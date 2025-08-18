হোয়াইট হাউস সামিট অনুসরণ করে রাশিয়ান নেতার সাথে 40 মিনিটের ফোন কল করার পরে ট্রাম্প পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে মুখোমুখি ঘোষণা করেছেন

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ করেছেন যে রাশিয়ান নেতার সাথে ফোন কল করার পরে ভলোডিমির জেলেনস্কি এবং ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে historic তিহাসিক শোডাউন করার পরিকল্পনা চলছে।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি সোমবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে হোয়াইট হাউসের শীর্ষ সম্মেলনের পরে পুতিনকে ফোন করেছিলেন।
ক্রেমলিন জানিয়েছেন, এই দুই নেতা 40 মিনিটের জন্য কথা বলেছেন।
ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন যে তিনি এবং পুতিন রাশিয়া ও ইউক্রেনের নেতাদের মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন, নির্ধারিত স্থানে।
এই কূটনৈতিক শোডাউন অনুসরণ করে ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি তখন উভয় নেতার সাথে বসবেন।
তিনি বলেন, ‘প্রায় চার বছর ধরে চলমান যুদ্ধের জন্য এটি একটি খুব ভাল, প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল।’
ট্রাম্প প্রকাশ করেছেন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস, সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ মার্কো রুবিও এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সাথে সমন্বয় করছেন।
‘বৈঠকের সময় আমরা ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি নিয়ে আলোচনা করেছি, যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ সরবরাহ করবে। ট্রাম্প সত্য সামাজিক সম্পর্কে লিখেছেন, রাশিয়া/ইউক্রেনের জন্য শান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রত্যেকে খুব খুশি।
‘সভাগুলির সমাপ্তিতে আমি রাষ্ট্রপতি পুতিনকে ডেকেছিলাম এবং রাষ্ট্রপতি পুতিন এবং রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির মধ্যে নির্ধারিত স্থানে একটি সভার ব্যবস্থা শুরু করি। সেই সভাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে, আমাদের একটি ট্রিল্যাট থাকবে, যা দু’জন রাষ্ট্রপতি, এবং আমি নিজেই হবে ”
ডোনাল্ড ট্রাম্প (চিত্রের ডানদিকে) বলেছেন যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ফোন কল করার পরে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির মধ্যে একটি historic তিহাসিক বৈঠকের পরিকল্পনা চলছে
সোমবার জেলেনস্কির (চিত্রযুক্ত বাম) এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে বৈঠকের পরে, ট্রাম্প (চিত্রিত ডানদিকে) সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন যে তিনি পুতিনকে ডেকেছিলেন এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের নেতাদের মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন, একটি স্থানে দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ
রাশিয়া রাজ্য নিউজ এজেন্সি টাস পুতিনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে দুই রাষ্ট্রপতি রাশিয়ান ও ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনা অব্যাহত রাখার পক্ষে ‘পক্ষে কথা বলেছেন।
উশাকভ বলেছিলেন যে তারা ‘সরাসরি রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় আলোচনার স্তর বাড়ানোর ধারণাও নিয়ে আলোচনা করেছেন।’
এটি সোমবার একটি হট মাইক মুহুর্তের পরে এসেছিল, যেখানে ট্রাম্প ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রনকে আশ্বস্ত করেছিলেন বলে মনে হয়েছিল যে পুতিন ইউক্রেনে শান্তি স্থাপনের বিষয়ে গুরুতর ছিলেন।
‘আমি মনে করি তিনি একটি চুক্তি করতে চান। আমি মনে করি তিনি আমার জন্য একটি চুক্তি করতে চান, ‘ট্রাম্প তাদের সভা শুরুর আগে হোয়াইট হাউস ইস্ট রুমে ম্যাক্রনকে ফিসফিস করে বললেন। ‘তুমি কি বুঝতে পারছো? যতটা পাগল শোনাচ্ছে। ‘
