একটি বরফ প্রাচীর প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু এবং পটাস ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পৃথক করেছিলেন। তারা যখন হোয়াইট হাউসের ডিম্বাকৃতি অফিসের ভিতরে বসেছিল, টিনুবুই প্রথম বরফটি গলাতে পারেন। “আপনি কীভাবে বৃদ্ধ বয়স পরিচালনা করছেন, মিঃ রাষ্ট্রপতি?” তিনি joculullyভাবে জিজ্ঞাসা। স্পষ্টতই নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতির সাহস দেখে ট্রাম্প তার traditional তিহ্যবাহী কৌতুকপূর্ণ হাসি ঝলমলে করে জবাব দিয়েছিলেন, “এখানেও জনাব রাষ্ট্রপতি। আপনি কীভাবে বয়সের সাথে লড়াই করছেন?” তারা দুজনেই হেসে উঠল, হাসি যা তাত্ক্ষণিকভাবে তাদের কিছু সহায়তাকে বিভক্তির প্রতিটি পক্ষের সংক্রামিত করেছিল।

ওভাল অফিস আমেরিকাকে প্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্পর্শ দেয়। এই ঘরের ভিতরেই তরুণ জন এফ কেনেডি তার বাবার ডেস্কের সামনের প্যানেলটি দেখতে চেয়েছিলেন; যেখানে রিচার্ড নিকসন অ্যাপোলো 11 নভোচারীদের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন। রাষ্ট্রপতিরা সেখান থেকে আমেরিকাকে সম্বোধন করার পরে রাষ্ট্রপতিরা কেনেডি দ্বারা কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট এবং ১৯ 197৪ সালে তাঁর পদত্যাগের নিক্সন ঘোষণার বিষয়ে আমেরিকানদের ঠিকানা থেকে শুরু করে আমেরিকানদের সম্বোধন করেছিলেন। ওভাল অফিসের ঠিক ভিতরে ছিল যে জর্জ ডব্লু বুশ, প্রায় ফিডে, আমেরিকাকে ১১ ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ সন্ত্রাসী আক্রমণ করার পরে আমেরিকাকে সম্বোধন করেছিলেন।

টিনুবুর সাহস দেখে ট্রাম্প আনন্দিতভাবে অবাক হয়েছিলেন। তিনি সাত বছর আগে 30 এপ্রিল, 2018 এ তাঁর পূর্বসূরি মুহাম্মদু বুহারির সাথে দেখা করেছিলেন। এক্সচেঞ্জটি আক্ষরিক অর্থে ইউনিলিনাল ছিল, হয় বুহারির বিখ্যাত কানের ত্রুটি বা ট্রাম্পের ঘন ইংরেজিতে প্রবেশ করতে তার অক্ষমতার কারণে। ফিনান্সিয়াল টাইমস পরে জানানো হয়েছিল যে, বুহরীর সাথে দেখা করার পরে, ট্রাম্প শপথ করেছিলেন যে আর কখনও প্রাণহীন কারও সাথে দেখা করতে হবে না। এটি তার কুখ্যাত ‘শিথোল’ ইনফিলিটিতে একই ট্রাম্পের দ্বারা তৈরি আফ্রিকার আগের বর্ণবাদী প্রোফাইলিংয়ের পরে এসেছিল। ফেব্রুয়ারিতে আবহাওয়ার সাধারণ নির্বাচন ছিল এমন একজন বুহরির জন্য ইমেজ বুস্টার হিসাবে প্যাকেজড, তখন থেকে এক বছরেরও কম সময় পরে ট্রাম্প পরিদর্শন একটি চিত্র ফিয়াস্কোতে পরিণত হয়েছিল। টাইমস প্রকাশের পরে, বুহরিকে জীবন ধারণ করার একটি প্রদর্শন করতে হয়েছিল। ট্রাম্পের তাঁর স্পষ্টতই দুর্বল স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা পড়ার পরোক্ষ বিতর্ক হিসাবে দেখা গিয়েছিল, বুহরিকে এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে 800 মিটার বেশি হাঁটতে হয়েছিল তা প্রমাণ করার জন্য যে তিনি সর্বোপরি প্রাণহীন নন।

