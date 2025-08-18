হোলিশর্টস পুরষ্কারগুলি ‘আটকা পড়েছে,’ অ্যাবিস থেকে ভয়েসস ‘এবং আরও অনেক কিছু

লস অ্যাঞ্জেলেসের মর্যাদাপূর্ণ হোলিশর্টস ফেস্টিভ্যালে হোম অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার পরে চারটি চলচ্চিত্র অস্কার রেসে অংশ নিয়েছে।
আটকা পড়েছেস্যাম ক্যাটলার-ক্রিউটজ এবং ডেভিড ক্যাটলার-ক্রিউটজ পরিচালিত একটি নাটক গ্র্যান্ড প্রিক্স পুরষ্কার জিতেছে। জাভিয়ের মোলিনা এবং কিথ উইলিয়াম রিচার্ডস কেন্দ্রগুলি একটি “উচ্চ বিদ্যালয়ের দারোয়ান (ডাব্লুএইচও) একের পর এক বিপজ্জনক বাধাগুলির একটি সিরিজে চলে যায়” অভিনীত শর্ট অভিনীত। আটকা পড়েছে সেরা নাটকও জিতেছে। বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য স্ক্রোল করুন।
“দিনের শেষে, আমি যে জিনিসটির জন্য সবচেয়ে কৃতজ্ঞ তা হ’ল চলচ্চিত্রটি এত লোকের সাথে অনুরণিত হয়েছে,” ডেভিড ক্যাটলার-ক্রিউটজ দুটি অনার্স জয়ের পরে ডেডলাইনকে বলেছিলেন। “লক্ষ্যটি হ’ল লোকেরা ফিল্মটি দেখে এবং এটি তাদের প্রভাবিত করে বলে মনে করে যে এটি তাদেরকে বিশ্ব সম্পর্কে ভাবতে বা বিশ্বকে কিছুটা আলাদাভাবে দেখতে চায় That এজন্যই আমি কাজটি করি, এজন্যই আমার ভাই কাজটি করেন।”
ক্যাটলার-ক্রিউটজ ব্রাদার্স তাদের শর্ট ফিল্মের জন্য এই বছরের শুরুর দিকে 2025 অস্কার মনোনয়ন অর্জন করেছেন একটি লিঙ্ক। হোলিশর্টসে গ্র্যান্ড প্রিক্স অ্যাওয়ার্ড তাদের টানা দ্বিতীয় বছরের জন্য অস্কার ছবিতে ফিরিয়ে দেয়।
“এটি সত্যিই আশ্চর্যজনক … অস্কারে সমস্ত লোকের কাছে এই গল্পটি আনতে সক্ষম হওয়া সত্যিই এমন একটি উপহার,” ক্যাটলার-ক্রেটজ বলেছেন। “গত বছর থেকে অস্কারের মধ্য দিয়ে যাওয়া জিনিসগুলির মধ্যে একটি, কেবল চলচ্চিত্রের ছোঁয়া এবং ফিল্মটি দেখে এমন লোকের সংখ্যা এমন একটি অবিশ্বাস্য পর্যায় যা এটি করতে সক্ষম হওয়ার জন্য এটি একটি অবিশ্বাস্য মঞ্চ।”
সেরা ডকুমেন্টারি জন্য পুরষ্কার গিয়েছিল অতল গহ্বর থেকে ভয়েস ইরভিং সেরানো এবং ভিক্টর রেজান দ্বারা পরিচালিত। ছবিটি কালো এবং সাদা রঙের শ্যুট শুটিং লা কুইব্রাডা ক্লিফ ডাইভারের একপুলকো, একদল ডাইভেল-তরুণ এবং বৃদ্ধ-যারা 135 ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় বা প্রায় 12-তলা বিল্ডিংয়ের উচ্চতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। (সম্পূর্ণ প্রকাশ, আমি ডকুমেন্টারি বিভাগের জন্য একজন জুরির হিসাবে কাজ করেছি)।