ম্যাক্রন সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল যে রাশিয়া যে সাড়ে তিন বছরের দ্বন্দ্ব শুরু করেছিল তা শেষ করার বিষয়ে পুতিন গুরুতর ছিলেন।
ট্রাম্প সোমবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনিয়ার রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এবং মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় নেতাদের একত্রিত করেছিলেন, শুক্রবার আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে পুতিনের সাথে তার উচ্চ ঝুঁকির বৈঠকের পর এক প্রকারের সংস্পর্শের জন্য।
শুক্রবার পুতিনের পাশাপাশি ট্রাম্প বলেছিলেন যে তারা একটি ‘অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা’ করেছে, ট্রাম্প পুতিনকে যুদ্ধবিরতি বিষয়ে একমত হতে পারেননি, রাশিয়ান নেতা লড়াইয়ের সাংবাদিকদের থামানোর পক্ষে প্রতিরোধী ছিলেন যে রাশিয়ার এখনও ‘সেই দ্বন্দ্বের প্রাথমিক কারণগুলি নির্মূল করার দরকার ছিল।’
ইউরোপীয় নেতারা পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নিয়ে আলোচনা করতে ওয়াশিংটনে জড়ো হন – সুরক্ষার গ্যারান্টি সহ এবং ইউক্রেনীয় শিশুদের অপহরণ করা সহ।
বড় গ্রুপের সাথে ইস্ট রুমে আলোচনার নেতৃত্ব দেওয়ার আগে ট্রাম্প ওভাল অফিসে জেলেনস্কির সাথে প্রথম সাক্ষাত করেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প (বাম) ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কিকে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের পশ্চিম শাখায় স্বাগত জানিয়েছেন
রাষ্ট্রপতি ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুটকে, ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ, ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী জর্জিগিয়া মেলোনি, ফিনিশ রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার স্টুব এবং ম্যাক্রনকে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
ওভাল অফিসে জেলেনস্কির বৈঠক ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে শোডাউনটির চেয়ে নাটকীয়ভাবে আলাদা সুর নিয়েছিল। ট্রাম্প এবং জেলেনস্কি দুজনেই আরও ভাল আচরণে ছিলেন।
ইউক্রেনীয় নেতা একটি কালো টাই-কম মামলাটিতে উপস্থিত ছিলেন, যা ট্রাম্প তত্ক্ষণাত প্রশংসা করেছিলেন।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ‘আমরা তাদের ভালবাসি, আমরা তাদের ভালবাসি,’ ইউক্রেনীয় জনগণের জন্য তাঁর কোনও বার্তা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন।
ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প জেলেনস্কিকে বলেছিলেন, ‘আপনার কাছে কার্ড নেই,’ তাকে আরও ‘কৃতজ্ঞ’ হতে বাধ্য করে। ‘
সোমবার, ইউক্রেন বা রাশিয়া – কোন পক্ষের আরও ভাল কার্ড ছিল তা জানতে চাইলে ট্রাম্প টোপ নেননি।
‘আচ্ছা, আমি এটি বলতে চাই না,’ রাষ্ট্রপতি উত্তর দিলেন।
ওভালে ট্রাম্প কিছুটা মজা পেয়েছিলেন যখন রিপোর্টার ব্রায়ান গ্লেন, রিয়েল আমেরিকার কণ্ঠের জন্য হোয়াইট হাউসের সংবাদদাতা যিনি রিপাবলিকান রেপ। মার্জুরি টেলর গ্রিনকে জেলেনস্কির পোশাক প্রশংসিত করেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প (বাম দিক থেকে) ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, ফিনিশ রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার স্টাবব, ইউরোপীয় কমিশনের রাষ্ট্রপতি উরসুলা ভন ডের লেইন, জার্মান চ্যানসেলার ফ্রাইডার, জার্মান চ্যানসেলোর ফ্রাইডার হোস্ট করেছেন
গ্লেন বলেছিলেন, ‘রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি, আপনি সেই মামলাটিতে দুর্দান্ত দেখছেন।’
ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘আমিও একই কথা বলেছিলাম, তারপরে গ্লেনের ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতিকে বলেছিলেন,’ এটাই আপনাকে গতবার আক্রমণ করেছিল। ‘
গ্লেন জেলেনস্কিকে ক্লাসিক স্যুটের পরিবর্তে কালো লম্বা হাতা শার্ট পরার জন্য লজ্জা দিয়েছিলেন।
‘আমার মনে আছে,’ জেলেনস্কি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। ‘তবে আপনি একই মামলা পরেছেন,’ তিনি গ্লেনকে টিজ করেছিলেন।
