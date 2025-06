হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা বলছেন যে প্রশাসন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তা প্রয়োজনীয়।

“রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অবৈধ এলিয়েনদের নির্বাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাখা প্রশাসনকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে,” একজন মুখপাত্র অ্যাবিগাইল জ্যাকসন এক বিবৃতিতে বলেছেন। “লস অ্যাঞ্জেলেসে হিংসাত্মক দাঙ্গা, ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী এজেন্টদের উপর বেসিক নির্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা আক্রমণ সহ, অবৈধ এলিয়েনদের অপসারণ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝায়।”

The political stakes are high: Mr. Trump was swept into office for a second time on a platform built around his pledge to crack down on illegal immigration and promises of mass deportations as soon as he took office.

মিঃ ট্রাম্প অফিসে ফিরে আসার পর থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদন ছাড়াই 200,000 এরও বেশি লোককে তাদের দেশ বা তৃতীয় দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে, গত বছরের শেষের দিকে নির্বাসন আদেশের মুখোমুখি হওয়া 1.4 মিলিয়ন লোকের একটি ভগ্নাংশ, টাইমসের প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ সরকারী তথ্য অনুসারে।

আমেরিকার সীমানা শক্ত করার একজন কট্টর উকিল মিঃ মিলার মে মাসের শেষের দিকে ফক্স নিউজে বলেছিলেন যে আইসিই দিনে 3,000 গ্রেপ্তারের “ন্যূনতম” লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, বিডেন প্রশাসনের সময় চিত্রগুলি আগে কখনও দেখা যায়নি এবং 10 গুণ দৈনিক গ্রেপ্তার হয়। টাইমসের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ২১ শে জানুয়ারী থেকে আইসিই অবৈধভাবে দেশে থাকার বিষয়ে সন্দেহযুক্ত এক লক্ষেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করেছে।