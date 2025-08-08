নিবন্ধ সামগ্রী
হ্যামিল্টন-তিনি একজন এনবিএ সুপারস্টার এবং চ্যাম্পিয়ন, তবে শাই গিলজিয়াস-আলেকজান্ডার কখনও তার শিকড়কে ভুলেনি।
বৃহস্পতিবার হ্যামিল্টন স্টেডিয়ামে জনসভায় মেয়র আন্দ্রেয়া হরওয়াথের কাছ থেকে হ্যামিল্টন শহরের চাবিটি পেয়েছিলেন গিলজিয়াস-অ্যালেক্সান্ডার।
হরওয়াথ আরও ঘোষণা করেছিলেন যে ২ 27 বছর বয়সী বাস্কেটবল তারকা ওকলাহোমা সিটি থান্ডারকে ইন্ডিয়ানা পেসারদের বিপক্ষে রোমাঞ্চকর সাত-গেম লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের জয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ২০২৪-২৫ মৌসুমে একটি মহাকাব্যকে ক্যাপিংয়ের পরে তাঁর নামে একটি রাস্তাও রাখবেন।
“আমি বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করার সাথে সাথে বেড়ে ওঠা, অসংখ্য রাজ্য, শহর এবং দেশগুলিতে লোকেরা সর্বদা জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমি কোথা থেকে এসেছি,” গিলজিয়াস-আলেকজান্ডার তার মাথার উপরে এনবিএ চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি উত্তোলনের পরে উত্তর প্রান্ত জোনে একটি উদাসীন সমাবেশকে বলেছিলেন। “আমি হ্যামিল্টন থেকে এসেছি সবাইকে জানাতে আমি গর্বিত হয়েছি।
“হ্যামিল্টন অন্টারিওর প্রতিটি শহর থেকে আলাদা, হ্যামিলটোনীয়রা বাকী প্রদেশের তুলনায় হ্যামিল্টোনীয়রা এক ভিন্ন ধারণা, দৃ determination ়তা, গর্ব এবং শক্তি বহন করে এবং সত্যই, আমি সেখান থেকে দূরে সরে যেতে পারি না। আমি আমার সাথে প্রতিদিন এটি বহন করি এবং সর্বত্র আমি যেভাবেই ভাবতে পারি যে আমি যখন খুব বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম তখনই আমি যখন খুব বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম তখন আমি যখন খুব বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম তখনই আমি যখন খুব বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম তখন আমি যখন খুব বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম তখন আমি যখন খুব বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম তখন আমি যখন খুব বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম তখন আমি যখন খুব বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম তখন আমি যখন খুব বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম তখন আমি যখন খুব বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম তখন আমি যখন আমার কাছে খুব বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম তখন আমার কাছে কী ছিল।”
বৃহস্পতিবার রাতে হ্যামিল্টন টাইগার-বিড়াল এবং বিসি লায়ন্সের মধ্যে সিএফএল গেমের সময় সম্মানিত হওয়ার জন্য গিলজিয়াস-অ্যালেক্সান্ডারকে হ্যামিল্টন স্টেডিয়ামে ফিরে আসবেন।
গিলজিয়াস-আলেকজান্ডারের দ্বিতীয় নম্বর জার্সি দান করা অনেক যুবক এবং শিশু সহ কয়েক হাজার লোকের সন্ধান করা এনবিএ তারকাটিকে শক্তভাবে আঘাত করেছে। গিলজিয়াস-আলেকজান্ডার দ্বিতীয় নম্বরের সাথে একটি টিক্যাটস শর্ট পরে মঞ্চে পা রেখেছিলেন।
