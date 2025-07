হ্যামিল্টন শেষ মুহুর্তের টাচডাউন দিয়ে প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ করে

হ্যামিল্টনের প্রধান কোচ স্কট মিলানোভিচ বলেছেন, “আমি এই ছেলেদের জন্য খুব গর্বিত। তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে।” “সর্বোপরি, তাদের সতীর্থদের প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং তাদের বিশ্বাস তৈরি করছে And এবং তারা বিশ্বাস করে যখন গেমটি লাইনে থাকে, যে কেউ নাটক তৈরি করতে চলেছে And এবং এটিই ঘটেছিল।”

কিছু বড় মুহুর্তের পরে হারানো হেরে, কার্টার বলেছিলেন।

“আমি অবশ্যই বলব এটি একটি ধ্বংসাত্মক ক্ষতি, কারণ আমরা 10, তিন মিনিট বাকি ছিলাম, আপনি কি জানেন?” তিনি ড। “লাইক, আপনি ভক্তদের খেলাটি ছেড়ে চলে যেতে পেরেছেন, যেমন, ‘ওহ, এই গেমটি শেষ হয়েছে।’ সুতরাং আমি অবশ্যই ভেবেছিলাম আমাদের এটি এক দূরে রাখা উচিত ছিল। “

লায়ন্স প্রধান কোচ বাক পিয়েরস বলেছেন যে ক্ষতির পরে দলকে তাঁর বার্তাটি ছিল যে লকার রুমের প্রত্যেককে তারা কোথায় রয়েছে তার বাস্তবতা বুঝতে হবে।

“এবং নিজের দিকে তাকাতে এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা আছে, ‘আমি আর কী করতে পারি?” “তিনি বলেছিলেন। “কারণ আমরা ফুটবল গেমস শেষ করতে সক্ষম হয়েছি We আমরা নিজেকে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি যেখানে আমরা আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং গেমস বন্ধ করার উপায় খুঁজে পাই।”

বিসি এখন একটি বিদায় সপ্তাহে চলে গেছে, এবং পিয়ার্স বিশ্বাস করেন যে কিছুটা সময় তার গ্রুপকে ভালভাবে পরিবেশন করবে।

“এটি কিছুক্ষণের জন্য স্টিং করবে, তাই না?” তিনি ড। “তবে তাদের বাড়ার জন্য তাদের আবেগকে পেরিয়ে যেতে হবে And এবং এটিই বড় বিষয় It এটি আঘাত করা ঠিক আছে, এবং এখনই নিজের উপর কিছুটা কঠিন হওয়া ঠিক আছে But তবে আপনি এটি পেরিয়ে যেতে পেরেছেন And

বাঘ-বিড়াল: শনিবার এডমন্টন এলকস দেখুন।

সিংহ: বৃহস্পতিবার, Aug আগস্ট হ্যামিল্টন টাইগার-বিড়ালগুলিতে যান।