হোয়াইট হাউস সংস্থাগুলির জন্য একটি ‘আনুগত্য’ স্কোরকার্ড রাখে: প্রতিবেদন

হোয়াইট হাউস একটি স্প্রেডশিট তৈরি করেছে যা শত শত সংস্থাকে তাদের আনুগত্যের জন্য রেট দেয়, অ্যাক্সিয়াসের একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যবসা করার উপায়ের কারণে এবং এটি পুরোপুরি মর্মান্তিক সংবাদ নাও হতে পারে, তবে এটি পিছনে পদক্ষেপ নেওয়া এবং জিজ্ঞাসা করা মূল্যবান যে কোনও বসতি রাষ্ট্রপতির দ্বারা আনুগত্যের স্কোরকার্ডের সংবাদ কীভাবে প্রাক-ট্রাম্পের যুগে প্রাপ্ত হয়েছিল।
আনুগত্যের স্প্রেডশিটের র্যাঙ্কিংগুলি বর্তমানে তথাকথিত বিগ বিগ বিউটিফুল বিলের একটি প্রদত্ত সংস্থার অনুভূত সমর্থন দ্বারা নির্ধারিত হয়, এটি একটি বাজেট প্যাকেজ যা জুলাইয়ে পাস হয়েছে এবং কমপক্ষে স্বাস্থ্যসেবা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে 17 মিলিয়ন মানুষ ধনী আমেরিকানদের উপর কর কমিয়ে দেওয়ার সময়। যে সমর্থন দ্বারা অনুমান করা হয় সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, প্রেস রিলিজ, বিজ্ঞাপন এবং আরও অনেক কিছু অনুসারে অক্ষ।
স্প্রেডশিটে 553 টি সংস্থা এবং বাণিজ্য সংস্থা রয়েছে বলে জানা গেছে, প্রত্যেকে ট্রাম্পের জন্য তিনটি রেটিংয়ের একটির একটি পেয়েছে: শক্তিশালী, মধ্যপন্থী বা নিম্ন। অ্যাক্সিওস অনুসারে “ভাল অংশীদার” ছিল এমন সংস্থাগুলির উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উবার, ডোরডাশ, ইউনাইটেড, ডেল্টা, এটিএন্ডটি এবং সিসকো।
এবং যদিও এটি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব র্যাঙ্কিংগুলি জনসাধারণের সমর্থনের প্রদর্শন দ্বারা নির্ধারিত হয়, তবে সেই সংস্থাগুলি প্রায়শই ট্রাম্পকে যে আর্থিক অবদান রেখেছিল তা উপেক্ষা করা অসম্ভব। এটিএন্ডটি, ডেল্টা, ইউনাইটেড, উবার এবং উবার সিইও দারা খোসরভশাহী প্রত্যেকে ট্রাম্পের উদ্বোধনী কমিটিতে million 1 মিলিয়ন অবদান রেখেছিল, অনুসারে সিএনবিসি। ডোরডাশ $ 100,000 অবদান রেখেছিল। সিসকো ট্রাম্পের উদ্বোধনে অনুদান দেয়নি, তবে ঝলমলে কথা বলেছে 2024 সালে নির্বাচিত হওয়ার পরপরই রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে।
ট্রাম্প তার সুদূর ডান এজেন্ডায় ফ্যাল্টির প্রতি জোর দিয়েছেন এবং যে কেউ লাইনে পড়েন না তাকে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। এর মধ্যে আমেরিকার কয়েকটি বৃহত্তম সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ট্রাম্পের সাথে রিংটি চুম্বন করতে এবং তাঁর প্রশংসা গাইতে দায়িত্বশীলতার সাথে দেখা করেছে। অ্যাপল সিইও টিম কুক, যিনি ট্রাম্পকে million 1 মিলিয়ন ডলার দান করেছিলেন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ব্যয় ঘোষণা করার জন্য হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলেন এবং এমনকি রাষ্ট্রপতিকে একটি গ্লাসের টুকরো দিয়েছেন অ্যাপল লোগো দিয়ে 24 ক্যারেট সোনার ঘাঁটি খেলাধুলা করে। এটি ট্রাম্প পছন্দ করে এমন এক ধরণের ইশারা – প্রতীক যা রাজা দায়িত্বে রয়েছে তা পরিষ্কার করে দেয়।