সেরা লাইভ অ্যাকশন শর্ট দাবি করা হয়েছিল একটি ছেলে এবং একটি বাবাঅ্যান্ড্রেস রামরেজ পুলিডো দ্বারা পরিচালিত এবং হুগো আন্দ্রেস ইয়াত এবং ঝোজান এস্টিভেন জিমনেজ অভিনীত। লগলাইন: “একটি সমস্যা শিশু হিসাবে বিবেচিত, কেভিন তার মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, প্রায়শই কটূক্তি করার সময় ফেটে পড়েন। তিনি আচরণগত থেরাপি করতে বাধ্য হন, তবে তার বাবা তাঁর সাথে যেতে অস্বীকার করেছেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে, তাঁর সৎপিতা তার জায়গা নেন।”
সেরা অ্যানিমেশন জন্য পুরষ্কার গিয়েছিল হারিকেনচেক রাজধানীতে সেট করা একটি চলচ্চিত্র জ্যান সাসকা পরিচালিত। “হুরিকন তার প্রিয় বিয়ার স্ট্যান্ডটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তার প্রিয় বিয়ার স্ট্যান্ডকে বাঁচাতে ছুটে এসেছেন যে তিনি যে বারটেন্ডারকে চূর্ণ করেছেন তাকে মুগ্ধ করার জন্য একটি নতুন ক্যাগ আনার মাধ্যমে,” চলচ্চিত্রটির একটি বিবরণ নোট করেছেন। “একটি বুনো প্রাগ জেলায় তিনি ডাকাত, পুলিশ এবং তার নিজের তৃষ্ণার মুখোমুখি।”
সেরা পরিচালকের জন্য পুরষ্কারটি তার লাইভ অ্যাকশন শর্টের জন্য লি নাইটকে গিয়েছিল ডরোথির বন্ধুঅভিনীত মরিয়ম মার্গোলাইস। গল্পটি প্রতিবেশীর সাথে বিকশিত একটি সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, একজন প্রবীণ বিধবা যিনি নাইট এবং তার স্বামীর সাথে দৃ strong ় বন্ধন তৈরি করেছিলেন।
নাইট ডেডলাইনকে বলেছেন, “এটি একটি অনন্য বন্ধুত্ব ছিল, যিনি একাকী ছিলেন এবং একরকমভাবে এখনও অনেক কিছু দেওয়ার ছিল এবং কেউ সত্যই বুঝতে পারেনি,” নাইট ডেডলাইনকে বলেছিলেন। “তিনি তার স্বামীর সাথে 50 বছর ধরে প্রেক্ষাগৃহকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি মারা গেছেন। তিনি যখন আমার সাথে এবং আমার স্বামীর সাথে দেখা করেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা অভিনেতা, এটি তাকে জীবনের একটি নতুন ইজারা দিয়েছিল, এবং আমরা তাকে আমাদের উদ্বোধনী রাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদের তার বাহুতে খেলতে নিয়ে যাবেন, ‘এই আমার ছেলেরা, আমার ছেলেরা।” “
“এটি একটি বাস্তব ব্যক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি কাল্পনিক গল্প,” নাইট আরও বলেছিলেন। “মরিয়ম মার্গোলাইস, যিনি নেতৃত্বের চরিত্রে অভিনয় করেন, আমি আসলে আমাদের দেখা হওয়ার আগে এটি তার জন্য লিখেছিলাম। আমি যখন এটি লিখছিলাম, আমি কেবল ভেবেছিলাম, ‘কে এটি খেলতে পারে?’ এবং আমি মনে করি শিরলির অনুপ্রেরণা, যিনি আমার বন্ধু ছিলেন যিনি মারা গিয়েছিলেন এবং তারপরে মরিয়ম মার্গোলিসের কণ্ঠস্বর, এটি একরকমভাবে এক ধরণের সংমিশ্রণ। “
এই 21এসটি হোলিশর্টগুলির জন্য বছর। উত্সবটি 425 টিরও বেশি চলচ্চিত্র উপস্থাপন করেছে, যা 7,000 জমা দেওয়া থেকে শুরু করে। রবিবার রাতের পুরষ্কার উপস্থাপনায় উপস্থাপকদের মধ্যে ছিলেন পরিচালক ক্যাথরিন হার্ডউইক, অভিনেত্রী শ্যারন লরেন্স এবং অভিনেতা ডেভিড ডাস্টমালচিয়ান।
এই হলিউডের মান্নস চাইনিজ -এ অনুষ্ঠানে ঘোষিত বিজয়ীরা:
