হ্যান্ডসোপগুলি ব্যাকটিরিয়াগুলির উপরে স্মরণ করে যা সেপসিস হতে পারে

এফডিএ এবং ডার্মারাইট ইন্ডাস্ট্রিজের ঘোষণা অনুসারে চারটি ব্র্যান্ডের সাবান এবং ত্বকের পণ্যগুলি তাদের নির্মাতারা সম্ভাব্যভাবে ব্যাকটিরিয়া দ্বারা দূষিত হওয়ার পরে আবিষ্কার করার পরে তাদের পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে এবং এমনকি ইমিউনোসপ্রেসড লোকেদের মধ্যে সেপসিস হতে পারে।
ডার্মাকলিন, ক্লিনফোম, ডার্মাসররা এবং পেরিগিয়েন পণ্যগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পুয়ের্তো রিকোতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে যা ব্যাকটিরিয়া বুরখোল্ডেরিয়া সিপাসিয়া (বানান হিসাবে বানান হয়েছে সিপেসিয়া মধ্যে এফডিএ প্রেস রিলিজ), যদিও স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি কীভাবে সাবানগুলির দূষণ ঘটেছে তা নির্দেশ করে নি।
এফডিএ এবং ডার্মারাইট ইন্ডাস্ট্রিজের ঘোষণাগুলিও সাবান এবং ত্বকের পণ্যগুলি কোথায় বিক্রি করা হয়েছিল তা জানায়নি, যদিও অনলাইনে তালিকাগুলি সুপারিশ করে যে সাবানগুলি প্রায়শই জনসাধারণের সুবিধার্থে ব্যবহারের জন্য সংস্থাগুলি এবং সংস্থাগুলি কিনেছিল। শারীরিক খুচরা স্টোরগুলিতে পণ্যগুলি কতটা জনপ্রিয় হতে পারে তা পরিষ্কার নয় যেখানে গড় গ্রাহক তাদের বাড়িতে ব্যবহারের জন্য কিনতে পারেন, যদিও তারা অ্যামাজনের মতো অনলাইন খুচরা বিক্রেতাদের কাছে উপলব্ধ। ডার্মারাইট বা এফডিএ উভয়ই তাত্ক্ষণিকভাবে সোমবার প্রশ্নের জবাব দেয়নি।
এফডিএর বর্ণনা পুনরুদ্ধার পণ্য::
- ডার্মাকলিন হ্যান্ড ওয়াশিংয়ের জন্য ত্বকে ব্যাকটিরিয়া হ্রাস করার জন্য ভিটামিন ই এর সাথে একটি ওটিসি হেলথ কেয়ার অ্যান্টিসেপটিক লোশন সাবান রয়েছে।
- ডার্মাসরা শুকনো ত্বক, পোকামাকড় কামড়, ডিটারজেন্টস, সানবার্নের কারণে ছোট ছোট ত্বকের জ্বালা সম্পর্কিত চুলকানিগুলির অস্থায়ী ত্রাণের জন্য নির্দেশিত একটি ওটিসি বাহ্যিক অ্যানালজেসিক।
- ক্লিনফোম একটি ওটিসি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ফোম সাবান যা অ্যালোভেরার সাথে হ্যান্ড ওয়াশিংয়ের সাথে ডায়াপার পরিবর্তন করার পরে, অসুস্থ লোকদের সহায়তা করার পরে, বা চিকিত্সা যত্ন বা চিকিত্সার অধীনে কোনও ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের আগে ত্বকে ব্যাকটিরিয়া হ্রাস করার জন্য নির্দেশিত।
- পেরিগিন পেরিনিয়াল অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত একটি ওটিসি অ্যান্টিসেপটিক ক্লিনজার।
“ছোটখাটো ত্বকের ক্ষতযুক্ত স্বাস্থ্যকর ব্যক্তিদের মধ্যে পণ্যটির ব্যবহারের ফলে স্থানীয় সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি হবে, অন্যদিকে ইমিউনোকম্প্রোমাইজড ব্যক্তিদের মধ্যে সংক্রমণ রক্ত প্রবাহে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে,” সংস্থাটি এক বিবৃতিতে বলেছে অনলাইন পোস্ট। “আজ অবধি, ডার্মারাইট এই পুনর্বিবেচনার সাথে সম্পর্কিত প্রতিকূল ঘটনাগুলির কোনও প্রতিবেদন পায় নি।”
এই পণ্যগুলি ব্যবহারের পরে তারা যে সমস্যাগুলি অনুভব করছেন তারা বিশ্বাস করেন তাদের চিকিত্সকদের সাথে যোগাযোগ করতে উত্সাহিত করা হয়। পুনরুদ্ধার করা পণ্যগুলির জন্য প্রচুর সংখ্যা এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখগুলি ডার্মারাইট::
|পণ্যের বিবরণ
|পুনরায় অর্ডার #
|লট নম্বর
|মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|30586a
|7/2025
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|30586 বি
|7/2025
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|30626a
|7/2025
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|30628
