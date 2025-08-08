You are Here
হোয়াইট হাউস প্রধান বাণিজ্য শাস্তি এবং আরও শীর্ষস্থানীয় শিরোনামগুলি প্রস্তুত করার সাথে সাথে পুতিনের সাথে ট্রাম্পের ধৈর্য ‘রান আউট’
News

হোয়াইট হাউস প্রধান বাণিজ্য শাস্তি এবং আরও শীর্ষস্থানীয় শিরোনামগুলি প্রস্তুত করার সাথে সাথে পুতিনের সাথে ট্রাম্পের ধৈর্য ‘রান আউট’

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

গুড মর্নিং এবং ফক্স নিউজ ‘মর্নিং নিউজলেটার, ফক্স নিউজে প্রথমে আপনাকে স্বাগতম। এবং আপনার দিনটি শুরু করার জন্য আপনার যা জানা দরকার তা এখানে …

শীর্ষ 3

1। হোয়াইট হাউস প্রধান বাণিজ্য শাস্তি প্রস্তুত করার সাথে সাথে পুতিনের সাথে ট্রাম্পের ধৈর্য ‘রান আউট’

2। ইস্রায়েল গ্রিনলাইট গাজা শহর পেশা পরিকল্পনা

3। সিনসিনাটি ভিড় দ্বারা মারধর করা মহিলা নিকট-মৃত্যুর আক্রমণে কথা বলে

প্রধান শিরোনাম

ধরা এবং মুক্তি – সিনসিনাটি মেয়র চ্যালেঞ্জার জামিন সংস্কারকে দোষ দিয়েছেন, ভাইরাল বিটডাউনটির জন্য দুর্বল পুলিশিং। পড়া চালিয়ে যান…

‘অত্যন্ত অস্বাভাবিক’ – ন্যূনতম সুরক্ষা কারাগারে গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের স্থানান্তর সমালোচনা করে। পড়া চালিয়ে যান…

হাঙ্গর আক্রমণ – নিষিদ্ধ সামরিক প্রশিক্ষণের কৌশলটি হেগসথ আইস রিটার্ন। পড়া চালিয়ে যান…

মারাত্মক আক্রমণ – পেনসিলভেনিয়া স্টেট ট্রুপার শ্যুটিংয়ে সন্দেহভাজন গুলি চালানো এবং হত্যা করার পরে চিহ্নিত। পড়া চালিয়ে যান…

মেডিকেল মাস্ক্রেড – হাজার হাজার রোগীর চিকিত্সা করার অভিযোগে স্ক্রাবগুলিতে জাল নার্স ফাঁস হয়ে গেছে। পড়া চালিয়ে যান…

রাজনীতি

অপরাধী কিংপিন শিকার – মার্কিন ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি ক্যাপচারের জন্য 50 মিলিয়ন ডলার পুরষ্কার সরবরাহ করে। পড়া চালিয়ে যান…

বিচারিক ওভাররিচ – আদালত ট্রাম্প প্রশাসনকে ‘অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ’ নির্মাণ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। পড়া চালিয়ে যান…

অবিচল সমর্থক – স্টিভ ব্যানন তার 2028 পছন্দের জন্য দুটি শব্দ নিয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল রান সম্পর্কে জল্পনা -কল্পনা খারিজ করেছেন। পড়া চালিয়ে যান…

মুখোশ বন্ধ – স্ক্যাথিং রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে ডেম ফায়ারব্র্যান্ড কর্মীদের সন্ত্রস্ত করে এবং কাজে আসে না। পড়া চালিয়ে যান…

আরও কার্টুনের জন্য এখানে ক্লিক করুন …

মিডিয়া

গভীর রাতে ক্রসওভার – গুটফেল্ড ‘আজ রাতের শো’ উপস্থিতির সময় ফ্যালনের সাথে ওয়াইল্ড নাইট প্রকাশ করে। পড়া চালিয়ে যান…

তারার যুদ্ধ – কনজারভেটিভ অভিনেত্রী ডিজনির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতেছেন। পড়া চালিয়ে যান…অ্যাডিং

