হ্যামিল্টনের মেয়রের ঘৃণার দাবিগুলি মুক্ত বক্তৃতার ডানদিকে স্টম্পের দাবি

নিবন্ধ সামগ্রী
কানাডা এমন এক জায়গায় পরিণত হয়েছে যেখানে একজন মেয়র নির্বিচারে বাকস্বাধীনতার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কেবল “ঘৃণা” নয়, “ট্রান্সফোবিক”।
নিবন্ধ সামগ্রী
এই ক্ষেত্রে, হ্যামিল্টনের মেয়র “নির্দেশনা” দিয়েছেন যে লিঙ্গ এবং শিশুদের নিয়ে আলোচনা করা একটি বার্তা সহ একটি বিলবোর্ডের সাথে সাথে অপসারণ করা হবে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
“আজ বিকেলে, আমার অফিসটি লিংক (লিংকন আলেকজান্ডার পিকুই।) বরাবর একটি বিলবোর্ডে একটি ট্রান্সফোবিক বিজ্ঞাপন সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল,” মেয়র আন্দ্রে হরওয়াথ লিখেছেন। “যদিও বিলবোর্ডটি শহরের মালিকানাধীন নয়, এটি নগর-লিজড স্পেসে বসে এবং শহরের বিজ্ঞাপনের বিধিগুলি অনুসরণ করা হয়নি। আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের মিডিয়াকে এটি অপসারণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি এবং আরও শক্তিশালী সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছি।”
এবং ঠিক এর মতো – মেয়রের আদেশে – বিলবোর্ডটি ডাউন ছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
তাহলে এটা কি বলল? এতটা আপত্তিকর কী ছিল যে এটির সরকারী সেন্সরশিপ দরকার?
“বাচ্চাদের বাচ্চাদের হতে দিন,” একটি সাবটাইটেল সহ যা যোগ করেছে, “নাবালিকাদের জন্য সমস্ত চিকিত্সা ট্রানজিশন বন্ধ করুন।”
এটি এআরপিএ (অ্যাসোসিয়েশন ফর রিফর্মড পলিটিকাল অ্যাকশন) দ্বারা চার সপ্তাহের জন্য 18,000 ডলারে কেনা একটি বিজ্ঞাপন ছিল যা “সংস্কারকৃত খ্রিস্টানদের রাজনৈতিক পদক্ষেপে শিক্ষিত, সজ্জিত ও উত্সাহিত করার এবং আমাদের নাগরিক কর্তৃপক্ষের বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গি আনার” ম্যান্ডেট রয়েছে। “
হরওয়থের কথা শোনার আগে বিলবোর্ডটি চার দিন লাইভ ছিল।
তিনি এটিকে “অগ্রহণযোগ্য বিষয়বস্তু” বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে “ঘৃণার সাথে সম্পর্কিত ঘটনাগুলি হ্যামিল্টনে বৃদ্ধি পাচ্ছে,” এবং “2024 সালে, 2 এসএলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায়ের সদস্যরা সবচেয়ে ঘন ঘন লক্ষ্যবস্তুদের মধ্যে ছিলেন। তবে আমরা এমন একটি সম্প্রদায়ও ছিলেন যা ঘৃণার মুখোমুখি হওয়ার পরেও দাঁড়াবে না-আমি অবশ্যই তা করব না।”
নিবন্ধ সামগ্রী
তবে এআরপিএর দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে তাদের বিলবোর্ড বা লেট কিডস বাচ্চাদের অনলাইন প্রচার সম্পর্কে ঘৃণ্য কিছু নেই।
নিবন্ধ সামগ্রী
“এটি দুর্বল যুবকদের সুরক্ষার বিষয়ে,” এআরপিএ কানাডার আইনী পরামর্শদাতা জন সিক্কেমা বলেছেন। “মেয়র তার প্ল্যাটফর্মটি সত্যের সাথে জড়িত না হয়ে আমাদের বার্তাটিকে ভুলভাবে চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন, তা উদ্বেগজনক।”
