাকব মাটির সাথে কাজ করতে কতটা পছন্দ করেছিলেন তাও তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তিনি তাকে ওয়াইনারিগুলিতে একসাথে কাজ করার লুইস গুডউইনের প্রস্তাবটি মেনে নেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

লুইস তাদের পরিবারের মধ্যে একটি জলপাই শাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং এটি ভাল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং আন্তরিক বলে মনে হয়েছিল। তিনি তার heritage তিহ্য নিয়ে গর্বিত। তিনি জানেন না যে মানুষ সাইরাস আসলে কী ছিল কারণ বিজয়ীরা ইতিহাস লেখেন।

আজীবন বিশ্বাস করার পরে তাঁর পরিবারকে দুর্দান্ত ছিল, রেকর্ডটি সরাসরি সেট করার চেষ্টা করা একটি কঠিন কাজ হবে। এবং সম্ভবত তাদের আরও ভাল ভবিষ্যত তৈরি করতে অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই।

সম্ভবত যে জলপাই শাখা পার্থক্য করবে, সাইরাসের অপকর্মগুলি স্লেট পরিষ্কার করে মুছে ফেলবে যাতে গুডউইনদের যাকোবকে আরও বেশি কিছু পুনরুদ্ধার করতে না হয়।

এই সমস্ত কিছু চলছে, ক্যাট তদন্ত চালিয়ে যান। তিনি 1965 সালের সম্পর্কে আরও আবিষ্কার করার জন্য তার নাক সেট করেছেন এবং জ্যাস্পারের সহায়তায় তিনি একটি ভাল শুরু করেছিলেন।

যখন তারা ছয় বা সাত বছর বয়সে ছিল, কল্টন এবং এভলিন ইতিমধ্যে পুকুরের সাথে জড়িত ছিলেন, যেমনটি স্পষ্ট ছিল যে তাদের তরুণ কণ্ঠস্বর যখন শহরের সভায় শোনা যায়।

এভলিন শহরটিকে পুকুরের বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কল্টন তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি দয়া করে তাঁর সাথে: “আপনি পেয়েছেন, কোল। আমি জানি তুমি করেছ! ” তার মানে কি? আমরা কী জানেন তা বুঝতে না পেরে আমরা ফিরে এসেছি।

এবং নিকটবর্তী কল্টন 1974 সালে ডেলকে পেয়েছিলেন, তিনি এভলিনের কাছ থেকে আরও দূরে।

এভলিন অবশেষে বুঝতে পেরেছিল যে সে তার প্রেমে পড়েছে, এবং অনেক দেরি হয়ে গেছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে সে ডেলের পছন্দ ছিল না।

কিন্তু তাদের উত্তীর্ণ বন্ধুত্বের ফলস্বরূপ তারা কোন গোপনীয়তা রেখেছিল?

আমি যখন পর্বটি দেখছিলাম তখন আমার কাছে কিছু ঘটেছিল। আমরা প্রায়শই ভবিষ্যতকে বহন করার জন্য ভারী বোঝা হিসাবে জানার বিষয়ে চিন্তা করি, তবে পরিবর্তে যদি এটি মুক্ত হয় তবে কী হবে?

কল্টন এবং জ্যাকব যখন মাঠে শিবির স্থাপন করছিলেন, তখন কল্টন নিশ্চিতভাবে বলেছিলেন, “জাকি, এখানে আপনাকে কোনও ক্ষতি করতে পারে না। আমি প্রতিশ্রুতি। ”

তিনি কি জানতেন যে কিছু কিছু জ্যাকবকে আঘাত করবে, তবে তা তখন তা করবে না?

এবং যদি আপনার জীবন কখন শেষ হয় তা জানার ফলে আপনি যদি আপনার জীবনকে পুরোপুরি বেঁচে থাকার অনুমতি দেয়? সে কেন এত উদার এবং প্রেমময় ছিল?

কিছু লোক তাদের ভবিষ্যত জেনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত, তবে অন্যরা সময়টি আলিঙ্গন করবে। হয়তো কল্টন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

সম্ভবত তিনি গোপনীয়তা রেখেছিলেন কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে অন্যরা সেগুলি একইভাবে গ্রহণ করবে। আবার, আমি স্পিটবলিং করছি এবং কেবল সম্ভাবনাগুলি নিয়ে ভাবছি।

ডেল যখন ক্যাটের সাথে তার আশঙ্কা নিয়ে কথা বলছিলেন যে এলিয়টের সাথে জীবন বিরক্তিকর হতে পারে, তখন ডেলের দুর্দান্ত পরামর্শ ছিল।

“সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি ছোট মুহুর্তগুলি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ছোট্ট অঙ্গভঙ্গি, গ্র্যান্ডরা নয়। প্রেমটি যেখানে। “ – এর

ডেল গ্র্যান্ড এবং ছোট অঙ্গভঙ্গিগুলি গ্রহণের শেষে ছিল এবং এটিই ছিল ছোট্ট অঙ্গভঙ্গি যা তার হৃদয়কে ধারণ করেছিল। তিনি তার সন্তান এবং নাতি -নাতনিদের জন্য একই চান।

আপনি যখন সময় ভ্রমণের মাধ্যমে আপনার জীবন পরিবর্তন করতে পারেন, তখন জীবনের শান্ত মুহুর্তগুলি উপভোগ করা আরও শক্ত করে তুলতে হবে। পুকুরের পাঠ হতে পারে?

এখন, আমি জানি যে এখানে অনেক কিছুই রয়েছে যা আমি এখানে কভার করি নি, তবে আমি আশা করি আমি আপনাকে কমপক্ষে কিছু ভাবার জন্য দিয়েছি। যদি তা হয় তবে দয়া করে নীচে ড্রপ করুন এবং আমার সাথে আপনার চিন্তাভাবনাগুলি ভাগ করুন। ফেসবুক গ্রুপগুলির জন্য এটি সমস্ত সংরক্ষণ করবেন না!

হোম সিজন 3 পর্ব 4 এর পথটি ছিল আরও বেশি রহস্যময় বাতাস দেওয়ার সময়ও ডেল সম্পর্কে আরও জানার সঠিক উপায়। আমাদের এটি প্রয়োজন, এবং এটি বিতরণ।

“আমাকে বলতে হবে আমি আপনাকে একটি গানে ভালবাসি” এর পরে আপনি কী তত্ত্ব তৈরি করছেন? আমি তাদের শুনতে অপেক্ষা করতে পারি না!

