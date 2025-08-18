You are Here
হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প জেলেনস্কির সাথে দেখা করতে এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে আলোচনা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রাশিয়া খারকভ ফটোতে আবাসিক ভবনের চারপাশে ড্রোনকে আঘাত করে
News

সোমবার, 18 আগস্ট ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির জেলেনস্কির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের নেতাদের একটি সভা, যেখানে যুদ্ধের শেষের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হবে। এর আগে, 15 আগস্ট, আলাস্কার ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। তাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল ইউক্রেন। অ্যাঙ্কোরিডায় আলোচনার দিন, ইউক্রেনীয় ড্রোন কুরস্কের একটি আবাসিক ভবনে বিধ্বস্ত হয়েছিল, একজন মারা গিয়েছিলেন, 10 টিরও বেশি আহত হয়েছেন। ১৮ ই আগস্টের রাতে খারকভে, রাশিয়ান ড্রোনগুলি শিল্প অঞ্চলে আবাসিক পাঁচ -স্টোর ভবনে আঘাত হানে। প্রকাশের সময় সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, সাত জন নিহত হয়েছেন, সহ এক পরিবারের পাঁচ সদস্য -বাবা, মা, 16 বছর বয়সী কিশোর, দেড় বছরের মেয়ে এবং দাদি। কমপক্ষে 30 জন লোক ভোগ করেছে, রিপোর্ট আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান হলেন ওলেগ সাইনগুবভ। খারকভের মেয়র ইগর তেরেকভভ বলেছিলেন যে লোকেরা শান্তিপূর্ণভাবে ঘুমাচ্ছিলেন যখন ভোরে আবাসিক ভবনে একটি লক্ষ্যযুক্ত আঘাত লাগানো হয়েছিল। “খাঁটি সন্ত্রাস। সন্ত্রাস, যা কোনও ব্যাখ্যা বা অজুহাত নয়,” – লিখেছেন তিনি একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলে আছেন। আগস্ট 18 ঘোষিত শোকের দিনে খারকভ অঞ্চলে। “মেডুসা” খারকভের ছবি প্রকাশ করে।

ট্রাম্পের সাথে পুতিনের আলোচনায় কী ঘটেছিল? আর কে জিতেছে? আলেকজান্ডার বাউনভ আলাস্কায় সভাটি বিশ্লেষণ করেছেন এবং পরবর্তী কী আশা করবেন তা ব্যাখ্যা করেছেন