সিকেমা বলেছিলেন, “বিজ্ঞাপনের সহজ বার্তা – নাবালিকাদের জন্য চিকিত্সা সংক্রমণের বিরোধিতা – এই পদ্ধতিগুলির গুরুতর, আজীবন পরিণতি সম্পর্কে চিকিত্সা বিশেষজ্ঞ এবং পিতামাতার কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকে প্রতিফলিত করে,” সিক্কেমা বলেছিলেন। “আমরা তাকে-এবং সমস্ত কানাডিয়ানকে-প্রমাণগুলি বিবেচনা করার জন্য, এই হস্তক্ষেপগুলি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদের শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানাই এবং বাচ্চাদের মঙ্গলকে প্রথমে রাখি।”
হরওয়াথ এখনও সাড়া দিতে পারেনি টরন্টো সান এর মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করুন তবে একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে “প্রেম সর্বদা আরও জোরে থাকবে”, তারপরে তার স্বাক্ষর।
নিবন্ধ সামগ্রী
হ্যামিল্টনের “বিজ্ঞাপনের বিধিগুলি অনুসরণ করা হয়নি” তার এই বক্তব্য হিসাবে, অ্যাস্ট্রাল মিডিয়া এখনও পর্যন্ত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে মন্তব্য করেনি বা কোনও মেয়র যদি প্রদর্শন করার জন্য উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন?
এটিও অস্পষ্ট যে এআরপিএ তাদের অর্থ দেখবে কিনা – অনুদান থেকে উত্থাপিত – বিজ্ঞাপনটি প্রদর্শিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি এমন সপ্তাহের জন্য ফিরে এসেছিল।
তবে যেভাবেই হোক না কেন, প্রচারটি এখন মূলধারার মিডিয়া তৈরি করছে যা হরওয়ের হস্তক্ষেপ ছাড়া নাও থাকতে পারে।
এআরপিএ বলেছে, “লেট কিডস বি ক্যাম্পেইনটি লিঙ্গ সঙ্কটের সাথে লড়াই করে এমন শিশুদের প্রতি সমবেদনা অর্জন করেছে এবং পরামর্শ ও সহায়তার জন্য আহ্বান জানিয়েছে – হরমোন বা সার্জারি নয় – নিরাপদ এবং সবচেয়ে দায়িত্বশীল পদ্ধতির হিসাবে,” এআরপিএ বলেছে।
হরওয়াথ বলেছিলেন যে এটি ধর্মান্ধতা যা জনসাধারণের দর্শনের প্রাপ্য নয়।
নিবন্ধ সামগ্রী
আপনি যা ভাবেন, একটি জিনিস পরিষ্কার: ঝুঁকির মধ্যে যা হ’ল মুক্ত বক্তৃতা যা কানাডার ঠিক একটি সনদ।
লোকেরা এ বা যে কোনও ইস্যুতে তাদের মতামতের অধিকারী। তবে দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মধ্যে একটিকে সেন্সর করা হ’ল দেশের মুক্ত বক্তৃতার অধিকার এবং একজন রাজনীতিবিদ দ্বারা ওভারস্টেপ লঙ্ঘন।
এটি মূর্তি ছিঁড়ে ফেলা বা কাউন্সিলের চেম্বারের সামনে কথা বলতে নিষেধাজ্ঞার একটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
আপনার স্বাধীনতা নেই, যদি আপনি এটি অনুমতি না দেন। একটি স্বাস্থ্যকর বিতর্ক স্বাস্থ্যকর। বিতর্ক বন্ধ করা বেসিক মুক্ত বক্তৃতা বন্ধ করে দিচ্ছে।
পরবর্তী পদক্ষেপে বিলবোর্ডটি ব্যাক আপ করা উচিত এবং এটি সম্পর্কে লোকদের কথা বলতে বা এমনকি তর্ক করা উচিত।
এবং মুক্ত বক্তৃতা বাঁচতে দিন।
নিবন্ধ সামগ্রী