But Trump, not one to be caught unguarded in his lair, unleashed the next salvo. “গত মাসে, আমি হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভেটকে ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি সেন্টারে পরীক্ষা করার পরে আমেরিকানদের আমার বার্ষিক শারীরিক পরীক্ষার ফলাফল দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারা চৌদ্দ পরামর্শদাতাদের সাথে ডায়াগনস্টিক এবং পরীক্ষাগার পরীক্ষা এবং পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যদের মধ্যে আমার প্রতি মিনিটে 62 টি বিট ছিল;” 128/74 মিমিএইচজিজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিএইচজিও “হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমি ভাল!” রাষ্ট্রপতি টিনুবু জবাব দিলেন। তবুও এ আরও অনুসরণ করার দিকে ঝুঁকছেন, ট্রাম্প জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আমি শিখেছি আপনার হাঁটুর প্রতিস্থাপন হয়েছে এবং প্রায়শই লন্ডনের প্যারিস এবং সেন্ট মেরি হাসপাতালে যান। শুনে শুনে দুঃখিত। আশা করি আপনি এখন ভাল আছেন?” এবার, টিনুবু হলেন তিনি যিনি ন্যাপিংয়ে ধরা পড়েছিলেন। তিনি কেবল জবাব দিলেন, “হ্যাঁ। হ্যাঁ”, তার ব্রাউজগুলি ভাল করে ঘামে একটি পুঁতি।

আগের রাতে নাইজেরিয়ার প্রতিনিধি দলটি বিমান বাহিনী ওয়ান নামে পরিচিত নাইজেরিয়ার জাতীয় রাষ্ট্রপতি বিমানের উড়ন্ত, আমেরিকার ক্ষমতার আসন ওয়াশিংটন ডিসি পৌঁছেছিল। এটিতে তার চিফ অফ স্টাফ, ফেডারেশন সরকারের সচিব টিনুবু সমন্বিত; নাইজেরিয়ার উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিমাঞ্চল থেকে তিন গভর্নর; বিদেশ বিষয়ক, অর্থ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মন্ত্রীরা এবং এফআইআরএসের চেয়ারম্যান, উজ্জ্বল জ্যাকচ অ্যাডেজি; শিল্পের ক্যাপ্টেনস, নাইজেরিয়ার প্রথম মহিলা এবং প্রথম পুত্র সেয়ি এবং আরও কয়েকটি রাষ্ট্রপতি হ্যাঙ্গার-অন নির্বাচন করুন। পরের দিন, ঠিক 12.00 ঘন্টা, টিনুবু এবং তাঁর কর্মচারীদের নির্বাচিত কয়েকজন সদস্যকে ওভাল অফিস, হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইং এবং আমেরিকান রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক কাজের জায়গাতে প্রবেশ করা হয়েছিল।

একটি ছদ্মবেশী কালো স্যুট এবং একটি নীল টাই পরিহিত যা অবশ্যই নাইজেরিয়ান করদাতাদের নগদ অর্থের জন্য ব্যয় করতে হবে, নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি দেখে মনে হয়েছিল যেন তিনি কোনও ফ্যাশন ম্যাগাজিন থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

এর কয়েক সপ্তাহ আগে, তত্ক্ষণাত্ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পে ফিল্টার করা সংবাদগুলি টিনুবুকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, নাইজেরিয়ান প্রেস এই সংবাদটিকে একটি মৃতদেহে পরিণত করেছিল যা এটি নির্দয়ভাবে উড়ে যায়। আপনি কল্পনা করবেন যে চিতাবাঘ, যে প্রাণীটি উগ্র এবং কিংবদন্তি কসাইয়ের প্রতিভা এটিকে ইওরুবার খ্রিস্টানিং এবং প্রশংসা-নাম ògìdán olóólà ijù, (বুনোদের মধ্যে প্রাণীদের উপর মারাত্মক চিহ্ন তৈরি করতে সক্ষম বুনোদের ব্যবহার করতে সক্ষম) এর প্রশংসিত-নামটি অর্জন করেছে)। প্রেস মন্তব্য এবং বিশ্লেষণগুলি একটি গুরমেট হয়ে ওঠে। মরবিড ভয় এবং হতাশাবোধ যে টিনুবু এই সফরের একটি বিপর্যয় তৈরি করবে যা সামনে কী রয়েছে তার প্রেস প্রক্ষেপণ। নাইজেরিয়ান প্রেসের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হওয়ার জন্য, সিংহের একটি প্রাচীন কল্পকাহিনীর জ্ঞান এবং কচ্ছপ সতর্কতা প্রচার করেছিল। এটি বলে যে তিনি জ্ঞানী যিনি অন্যের দুর্ভাগ্য দ্বারা সতর্ক এবং সতর্ক হন।