গ্র্যান্ড প্রাইজ অ্যাওয়ার্ড – আটকা পড়েছে -সাম ক্যাটলার-ক্রেটজ-ডেভিড কাটলার-ক্রেটজ
এএপিআই পুরষ্কার – মাশরুম বাবা – মাইকেল ইউচেন লেই
সেরা অ্যানিমেশন – হারিকেন – জান সাসকা
সেরা সিনেমাটোগ্রাফি – কি অদৃশ্য হয়ে যায় – মারিও লেরমা এবং অ্যালেক্স রাপারিজ
সেরা কৌতুক – সুসানা – জেরার্ডো কোওলো এসকালান্টে এবং আমন্ডাইন থমাস
সেরা ডকুমেন্টারি – অতল গহ্বর থেকে ভয়েস – ইরভিং সেরানো, ভিক্টর রেজান
সেরা নাটক – আটকা পড়েছে -সাম ক্যাটলার-ক্রেটজ-ডেভিড কাটলার-ক্রেটজ
সেরা সম্পাদনা – ওয়াফ বলে! – ফ্যাবিয়ান সোল
সেরা হরর – উত্তরাধিকারী – ড্যান আব্রামোভিচি
সেরা আন্তর্জাতিক – পেইন্টিং এবং মূর্তি – ফ্রেডি ফক্স
সেরা মধ্যরাতের উন্মাদনা – পেট বাগ – ম্যাটি ক্রফোর্ড
সেরা সংগীত ভিডিও – আর্থ ডিফেন্ডার – সিল ভ্যান ডের ওয়ার্ড, কোরিক ডোজি এবং কেনান টেগার
সেরা পডকাস্ট – মুনবার্ন লিখেছেন রবি হেইন
সেরা প্রযোজক – মানি টক $ – টনি মুচি (পরিচালক ও প্রযোজক), স্কট অহরনি (প্রযোজক), ব্রায়ান শ্মিয়ার (প্রযোজক) এবং ডেভিড মাজুজ (প্রযোজক)
সেরা সাই-ফাই- দ্বিতীয়বার প্রায় – জ্যাক হাওয়ার্ড
সেরা বিশেষ প্রভাব – ইএম এবং সেলমা যান গ্রিফিন শিকার – আলেকজান্ডার থম্পসন
সেরা ছাত্র চলচ্চিত্র – 1:10 – সিনান ট্যানার
সেরা থ্রিলার – প্লাস্টিক সার্জারি – গাই ট্রেভেলিয়ান
সেরা টিভি – চেইজার – এরিন ব্রাউন থমাস
সেরা ওয়েব সিরিজ – হাসান পোর্টল্যান্ডকে ঘৃণা করে – মিশা ওয়েবলি
কোডাক ফিল্মে সেরা শট, 16 মিমি – রাগামুফিন – ক্যাটলিন মিকায়লা
কোডাক ফিল্মে সেরা শট, 35 মিমি – গায়ক – ডেভিস নিজেই
কোডাক সম্মানজনক উল্লেখ – আমাকে সংশ্লেষিত করুন – ভাল্লুক ড্যামেন
লাতাইন পুরষ্কার – স্বাস্থ্যকর যত্ন – লুসিয়া জি রোমেরো
এলজিবিটিকিউআইএ+ পুরষ্কার – কালল্যান্ডে নাচ – জ্যাকব গ্রিলড
সাগিন্ডি অ্যাওয়ার্ড – অগ্রিম – জিবি কেবি
সামাজিক প্রভাব পুরষ্কার – উত্থান – জেসিকা জে রোল্যান্ডস
সেরা ক্রীড়া নাটক – নিগ্রো লীগ নাইটস – কাইল সাইকস
সেরা স্পোর্টস ডকুমেন্টারি – এটি ঘাড়ের পাত্রের মতো রয়েছে – জোয় গারফিল্ড
শীর্ষ 10 লাইভ অ্যাকশন শর্ট ফিল্মস ফাইনালিস্ট –
একটি ছেলে এবং একটি বাবা – আন্দ্রে রামরেজ পুলিডো
ভাড়াটে -পিয়ার-ফিলিপ শেভিগনি
রাগামুফিন – ক্যাটলিন মিকায়লা
হলুদ – আন্দ্রে হায়াতো সাইতো
অগ্রিম – জিবি কেবি
আটকা পড়েছে -সাম ক্যাটলার-ক্রিউটজ এবং ডেভিড ক্যাটলার-ক্রেটজ
তাদের মধ্যে একটি – মোস্তফা মন্ত্রী
ডরোথির বন্ধু – লি নাইট
উত্থান – জেসিকা জে রোল্যান্ডস
স্ক্রিপ্ট পুরষ্কার –
আইএসএ গল্পের পুরষ্কার – সেরা বৈশিষ্ট্য চিত্রনাট্য – ডোপ বন্ধু – ম্যাট ফেরুচি
সেরা মহিলা চিত্রনাট্য – অবরুদ্ধ লিখেছেন সামান্থা ম্যালোরি
সেরা শর্ট স্ক্রিনপ্লে গ্র্যান্ড প্রাইজ – কাদামাটি ফ্রেডেরিক এহরহার্ট দ্বারা