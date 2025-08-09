হ্যাকাররা হ্যাকিং অ্যারোফ্লট সিস্টেমগুলির সময় চুরি হওয়া ডেটা প্রকাশ করতে শুরু করে – মেডুজা

হ্যাকার গ্রুপ জানিয়েছে যে ডার্কনেটে আইটি সিস্টেম অফ অ্যারোফ্লোটের হ্যাকিংয়ের সময় তিনি প্রাপ্ত প্রথম ব্যাচের ডেটা প্রকাশ করেছিলেন।
9 আগস্ট সন্ধ্যায় সাইলেন্ট ক্রো টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত হ্যাকাররা জানিয়েছেন, “আজ, আমরা সংস্থার পাইলট এবং সংস্থার কর্মীদের মেডিকেল রেকর্ড প্রেরণ করি।”
হ্যাকারদের মতে, সংরক্ষণাগারটি লোড টেস্টগুলির ফলাফল পেয়েছে, চিকিত্সা এবং ফাইবার বিশেষজ্ঞ কমিশনের উপসংহার, রোগীদের ব্যক্তিগত ডেটা সহ নির্ণয়ের সাথে সমাপ্তি। কর্মচারীদের নাম নির্দেশ না করে কিছু নথির স্ক্রিনশটগুলি হ্যাকার গ্রুপের টেলিগ্রাম চ্যানেলে উপস্থিত হয়েছিল।
“আমরা এমন উপকরণ প্রকাশ করতে থাকব যা যুদ্ধে জড়িতদের জন্য সুরক্ষার মায়া ধ্বংস করবে,” সাইলেন্ট ক্রকে যোগ করেছেন।
সাইলেন্ট ক্রো হ্যাকাররা জুলাইয়ের শেষে বলেছিলেন যে তারা বেলারুশিয়ান সাইবার পার্টিজানদের সাথে একসাথে এয়ারফ্লট আইটি অবকাঠামো হ্যাক করেছে। হ্যাকিংয়ের পটভূমির বিপরীতে, বিমান সংস্থা কয়েক ডজন ফ্লাইট বাতিল করে এবং আটক করে এবং মস্কো শেরেমেটিভো বিমানবন্দরে একটি পতন ঘটেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, একদিনে এয়ার ক্যারিয়ার কমপক্ষে 250 মিলিয়ন রুবেল হারিয়েছে।