নাইজেরিয়ান প্রেস ট্রাম্পের লায়ারে সাম্প্রতিক পূর্ববর্তী সফরের উপর তার হতাশাবাদকে ভিত্তি করে তৈরি করেছে। ইউক্রেনের ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সিরিল রামাফোসা সম্প্রতি টাকো (ট্রাম্প সর্বদা মুরগি আউট) ডাকনাম দ্বারা তাদের মাংস ভোজন পেয়েছিলেন। টিনুবু, তারা বলেছিল, ছাড় হবে না।

রুফাই ওসেনি, এআরআইএস টিভিতে তাঁর চটকদার বেস্টে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ওভাল অফিসে থাকাকালীন, টিনুবুর উচিত ট্রাম্পের আরও একটি বিলাসবহুল 74৪7 জাম্বো জেটের প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত যেহেতু আমেরিকান রাষ্ট্রপতি অযোগ্যতার সাথে প্রেম করছেন।

মিডিয়াতে হতাশাবাদ এতটাই বিশাল ছিল যে আপনি এটির সাথে একটি হ্যান্ডশেক রাখতে পারেন। প্রেসিডেন্ট মিডিয়া অফিস ডুমসডে ভবিষ্যদ্বাণীগুলির রঙ পরিবর্তন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। রাষ্ট্রপতি ছিলেন একজন ‘ডিলস ম্যান’ যিনি কিং ট্রাম্পের মতো চরিত্রের আঠালোকে বোঝেন, এটি বলে। নাইজেরিয়ার বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী ইউসুফ তুগার আক্ষরিক অর্থে টেলিভিশন বাড়িতে তাঁর আবাসস্থল তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেন, টিনুবু আমেরিকার সাথে নাইজেরিয়ার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যকে শক্তিশালী করতে হোয়াইট হাউসে অনুমানিত এক ঘন্টার সফর ব্যয় করবেন। বায়ো ওনানুগা নাইজেরিয়ানদের বিশ্বাস করতে বলেছিলেন যে টিনুবু একটি দুর্দান্ত অভিনয় করবেন। স্পষ্টতই মাউন্টিং কায়েন্সিজম দ্বারা হতাশ হয়ে একটি টেলিভিশন প্রোগ্রামে, ওল্ড মিডিয়া ফক্স বিরোধী দলের বেতনভিত্তিক গণমাধ্যমের দ্বারা আমেরিকান ভিজিটের ভবিষ্যদ্বাণীকে সাধারণ টিনুবু-বাশিংয়ের জন্য দায়ী করেছে। হঠাৎ করেই তিনি একটি প্রাচীন ইউসুফ ওলাতুনজির ইওরুবা সাকারা চিরসবুজ গানে ফেটে গেলেন: “ছাগলের বুনো স্বপ্নে, কসাইয়ের মৃত্যু দ্রুত আসবে, যাতে এটি মহিমায় প্ররোচিত হতে পারে …” (এল’জে ইওর, ক্যান, কায়ান, বেই কে’আলান,

আইরাসিবল পিটার ওবি সোশ্যাল মিডিয়া সৈনিক পিঁপড়াগুলি আরও বেশি অনাবৃত ছিল। এর মধ্যে একজন, এক্স -এর উপর, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলার সেন্টারের রাষ্ট্রপতি ইতিহাসবিদ বারবারা পেরিকে জমা দেওয়া একটি বিবৃতি চাপিয়ে দিয়েছেন। যদিও পেরি বলেছিলেন, “ট্রাম্পের সাথে সমস্ত কিছুর মতো এটিও নজিরবিহীন,” ত্বুবুয়ের সাথে বলেছিলেন, সমস্ত কিছুও নজিরবিহীন ছিল। “তিনি প্রথম নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি যিনি নাইজেরিয়ানদের উপর এই মাত্রার ক্ষুধার্ত হন; আমেরিকাতে ড্রাগ ইস্যু ইতিহাসের প্রথম রাষ্ট্রপতি; নাইজেরিয়ার এই দুর্দশা ও ভীতিজনক জাতিগত সম্পর্কের এই স্তরটি নিয়ে আসা প্রথম নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি।” মূর্খ সহকর্মী তখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে ট্রাম্পের অতিথি হওয়ার জন্য টিনুবুকে আমন্ত্রণটি আমেরিকার নিজস্ব আমাদের রাষ্ট্রপতিকে গ্রেপ্তার করার নিজস্ব পদ্ধতি। কি যুক্তি! তবে তিনি তার দাবির ব্যাক আপ করার জন্য উদাহরণ উদ্ধৃত করেছিলেন।