জেলেনস্কির সাথে তার বৈঠকের পরে, ট্রাম্প একটি ‘পারিবারিক ছবির’ জন্য ক্রস হলে অন্যান্য নেতাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।
নেতারা হাসেননি, তবে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের প্রবেশপথের নতুন সজ্জা সম্পর্কে মন্তব্য করতে সহায়তা করতে পারেননি – ‘লড়াই, লড়াই, লড়াই’ চিত্রটি তিনি ইনস্টল করেছিলেন যেখানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার প্রতিকৃতি ঝুলতে ব্যবহৃত হত।
ট্রাম্প মন্তব্য করেছিলেন, ‘এটি কোনও দুর্দান্ত দিন ছিল না,’ জুলাই 13, 2024 হত্যার প্রচেষ্টা উল্লেখ করে মন্তব্য করেছিলেন।
একবার পূর্ব কক্ষের ভিতরে, ট্রাম্পকে ম্যাক্রনের সাথে ফিসফিস করে ধরা পড়েছিল এবং তাকে ত্রিপক্ষীয় সভা পাওয়ার আশা জানিয়েছিল, এতে ট্রাম্প, জেলেনস্কি এবং পুতিন উপস্থিত ছিলেন। জেলেনস্কি ওভাল অফিসের সভা সম্পর্কে একটি ইতিবাচক সুরে আঘাত করেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প (কেন্দ্র) ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, ফিনিশ প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাবব, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি, ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, ইতালিয়ান প্রধানমন্ত্রী জেরিগিয়া মেলোনি, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরোনি, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রাইড্রিচ মেরোনি, হোস্ট করেছেন (বাম দিক থেকে)
‘আমাদের খুব ভাল কথোপকথন হয়েছিল এবং এটি সত্যিই সেরা ছিল – সম্ভবত ভবিষ্যতে সেরাটি হবে। তবে এটি সত্যিই ভাল ছিল, ‘ইউক্রেনীয় নেতা বলেছিলেন।
ইউক্রেনীয় বেসামরিক নাগরিকরা সপ্তাহান্তে হত্যা অব্যাহত রাখার পরে রাশিয়ানদের সাথে আলোচনা অব্যাহত থাকায় ম্যারজ এবং ম্যাক্রন উভয়ই ট্রাম্পকে যুদ্ধবিরতি চেষ্টা করার জন্য এবং যুদ্ধবিরতি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।
মের্জ বলেছিলেন, ‘রাশিয়ার উপর চাপ দিন এবং চাপ দিন, কারণ এই প্রচেষ্টার বিশ্বাসযোগ্যতা, এই প্রচেষ্টাগুলি আজ গ্রহণ করছে, পরবর্তী স্টপ থেকে গুরুতর আলোচনার শুরু থেকেই কমপক্ষে যুদ্ধবিরতি উপর নির্ভর করে,’ মের্জ বলেছিলেন।
জার্মান চ্যান্সেলর যোগ করেছেন, ‘আমি এই দিকটির উপর জোর দিতে চাই এবং পরবর্তী সভা থেকে যুদ্ধবিরতি দেখতে চাই, এটি যেখানেই ঘটেছিল সেখানে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা হওয়া উচিত,’ জার্মান চ্যান্সেলর যোগ করেছেন।
ট্রাম্প এর আগে বলেছিলেন যে দ্বিতীয় বৈঠকের জন্য তাঁর তিনটি অবস্থান রয়েছে, আলাস্কায় ফিরে এসেছিলেন।
ম্যাক্রন মের্জের মন্তব্য প্রতিধ্বনিত করেছে।
ফরাসী রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ‘এই জাতীয় ত্রিভুজ সভা আয়োজনের জন্য, আপনার যুদ্ধের জন্য জিজ্ঞাসা করা বা যুদ্ধবিরতি করার জন্য আপনার ধারণা কমপক্ষে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য আমরা আলোচনা করার কারণে একটি প্রয়োজনীয়তা এবং আমরা সকলেই এই ধারণাটি সমর্থন করি,’ ফরাসী রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন।
ট্রাম্প, পুতিন, জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে ভবিষ্যতের বৈঠকও রয়েছে ম্যাক্রন।
ম্যাক্রন পরামর্শ দিয়েছিলেন, ‘আমি মনে করি একটি ফলোআপ হিসাবে, আমাদের সম্ভবত একটি চতুর্ভুজ সভা দরকার। ‘কারণ আমরা যখন সুরক্ষা গ্যারান্টি সম্পর্কে কথা বলি তখন আমরা ইউরোপীয় মহাদেশের পুরো সুরক্ষা সম্পর্কে কথা বলি।’
প্রেসটি যখন যাচ্ছিল, ট্রাম্প আবার হট মাইকে ধরা পড়লেন।
‘আপনি প্রতিদিন এই করেন?’ স্টাবকে বলে শোনা যায় যেহেতু সাংবাদিকরা তাদের পথে প্রশ্ন করার পরে বেরিয়ে এসেছিল।
‘সারাক্ষণ,’ ট্রাম্প উত্তর দিলেন।
মেলোনি চেপে বললেন, ‘তবে তিনি এটি পছন্দ করেন, তিনি এটি পছন্দ করেন,’ তিনি কীভাবে তার প্রেসের সাথে জড়িত থাকতে পছন্দ করেন না তা উল্লেখ করে বলেছিলেন।
ট্রাম্প তখন মেলোনিকে বলেছিলেন যে স্টাবস ‘আপনি জানেন খুব ভাল গল্ফার’।
‘আমি জানি, আমি জানি। তবে তিনি বলেছেন যে আপনি সর্বদা জিতেন, ‘ইতালীয় নেতা ট্রাম্পকে বলেছেন।