অ্যাক্সিওস একটি নামহীন হোয়াইট হাউসের উত্সকে উদ্ধৃত করেছেন যিনি আনুগত্যের স্প্রেডশিটকে একটি “বিকশিত” দলিল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বড় সুন্দর বিলের বাইরে অন্যান্য উদ্যোগের জন্য সমর্থন ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এবং অ্যাক্সিওস নোট করে যে এটি ব্যবহার করা হবে যখনই লবিস্টরা অনুরোধের সাথে ট্রাম্পের সরকারের কাছে যান। “যদি গোষ্ঠী/সংস্থা”হোয়াইট হাউসের আধিকারিককে অ্যাক্সিয়াসকে বলা হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে।
এগুলি অবশ্যই মাফিয়া-স্টাইলের অপারেশনের মতো শোনাচ্ছে। তবে এটি কোনও গোপন বিষয় নয়। ট্রাম্প সর্বদা একজন লেনদেনের রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং যাকে তিনি মনে করেন যে তিনি তার কৌতুকের পক্ষে যথেষ্ট মুলতুবি নয় বলে মনে করেন সে সম্পর্কে লজ্জা পান না। এমনকি যদি ট্রাম্প কাউকে পছন্দ না করেন তবে তিনি যতক্ষণ না খেলেন ততক্ষণ তাদের “অনুগত” শিবিরে ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছুক বলে মনে হয়।
উদাহরণস্বরূপ, ট্রাম্প সম্প্রতি ইন্টেলের সিইও, লিপ-বু ট্যানের সমালোচনা করেছিলেন, তাকে “অত্যন্ত দ্বন্দ্বপূর্ণ” বলে অভিহিত করেছেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে তাকে চীনের সাথে অনুমিত সম্পর্কের বিষয়ে পদত্যাগ করার প্রয়োজন ছিল। ট্যান অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, সাক্ষাত করেছেন ট্রাম্পের সাথেএবং এখন আমাদের ব্লুমবার্গের কাছ থেকে প্রতিবেদন রয়েছে যে মার্কিন সরকার পারে একটি স্টেক নিন ইন্টেল এবং থেকে তহবিল ব্যবহার করতে পারে চিপস আইন এটা করতে। সেখানে ঠিক কী ঘটেছিল তা আমরা জানি না, তবে আমরা কিছু শিক্ষিত অনুমান করতে পারি। আপনি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করতে চান তবে আপনাকে ট্রাম্পের সাম্রাজ্যের কাছে একরকম বা অন্যভাবে আপনার দশমাংশ প্রদান করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, ট্রাম্পের সাম্রাজ্য আজকাল কেবল তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সংগ্রহ নয়। তিনি পুরো দেশ এবং তার সমস্ত সম্পদ গ্রহণের জন্য তাঁর হিসাবে দেখেন।
ট্রাম্প এনভিডিয়া এবং এএমডি থেকে চিপগুলিতে 15% কেটে ফেলার বিষয়েও কাজ করছেন যা চীনে প্রেরণ করা হয়েছে যা “রাজস্ব ভাগ করে নেওয়ার চুক্তি” হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই চুক্তি অনুযায়ী অসাংবিধানিক বলে মনে হচ্ছে ভাগ্যতবে এটি মনে হয় না যে এটি দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ হবে। ট্রাম্পের সরকার আইনটি সুস্পষ্টভাবে ভেঙে দেয়, মাঝে মাঝে একটি দীর্ঘায়িত আইনী লড়াই হয় এবং তিনি নিজের বিচারকদের সাথে সজ্জিত আদালতগুলি সূক্ষ্ম বিষয়গুলিতে বিতর্ক করার সময় তিনি সীমানা ঠেলে দেন।
১৯ 197৩ সালে রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের শত্রুদের তালিকার বিষয়ে জানতে পেরে মার্কিন জনসাধারণকে একেবারে কলঙ্কিত করা হয়েছিল। তবে দ্বিতীয় ট্রাম্পের যুগে হোয়াইট হাউস থেকে এই ধরণের আনুগত্যের র্যাঙ্কিং হ’ল উদ্ভট সংবাদের সমুদ্রের একটি ছোট্ট ড্রপ যা অন্য যুগের মানদণ্ডকে অস্বীকার করে।