হোয়াইট হাউসের বাইরে কয়েকশ প্রতিবাদ: এনপিআর

ওয়াশিংটন – শনিবার বিকেলে এই দেশের রাজধানীতে কয়েকশো শান্তভাবে জড়ো হয়েছিল রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নগরীর পুলিশ বিভাগ গ্রহণের চেষ্টা এবং ফেডারেল এজেন্টদের পাশাপাশি জাতীয় গার্ড ইউনিট স্থাপনের প্রতিবাদে।
ডুপন্ট সার্কেলের উত্তর -পশ্চিম পাড়ায় একটি সমাবেশ দিয়ে শুরু করে বিক্ষোভকারীরা “লজ্জা” এবং “ট্রাম্পকে অবশ্যই এখনই যেতে হবে!” “অপরাধ জরুরী” অবসানের দাবি করার সময় ট্রাম্প সোমবার একটি নির্বাহী আদেশে ঘোষণা করা হয়েছে।
ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ অফিসার এবং ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস পুলিশ দূর থেকে তাকিয়ে থাকায় বিক্ষোভকারীরা পরে হোয়াইট হাউসে যাত্রা শুরু করে।
মেরিল্যান্ডের ম্যাসন ওয়েবার এনপিআরকে বলেছিলেন যে তিনি এই মার্চে অংশ নিয়েছিলেন কারণ তিনি উদ্বিগ্ন যে সেনা মোতায়েন একটি “গুরুতর নৈতিক ও আইনী লঙ্ঘন”।
ওয়েবার বলেছিলেন, “এটি সম্পর্কে সর্বাধিক বিষয় হ’ল বিদ্যুতের সিস্টেমগুলির কোনও চেক এবং ভারসাম্য নেই।” “কংগ্রেস, যদি এটি আসে তবে আমরা এটি দীর্ঘকাল ধরে অনুমোদিত করার প্রত্যাশা করি।”
অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর টেরি কোলকে “জরুরি পুলিশ কমিশনার” হিসাবে নিয়োগের চেষ্টা করার দু’দিন পরে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি ডিসি পুলিশের উপর সম্পূর্ণ অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। ডিসি অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শওয়ালব ফেডারেল আদালতে মামলা দায়ের করার পরে শুক্রবার ট্রাম্পের কর্মকর্তারা এই প্রচেষ্টাটিকে সমর্থন করেছিলেন।
শুক্রবার গভীর রাতে সাংবাদিকদের বলেন, “আমাদের পুলিশ বাহিনীর বৈরী টেকওভারটি ঘটবে না – আজ হোম রুলের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জয়।”
তবে শনিবার মিছিলকারী লোকেরা বলেছিলেন যে হোয়াইট হাউসকে ট্রাম্পের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জরুরি পুলিশ প্রধান নিয়োগ থেকে বিরত রাখার সফল প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে যায় না।
ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন এবং ডিসি পুলিশ কার্যক্রমের উপর ট্রাম্পের ক্রমবর্ধমান প্রভাব জন স্মিথ সহ ডিসি বাসিন্দাদের দ্বারা ডিক্রি করা হচ্ছে, যিনি বলেছিলেন যে ট্রাম্প এই শহরটিকে অপরাধে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে অতিরঞ্জিত করছেন।
স্মিথ বলেছিলেন, “আমি মনে করি তিনি কী সম্পর্কে কথা বলছেন তা তিনি জানেন না।” “আমি একজন বৃদ্ধ সাদা মানুষ এবং আমি সারাক্ষণ নিরাপদে ঘুরে বেড়াচ্ছি।”
ক্যাথরিন আর্নস্ট এনপিআরকে বলেছিলেন যে তিনি সাত বছর ধরে ডিসি অঞ্চলে বসবাস করছেন এবং মনে করেন যে বিরোধিতা প্রদর্শন করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বড় ভোটদানের আশা করছিলেন।
“এটি শুয়ে থাকা এবং এটি ঘটতে দেওয়ার চেয়ে অনেক ভাল।
মার্চকে সংগঠিত করতে সহায়তা করে এমন একটি দল প্রত্যাখ্যান ফ্যাসিবাদের মুখপাত্র স্যাম গোল্ডম্যান এনপিআরকে বলেছিলেন যে আরও বেশি লোক তাদের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য সময় এসেছে।
গোল্ডম্যান বলেছেন, “আমাদের জোয়ারটি ঘুরিয়ে দিতে হবে। ওয়াশিংটন, ডিসিও সহ এ দেশের সমস্ত শালীন লোককে আমাদের জেগে উঠতে হবে।” “আমাদের হাড়ের কয়েক মিলিয়ন এবং কয়েক মিলিয়ন ট্রাম্প এবং মাগা প্রতিনিধিত্ব করে, তারা যা কিছু করেছে এবং তারা যা কিছু করছে তা ঘৃণা করে।”
গোল্ডম্যান আরও বলেছিলেন যে তার দল আগামী সপ্তাহগুলিতে ডিসিতে আরও বিক্ষোভের পরিকল্পনা করছে।
এনপিআর মন্তব্য করার জন্য হোয়াইট হাউসে পৌঁছেছে।
এদিকে, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া গভর্নর প্যাট্রিক মরিসি, একজন রিপাবলিকান, শনিবার বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের ক্র্যাকডাউনকে সমর্থন করার জন্য তার রাজ্যের জাতীয় প্রহরী সেনাদের ডিসিতে 300 থেকে 400 পাঠাতে সম্মত হয়েছেন। সপ্তাহের প্রথম দিকে, ভার্মন্টের রিপাবলিকান গভ। ফিল স্কট অনুরূপ অনুরোধ অস্বীকার করেছেন ওয়াশিংটন মোতায়েনকে সমর্থন করার জন্য ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যদের জন্য।