টিনুবুর খাদ্যনালীতে একগুঁয়েমিভাবে আটকে থাকা ছোট্ট মাছের হাড়ের ডেভিড হুন্ডেইনও তাঁর অনিচ্ছাকৃত আখ্যানটিও খনন করেছিলেন। তার এক্স পৃষ্ঠায়, হুন্ডেইইন অভিযোগ করেছিলেন যে আমেরিকাতে রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণটি ছিল একটি “হোম বয় আসন হোম” ভ্রমণ। ১৯৯০ -এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ড্রাগ কুরিয়ারিংয়ের অভিযোগে তত্কালীন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী টিনুবুকে অভিযুক্ত করার জন্য তিনি যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, তাই হুন্ডেইইন ধারাবাহিকভাবে তার অবস্থান বজায় রেখেছেন। সিআইএ, এফবিআই এবং ডিইএ যখন তার ‘এবং তার’ তার ‘মোশন ফর সংক্ষিপ্ত বিচারের আরেক সহকর্মীকে রাষ্ট্রপতির মাদক পাচার তদন্তের রেকর্ড সম্পর্কে এফওআইএ প্রকাশের মামলায় সংক্ষিপ্ত রায় দেওয়ার জন্য একটি স্মারকলিপি দায়ের করেছিল, তখন এই জুটি আংশিকভাবে প্রকাশিত ফাইলগুলি থেকে রেডাকশনগুলি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

হুন্ডেইনও ধারাবাহিকভাবে জোর দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রপতি একজন সিআইএ এজেন্ট যিনি আমেরিকার সাথে গ্লোভে কাজ করছেন। তিনি এটিকে একটি সিআইএ ফাইলের উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছেন যা সম্প্রতি দাবি করেছে যে সিআইএ “আমাদের) সহযোগিতার প্রকাশ্য প্রকাশ রোধে (আমাদের) ক্ষমতার সমস্ত কিছু করবে কারণ,” টিনুবুর মতো কোনও নির্দিষ্ট বিদেশী নাগরিকের উপর রেকর্ডের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা বা অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গতভাবে মার্কিন জাতীয় সুরক্ষার ক্ষতি হতে পারে বলে আশা করা যেতে পারে। ” একই এক্স পৃষ্ঠায় হুন্ডেইইন দাবি করেছিলেন যে টিনুবু এই সফরটি নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩ 37 বছর বয়সী রাষ্ট্রপ্রধান ইব্রাহিম ট্রোরের নেতৃত্বে বুর্কিনা-ফ্যাসো সামরিক সরকারকে হতাশ করার প্রচেষ্টার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য একটি আমন্ত্রণ ছিল।

সিরিয়াল রাষ্ট্রপতি প্রার্থী আতিকু আবুবকরও একইভাবে নির্লজ্জ ছিলেন। টিনুবু সম্পর্কে সাম্প্রতিক ফিনান্সিয়াল টাইমসের মূল্যায়নের হিলে এসে, যার উপরে ভিলা একটি উদযাপনের দ্বন্দ্ব নিয়ে গেছে, আবুবকর অভিযোগ করেছিলেন যে নাইজেরিয়ানদের “বেদনা” সম্পর্কে সংবাদপত্রের আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসামূলক পর্যালোচনা ট্রাম্পের সাথে টিনুবুর বৈঠকের জন্য মাটি ভেজানো ছিল। তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে সংবাদপত্রটি কেবল বিদেশীদের দ্বারা নাইজেরিয়ার রাজধানীতে সহজ অ্যাক্সেস উদযাপন করছে এবং টিনুবু তার পশ্চিমা সহযোগীদের নাইজেরিয়ায় তাদের সহজ অর্থ প্রত্যাহার করার জন্য অ্যাক্সেসের স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি করেছে। তিনি বলেছিলেন, এটিই ছিল ফিনান্সিয়াল টাইমস ভুলভাবে টিনুবুর ‘নাইজেরিয়ান অর্থনীতির স্থিতিশীলতা’ ট্যাগ করেছিল।

