হোয়াইট কলার পুনর্জাগরণের জন্য অপেক্ষা করার সময়, এই 100% আরটি ক্রাইম সিরিজটি দেখুন

সাদা কলার একটি সফল ইউএসএ সিরিজ ছিল যা শিরোনামযুক্ত সাদা কলার অপরাধগুলি সমাধানের জন্য এফবিআই এজেন্টের সাথে একটি কন ম্যানকে জুটিবদ্ধ করেছিল এবং যদিও একটি সাদা কলার 2024 সালের জুনে পুনর্জীবন ঘোষণা করা হয়েছিল, এটি এখনও এটি প্রযোজনায় পরিণত হয়নি। এর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি হ’ল কানাডিয়ান অপরাধ সিরিজ ওয়াইল্ড কার্ড।
ওয়াইল্ড কার্ডভেনেসা মরগান এবং গিয়াকোমো জিয়াননিওটি অভিনীত, রোটেন টমেটোতে 100% সমালোচনামূলক স্কোর সহ নতুন করে প্রত্যয়িত। অনুরূপ সাদা কলারএটি একটি গোয়েন্দা (জিয়ান্নিওটি) এবং একটি কন ওম্যান (মরগান) অনুসরণ করে, যারা তাদের উভয় ফিউচারের জন্য নিজেকে একটি দল আপ করতে বাধ্য করে।
ওয়াইল্ড কার্ডের কবজটি তার বিজোড় দম্পতি জুটিতে রয়েছে
ম্যাক্স এবং এলিসের খুব আলাদা পদ্ধতি রয়েছে
কবজ অংশ সাদা কলার সেই এজেন্ট পিটার বার্ক (টিম ডেকে) এবং নিল ক্যাফ্রে (ম্যাট বোমার) মেরু বিরোধী বলে মনে হয়। নিল এই রোমাঞ্চকর খুঁজে পেয়েছে এবং জীবনের সূক্ষ্ম জিনিসগুলির জন্য তার একটি প্রশংসা রয়েছে। পিটার হ’ল মাংস-এবং-পোটোটো ধরণের ধরণের লোক যিনি কেবল সঠিক কাজটি করতে চান।
পিটার যখন নিলকে গ্রেপ্তার করে, নিল পরামর্শদাতা হন। দু’জনে তারা একসাথে কাজ করার সাথে সাথে একটি সত্যিকারের বন্ধুত্ব গঠন করে, যদিও তাদের মধ্যে একটি বইয়ের দ্বারা কাজ করতে চায় এবং অন্যজন সন্দেহভাজনদের তার চিহ্ন হিসাবে গড়ে তুলতে পছন্দ করে।
ম্যাট এবং এলিসের ক্ষেত্রে একই রকম পার্থক্য রয়েছে। দুজনে জোড় করা হয় একটি স্কিমের মাঝামাঝি সময়ে ম্যাক্সকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এলিস একটি সক্রিয় তদন্ত সম্পর্কে তার টিপ বিশ্বাস করেন। তিনি সম্প্রতি একজন বিবর্তিত গোয়েন্দা যিনি দু’জনের মধ্যে অংশীদারিত্বের কাজ শেষ হলে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।
পুলিশকে তাদের মামলাগুলি সমাধান করতে সহায়তা করলে ম্যাক্সকে হ্রাস করা শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এটি তাদের জন্য একটি জয়। ম্যাক্স একটি ভাল পপ সংস্কৃতি রেফারেন্স পছন্দ করে এবং এলিস খুব কমই সেগুলি বুঝতে পারে। ম্যাক্স অবশ্য প্রাচীনত্ব, অমূল্য শিল্পকর্ম এবং কালো বাজারে কাজ করে এমন প্রত্যেকের সম্পর্কেও জ্ঞানের ধন।
ম্যাক্স একটি উইগ, কাপড়ের পরিবর্তনও বহন করে এবং তার মতে যে কোনও সময়ে একটি ঝাঁকুনির হুক রয়েছে। এলিস তাকে নিয়ম অনুসারে খেলতে নির্দেশ দেওয়ার পরেও যে কোনও পরিস্থিতিতে তিনি কোনও কভার আইডিও উন্নত করতে পারেন। পিটারের সন্দেহভাজনদের চোখের উপর উলের টানতে পিটারের কথার বিরুদ্ধে যাওয়া নীলের বিপরীতে নয়।