“শুরুর দিকে, আমার ছায়াগুলি ছিল যাতে আপনি আমাকে কিছুটা ছিঁড়ে ফেলতে দেখেন না তবে এটি খুব বিশেষ ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “আমি বড় হয়ে উঠতে বিভিন্ন পরিমাণে সেই মাঠে এসেছি এবং আমার কাছে সেই ফ্যাশনে থাকার জন্য বিশেষ ছিল।
“একটি পূর্ণ বৃত্তের মুহূর্ত। আমি যখন বাড়ি ফিরে আসি তখন এগুলি সমস্ত ধরণের মনে হয়। এই শহরটি সম্পর্কে অনেক লোক জানেন না তবে আমি যে সমর্থনটি পৃথিবীতে থাকি না কেন আমি যে সমর্থন অনুভব করি তা বিশেষ এবং আমি সর্বদা এর জন্য প্রশংসা করি।”
এক্সিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং কানাডার জাতীয় পুরুষদের দলের জেনারেল ম্যানেজার রোয়ান ব্যারেটও সমাবেশে গিলজিয়াস-আলেকজান্দারের কথা বলেছিলেন। এবং দীর্ঘদিনের বাস্কেটবল কর্মকর্তা এবং ফ্লুক ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড গুদামজাতির চেয়ারম্যান/সিইও রন ফক্সক্রফ্ট একটি সোনার বাস্কেটবলের সাথে গিলজিয়াস-আলেকজান্ডার উপস্থাপন করেছিলেন।
এই গত মরসুমটি ছয় ফুট-ছয়, 195 পাউন্ডের গিলজিয়াস-আলেকজান্দারের জন্য মনে ছিল। থান্ডারকে তার প্রথম এনবিএ শিরোপার দিকে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি, লিগ স্কোরিং শিরোপা জয়ের সময় তাকে ফাইনাল এমভিপি এবং নিয়মিত মরসুমের এমভিপি নামকরণ করা হয়েছিল।
তিনি এক মৌসুমে এই কীর্তি সম্পাদন করার জন্য চতুর্থ খেলোয়াড় হয়েছিলেন, হল অফ ফেমার্স শাকিল ও ‘নীল, কারিম আবদুল-জব্বার এবং মাইকেল জর্ডানের হল যোগ দিয়েছিলেন।
“এটি হ্যামিল্টনের জন্য খুব গর্বিত দিন,” হরওয়াথ বলেছিলেন। “আমরা সকলেই শাইয়ের জন্য খুব গর্বিত এবং আমরা তাঁর কৃতিত্বের জন্য অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।
“আমি মনে করি আমরা আজ এখানে হাতুড়িতে মেঘ 9 এ রয়েছি। হ্যামিল্টনের জন্য এর অর্থ কী, আমি মনে করি, এমন কিছু যা আমরা সবাই জানি, যা এই শহরে আমাদের প্রচুর মহত্ত্ব রয়েছে।”
মরসুমের পরে, গিলজিয়াস-আলেকজান্ডার থান্ডার দিয়ে চার বছরের, মার্কিন ডলার 285 মিলিয়ন ডলার সম্প্রসারণে স্বাক্ষর করেছেন। এটি তাকে বার্ষিক বেতনের ভিত্তিতে এনবিএতে সর্বোচ্চ বেতনের খেলোয়াড় করে তোলে।
গিলজিয়াস-অ্যালেক্সান্ডার কনভার্সের সাথে বহু বছরের এক্সটেনশনে স্বাক্ষর করেছিলেন যা তাকে কনভার্স বাস্কেটবলের সৃজনশীল পরিচালক করে তোলে। ও’নিল কানাডিয়ানকে রিবোকের সাথে স্বাক্ষর করার জন্য অনুসরণ করার পরে এই চুক্তিটি বার্ষিক ১৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের এই চুক্তিটি এসেছিল।
ও’নিল বর্তমানে রিবোক বাস্কেটবলের সভাপতি, তিনি ২০২৩ সালের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।
গিলজিয়াস-অ্যালেক্সান্ডারও এনবিএ 2 কে 26 এর কভার অ্যাথলেট। নবম শ্রেণিতে তার উচ্চ বিদ্যালয়ের বাস্কেটবল দল তৈরি করেনি এমন খেলোয়াড়ের জন্য হেড স্টাফ।
“প্রত্যেকেই বলে যে আপনার কঠোর পরিশ্রমের অর্থ প্রদান করা হয় এবং কখনও কখনও এটি আপনি যেভাবে চান তা পরিশোধ করে না,” তিনি বলেছিলেন। “আপনি যা চান এবং যা স্বপ্ন দেখেন তা সর্বদা পান না।
“এবং সেই ছাগলছানা যে এমনকি সেই দলটিকে এই মুহুর্তে পৌঁছাতে এবং তার জন্য যে ধরণের স্বপ্ন দেখেছিল এবং কাজ করেছে তার জন্য এটি বিশেষ এবং এটি বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়নি, এটি একটি আশীর্বাদ এবং আমি কেবল সমস্ত মুহুর্তগুলি ভিজিয়ে রাখার চেষ্টা করি।”