“আমেরিকান সংবাদপত্রের ক্ষুধার্ত প্যাং সম্পর্কে কোনও শব্দ ছিল না একজন গড় নাইজেরিয়ান গত দুই বছরে টিনুবুর অধীনে চলে যায়, না এই হতাশাকে একটি পরিচিত দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। এই সরকার কীভাবে জনগণকে দাবী করেছে সে সম্পর্কে কোনও কথা বলা হয়নি; আমাদের জনগণের জনগণের উপর যে বিদ্যুৎ যুদ্ধ চালাচ্ছে সে সম্পর্কে কোনও শব্দ নেই, নাইজেরিয়া থেকে প্রফেসি, ম্যানুফ্যাক্ট, ম্যানুফ্যাক্ট, ম্যানুফ্যাক্ট, হঠাৎ করে মালি সাম্রাজ্যের মানসা মুসার মতো মূর্খভাবে ধনী হয়ে উঠল, ”আতিকু আবুবকর বলেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, মানসা মুসা ইতিহাসে ব্যতিক্রমী এবং অকল্পনীয়ভাবে ধনী বলে জানা গেছে। সম্ভবত তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন নাইজেরিয়ার বোলা টিনুবু। টাইম ম্যাগাজিনটি মনসা মুসা সম্পর্কে বলেছিল: “তার সম্পদের উপর সঠিক সংখ্যা রাখার সত্যিই কোনও উপায় নেই।” যদিও মুসার সম্পদের উত্সটি মূলত মালি সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ এবং উত্তর অঞ্চল থেকে লবণের বাণিজ্যকে কর আদায় করা এবং বাম্বুক ও বুরে সোনার সোনার কর আদায় করা থেকে বলা হয় যে নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতির সম্পদের উত্স নিকোডেমাস।

তারপরে, তিনি রামাফোসার সাথে যেমন করেছিলেন, ট্রাম্প এবং টিনুবু যখন কথা বলছিলেন, তখন একটি বড় টেলিভিশন স্ক্রিন বেনু, মালভূমি এবং নাইজেরিয়ার উত্তর -পূর্বাঞ্চলে হত্যার লাইভ ভিডিওকে জানিয়েছিল। “আপনি কেন নাইজেরিয়ায় খ্রিস্টানদের হত্যা করছেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট?” ট্রাম্প জিজ্ঞাসা করলেন। স্পষ্টতই এই প্রশ্নের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, টিনুবু নিজেকে প্রশংসনীয়ভাবে খালাস দিয়েছিলেন। তিনি আমেরিকান রাষ্ট্রপতিকে বলেছিলেন যে তিনি যদিও মোসলেম ছিলেন, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর সরকারের মূল সদস্যরা খ্রিস্টান ছিলেন এবং তাঁর পরিবারে তিনি সম্ভবত এই ধর্মীয় প্ররোচনার একমাত্র স্বতন্ত্র সদস্য ছিলেন।

ট্রাম্প এবং টিনুবু উভয়ই পরে ওভাল অফিসের মধ্যাহ্নভোজ কক্ষে গিয়েছিলেন যেখানে তারা দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। নাইজেরিয়ান কর্মচারীদের হোয়াইট হাউস ছেড়ে যাওয়ার প্রায় অবিলম্বে, ওনানুগার এক্স পৃষ্ঠাটি আক্ষরিক অর্থে আগুনে লেগেছিল, লাল লাল। তাঁর টুইটগুলি ভিলা হোয়াইট হাউসের বিজয় সম্পর্কে গ্লোসেটেড। অনেক নন-ইওরুবা যারা ওনানুগার পোস্টটি পড়েছিলেন, একটি সংগীত ইমোজি সহ, এটি ক্রিপ্টিক এবং দুর্ভেদ্য বলে মনে করেছিলেন। এটি কেবল পড়েছিল, “ইয়াগিডি জিতেছে ò গে ও! ইয়াগিডি জিতেছে ò গে ও! এসি টি’ই পে ওয়ান গে, ল’এ ফাই ńrìn yìí o! Yègèdè ngè ò ò ò ò ò!” এটি পৃষ্ঠায় কেবল একজন ইওরুবা উত্তরদাতা ছিলেন যিনি ব্যাখ্যাটি করেছিলেন। উত্তরদাতার কথায়, ওনানুগার পোস্টটি ছিল ১৯ 197৮ সালে মারা যাওয়া ইউসুফ ওলাতুনজি গেয়েছিলেন এমন একটি গানের রেখা। দ্বিতীয় মেডিকেল পরীক্ষা অবশ্য বলেছে যে পা কাটা বাইপাস করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পরীক্ষায় ওলাতুনজি গ্লোটকে গানে জন্ম দেওয়া হয়েছিল, যা অনুবাদ করা হয়েছিল, “ব্লিমি! আপনি যে পাটি ঘোষণা করেছিলেন তা কাটা হবে না। আমি এখনও হাঁটতে ব্যবহার করি না?”

ওনানুগা কি বুঝতে পারে যে টিনুবু, দুঃখিত, ওলাতুনজি পা শেষ পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়েছিল?