ম্যাক্স এবং এলিস উভয়েরই পেস্ট রয়েছে যা তারা সপ্তাহের কেসগুলি সমাধান করার সময় সিরিজের জন্য অত্যধিক বিবরণ সরবরাহ করেনিল তার বান্ধবী বা নীল এবং পিটারকে উচ্চ-শ্রেণীর চোরদের একটি আংটি নামানোর জন্য কী ঘটেছিল তা জানতে চাইলে অনুরূপ।
অবশ্যই, ম্যাক্স এবং এলিস একটি জিনিস অফার করে পিটার এবং নিলের ডায়নামিক তা করেনি: একটি উইল-তারা-মো-তাদের রোম্যান্স যা সিরিজের উত্তেজনায় যোগ করে।
আরও ওয়াইল্ড কার্ড চলছে
সিবিসি টেলিভিশন আরও দুটি ওয়াইল্ড কার্ড asons তু অর্ডার করেছে
ওয়াইল্ড কার্ড কানাডার সিবিসি টেলিভিশনে প্রচারিত হয়, যেখানে সিরিজটি চিত্রায়িত হয়। এটি প্রথম দুটি মরসুমের জন্য সিডাব্লু দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিতরণের জন্য নেওয়া হয়েছিল। যদিও এই দুটি মরসুম ইতিমধ্যে টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে, তারা স্ট্রিমের জন্য উপলব্ধ।
ওয়াইল্ড কার্ডগুলি কোথায় স্ট্রিম করবেন
Asons তু উপলব্ধ
প্রাইম ভিডিও
মরসুম 1
সিডাব্লু অ্যাপ্লিকেশন
মৌসুম 1 এবং 2
সিবিসি টেলিভিশন ইতিমধ্যে এর 3 এবং 4 মরসুম অর্ডার করেছে ওয়াইল্ড কার্ড। যদিও সিডব্লিউ নেটওয়ার্কগুলিও সেই asons তুগুলি তুলবে কিনা তা নিশ্চিত করে নি, সম্ভবত এটি খুব সম্ভবত। সিডব্লিউ বেশ কয়েকটি কানাডিয়ান সিরিজ সহ উত্পাদন ব্যয় সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছে, সহ বেশ কয়েকটি কানাডিয়ান সিরিজ তুলে সুলিভানের ক্রসিং, আইন ও আদেশ ফৌজদারি অভিপ্রায়: টরন্টোএবং আরও।
সাদা কলার পুনর্জীবন এখনও বিকাশে রয়েছে
ডিজনি হোয়াইট কলার রেনেসাঁসে পাস করেছে
দ্য সাদা কলার পুনর্জীবন সিরিজটি আনুষ্ঠানিকভাবে শিরোনাম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল হোয়াইট কলার রেনেসাঁতবে সিরিজটিতে প্রচুর জনসাধারণের অগ্রণী আন্দোলন হয়নি। কারণ ডিজনি, যার জন্য পুনরুজ্জীবনটি বিকাশে ছিল, প্রকল্পটি তৈরির ক্ষেত্রে পাস করেছিল।
সিরিজটি এখনও সক্রিয় বিকাশে রয়েছে, তবে পুনর্জীবন সিরিজটি হওয়ার অপেক্ষায় কাস্ট অন্যান্য প্রকল্পগুলির সাথে সংযুক্ত ছিল। ম্যাট বোমার অন্যতম তারকা মধ্য শতাব্দীর আধুনিকটিফানি থিসেনকে ডিজনির অন্যতম কাস্ট সদস্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে কোভেন একাডেমি, এবং টিম ডেকে সম্প্রতি উপস্থিত হয়েছিল শিকাগো মেড।
বোমার, ডেকে এবং থিসেন একমাত্র নিশ্চিত কাস্ট সদস্য হোয়াইট কলার রেনেসাঁ এখনও পর্যন্ত। মূল সিরিজের নির্মাতা জেফ ইস্টিন এখনও শোয়ের জন্য অন্য একটি বাড়ি সন্ধানে কাজ করছেন।
ভক্তরা আরও খবরের জন্য অপেক্ষা করছেন, ওয়াইল্ড কার্ড সিরিজের একটি দুর্দান্ত চলমান বিকল্প সরবরাহ করে।