পার্টি বিদ্রোহ – ডিইএম স্ট্র্যাটেজিস্ট তার 2028 আশা সম্পর্কে হ্যারিসকে নৃশংস বার্তা সরবরাহ করে। পড়া চালিয়ে যান…

টেক্সাস হোল্ড’ম – টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা যদি কাজে ফিরে না আসে তবে অ্যাবট জিওপি লাভগুলি প্রসারিত করার হুমকি দিয়েছেন। পড়া চালিয়ে যান…

মতামত

ডা। রেবেকা অনুদান – ট্রাম্পের পারমাণবিক সাবমেরিন দাবা পদক্ষেপে পুতিনের মেরুদণ্ড – এবং আপনার কাছে শীতল পাঠানো উচিত। পড়া চালিয়ে যান…

একটি কুক মাস – সিনসিনাটি মোব অ্যাটাক দেখায় যে স্টেট একটি বিপজ্জনক দিকে এগিয়ে চলেছে। পড়া চালিয়ে যান…

অন্যান্য খবরে

নে $ টি ডিম – ট্রাম্প বেসরকারী বাজারে 401 (কে) এর খোলার আদেশের স্বাক্ষর করেছেন: এটি আপনার সঞ্চয়গুলির জন্য কী বোঝায়। পড়া চালিয়ে যান…

‘গুরুত্বপূর্ণ’ চেকআপ – চিকিত্সকরা প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য চাপ দেওয়ার সাথে সাথে ক্যান্সার সনাক্তকরণ কম বয়স্কদের মধ্যে লাফ দেয়। পড়া চালিয়ে যান…

ডিজিটাল নিউজ কুইজ – নেতানিয়াহু যুদ্ধবিরতি স্ট্যান্ডঅফে কী প্রকাশ করেছিলেন? কে সিডনি সুইনির জিন্সের প্রশংসা করেছে? এখানে কুইজ নিন …

গ্রীষ্মের প্রতিবাদ – আইসক্রিম মোগুল জনপ্রিয় ডিজনিল্যান্ড রাইডে সর্বশেষ রাজনৈতিক স্টান্ট চালু করেছে। পড়া চালিয়ে যান…

জুয়া মানুষ – ভেগাস ক্যাসিনো মালিক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলি নিয়ে শহরটি “মৃত”। ভিডিও দেখুন…

দেখুন

টম হোমান – আমরা প্রতিদিন এই দেশকে আরও নিরাপদ করে তুলছি। ভিডিও দেখুন…

পিটার ডুকি -হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা সম্ভাব্য ট্রাম্প-পুটিন বৈঠকের জন্য সত্যই আশাবাদী। ভিডিও দেখুন…

শোনো

টিউন ইন ফক্স নিউজ রুনডাউন পডকাস্ট আজকের গভীরতার প্রতিবেদনের জন্য যে সংবাদটি আপনাকে প্রভাবিত করে। এটি পরীক্ষা করে দেখুন …

শিয়াল আবহাওয়া

এটি আপনার পাড়ায় কেমন দেখাচ্ছে? পড়া চালিয়ে যান…

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফক্স নিউজ অনুসরণ করুন

ফেসবুক

ইনস্টাগ্রাম

ইউটিউব

টুইটার

লিঙ্কডইন

আমাদের নিউজলেটারগুলির জন্য সাইন আপ করুন

ফক্স নিউজ প্রথম

ফক্স নিউজ মতামত

ফক্স নিউজ লাইফস্টাইল

ফক্স নিউজ এন্টারটেইনমেন্ট (ফক্স 411)

ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল

আমাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলি ডাউনলোড করুন

ফক্স নিউজ

ফক্স ব্যবসা

শিয়াল আবহাওয়া

ফক্স স্পোর্টস

পাইপ

অনলাইন ফক্স নিউজ দেখুন

ফক্স নিউজ গো

আমাদের সকালে আপনার প্রথম পছন্দ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! আমরা আপনাকে সোমবার আপনার ইনবক্সে প্রথম জিনিসটিতে দেখতে পাব।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।