|8/2025
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|30657 এ
|8/2025
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|30741 এ
|7/2025
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|30871a
|10/2025
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|40002 এ
|12/2025
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|40012 এ
|1/2026
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|40301 এ
|3/2026
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|40789a
|9/2026
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|50068 বি
|1/2027
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|50144a
|2/2027
|ডার্মাকলিন 1000 এমএল। ব্যাগ-এন-বক্স, 10/কেস
|0092bb
|50149a
|2/2027
|ডার্মাকলিন 800 মিলি। ব্যাগ-এন-বক্স, 12/কেস
|0090BB
|30550a
|7/2025
|ডার্মাকলিন 800 মিলি। ব্যাগ-এন-বক্স, 12/কেস
|0090BB
|30670 এ
|8/2025
|ডার্মাকলিন 800 মিলি। ব্যাগ-এন-বক্স, 12/কেস
|0090BB
|30682a
|8/2025
|ডার্মাকলিন 800 মিলি। ব্যাগ-এন-বক্স, 12/কেস
|0090BB
|40025a
|1/2026
|ডার্মাকলিন 800 মিলি। ব্যাগ-এন-বক্স, 12/কেস
|0090BB
|40375a
|4/2026
|ডার্মাকলিন 800 মিলি। ব্যাগ-এন-বক্স, 12/কেস
|0090BB
|40427a
|5/2026
|ডার্মাকলিন 800 মিলি। ব্যাগ-এন-বক্স, 12/কেস
|0090BB
|40436a
|5/2026
|ডার্মাকলিন 800 মিলি। ব্যাগ-এন-বক্স, 12/কেস
|0090BB
|50068a
|1/2027
|ডার্মাসার 7.5oz, 24 / কেস
|00188
|40187.2
|2/2026
|ক্লিনফোম 1000 এমএল।, 6/কেস
|0093F
|30705a
|8/2025
|ক্লিনফোম 1000 এমএল।, 6/কেস
|0093F
|30771a
|9/2025
|ক্লিনফোম 1000 এমএল।, 6/কেস
|0093F
|30920 এ
|10/2025
|ক্লিনফোম 1000 এমএল।, 6/কেস
|0093F
|40016a
|1/2026
|ক্লিনফোম 1000 এমএল।, 6/কেস
|0093F
|40303a
|4/2026
|ক্লিনফোম 1000 এমএল।, 6/কেস
|0093F
|40428a
|5/2026
|ক্লিনফোম 1000 এমএল।, 6/কেস
|0093F
|40505a
|6/2026
|ক্লিনফোম 1000 এমএল।, 6/কেস
|0093F
|41053 সি
|12/2026
|ক্লিনফোম 1000 এমএল।, 6/কেস
|0093F
|41053a
|12/2026
|ক্লিনফোম 1000 এমএল।, 6/কেস
|0093F
|41053 বি
|12/2026
|ক্লিনফোম 1000 এমএল।, 6/কেস
|0093F
|50017a
|1/2027
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|31013a
|11/2025
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|4035W
|4/2026
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|40355a
|4/2026
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|40571a
|6/2026
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|40580a
|6/2026
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|40587a
|7/2026
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|40591 এ
|7/2026
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|40870.1
|10/2026
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|40877.1
|10/2026
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|41093a
|12/2026
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|50072a
|1/2027
|পেরিগিন 7.5oz।, 48/কেস
|00198
|50079a
|1/2027
কোম্পানির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যে গ্রাহকরা পুনরুদ্ধার সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে তাদের ডার্মারাইট ইন্ডাস্ট্রিজে মেরি গোল্ডবার্গকে 973-569-9000 x104, সোমবার থেকে শুক্রবার থেকে সকাল 9:00 টা থেকে বিকাল 5:00 টা পর্যন্ত কল করতে উত্সাহিত করা হয়। সংস্থাটি ইমেলের মাধ্যমেও পৌঁছানো যায়: (ইমেল সুরক্ষিত)।