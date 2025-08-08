হোয়াইট লেডির বুলেট-স্কারার্ড প্রাচীর

15 তম শতাব্দীর বেন্ডার দুর্গের উঠোনে, ব্রেকওয়ে অঞ্চলে ট্রান্সনিস্ট্রিয়াদর্শনার্থীরা অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করতে পারে: প্রাচীরের একটি অংশে বুলেট গর্তের একটি গুচ্ছ। তারা কোনও স্পষ্ট ট্র্যাজেক্টোরি অনুসরণ করে না বা সাধারণ দ্বন্দ্বের ক্ষতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় – তারা স্থানীয় ভূতের গল্পের সাথে যুক্ত এমন একটি স্পটকে কেন্দ্র করে মনে হয়, যেখানে ট্র্যাজেডি, ক্ষতি এবং অব্যক্ত ব্যক্তিরা প্রজন্ম ধরে দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে।
কয়েক শতাব্দী আগে, বেন্ডার দুর্গের অটোমান নিয়ন্ত্রণের সময়, এক তরুণ স্লাভিক মহিলা-বিভিন্ন সংস্করণে মেরিকা বা ভিয়েরিকা নামে পরিচিত-এটি একটি তুর্কি কমান্ডার-ইন-চিফের কাছের কাছের বার্নিটসা গ্রাম থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং দুর্গের দেয়ালগুলির মধ্যে তাঁর উপপত্নী হিসাবে ধরা হয়েছিল, যেখানে তিনি শীঘ্রই গর্ভবতী হয়েছিলেন। পালানোর চেষ্টা করার পরে, তাকে ধরা পড়েছিল, শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এবং সর্বোচ্চ টাওয়ার থেকে তাঁর মৃত্যুতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল; তার বাচ্চা তার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল।
তার পর থেকে, তার আত্মা – সাদা মহিলাকে সর্বদা সাদা পোশাক পরার জন্য called বছরের পর বছর ধরে, এমনকি সাম্প্রতিক সময়েও চমকে দেওয়া প্রহরীরা এই চিত্রটিতে গুলি চালিয়েছে বলে জানিয়েছে, প্রাচীরের সেই অংশে স্থায়ী চিহ্ন রেখে।
অনেক historic তিহাসিক দুর্গগুলি তাদের নিজস্ব সাদা মহিলা দাবি করে তবে এই গল্পটি আলাদা। গল্পটি প্রথম শিকড় নেওয়ার অনেক পরে, হাড় এবং একটি তামা রঙের বেদী বিশ্বাস করা হয় যে কিংবদন্তির কেন্দ্রস্থলে যুবতী মহিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল দুর্গের নীচের অংশে আবিষ্কার করা হয়েছিল। প্রাচীরের বুলেট গর্তগুলির সাথে একত্রিত – পুরানো কসেট এবং আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র উভয় থেকেই – গল্পটি শেষ হয় এবং সত্য শুরু হয় এমন কয়েকটি দর্শকদের প্রশ্ন করা যথেষ্ট।