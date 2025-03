হ্যাম্পটন ডেলিঞ্জার এনপিআরকে বলেছেন যে মামলাটি বাদ দেওয়া “খুব কঠিন” ছিল: এনপিআর

টগল ক্যাপশন রয়টার্সের মাধ্যমে মার্কিন বিশেষ পরামর্শ/হ্যান্ডআউট অফিস

যখন কোনও হুইসেল ব্লোয়ার ফেডারেল সরকারে অন্যায় করার দাবি করে তখন কী ঘটে?

কে এই অভিযোগগুলি তদন্ত করে এবং কে এই ফেডারেল কর্মীদের রক্ষা করে?

উত্তরটি হ’ল একটি স্বতন্ত্র ওয়াচডগ এজেন্সি যা অফিস অফ স্পেশাল কাউন্সেল নামে পরিচিত।

দায়িত্ব নেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সেই অফিসের প্রধানকে বরখাস্ত করেছিলেন – বিশেষ পরামর্শদাতা হ্যাম্পটন ডেলিঞ্জার। তার পর থেকে ডেলিঞ্জার প্রশাসনের সাথে আইনী লড়াইয়ে তালাবদ্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন এমন একটি লড়াই।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন ডেলিংগার নিয়োগ করেছিলেন এবং ২০২৪ সালের মার্চ থেকে বিশেষ পরামর্শদাতা অফিসে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি গত মাসে তার গুলি চালানোর বৈধতার বিষয়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, কারণ আইনটি বলা হয়েছে যে বিশেষ পরামর্শদাতা কেবল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক “অদক্ষতা, দায়িত্ব অবহেলা, বা অফিসে মালফেসেন্সের জন্য” অপসারণ করা যেতে পারে।

একজন বিচারক গুলি চালানো বেআইনী ঘোষণা করে ডেলিঞ্জারকে পাশ কাটিয়ে এবং তাকে চাকরিতে ফিরিয়ে দেয়। তারপরে, বুধবার, একটি আপিল আদালত ট্রাম্পকে তাকে অপসারণের পথ সাফ করেছে। বৃহস্পতিবার, ডেলিঞ্জার তার মামলা বাদ দিয়ে কার্যকরভাবে অফিসে তার মেয়াদ শেষ করে।

আইনী যুদ্ধটি কার্যকর হয়েছিল কারণ ডেলিঞ্জার প্রবেশনারি ফেডারেল কর্মচারীদের গুলি চালানোর তদন্ত করছিল।

সাথে একটি সাক্ষাত্কারে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা হোস্ট জুয়ানা সামার্স, ডেলিঞ্জার বলেছিলেন যে মামলাটি বাদ দেওয়া “খুব কঠিন”।

“আমি বোর্ডের আগে থাকব যা এই কয়েক হাজার প্রবেশনারি কর্মচারীকে চাকরিতে ফিরিয়ে দিতে পারে,” তিনি বলেছিলেন এনপিআর। “এবং তাই মামলাটি শুরু করা কঠিন ছিল। এটি থামানো খুব কঠিন ছিল। আমি চেষ্টা করেছি আমি আনন্দিত।”

সাক্ষাত্কার হাইলাইট

জুয়ানা গ্রীষ্ম: আমি এই প্রশ্নটি দিয়ে শুরু করতে চাই: আপনি এখন আপনার কাজটি ফিরে পাওয়ার জন্য এই লড়াইটি কেন ছেড়ে দিচ্ছেন?

হ্যাম্পটন ডেলিংগার: দুটি কারণ। One, I recognize that the trio of judges who decided to sideline me are somewhat conservative, and in that sense, mirror our United States Supreme Court. সুতরাং আমি মনে করি আমার মতবিরোধগুলি চূড়ান্তভাবে বিরাজমান দীর্ঘ হতে পারে। এবং আরও বেশি, এটি আক্ষরিক অর্থে দীর্ঘ সময় নিয়েছিল। এটি এক বছর পর্যন্ত হতে পারে। এবং আমি ফেডারেল এজেন্সিগুলিতে দিনে দিনে, এমনকি ঘন্টা-ঘন্টা, ভিত্তিতে যে ক্ষতিটি করা হচ্ছে তা দেখেছি। এবং আমি ভাবিনি যে আমি – কোনও অর্থবহ উপায়ে – এখন থেকে এক বছরে টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো

গ্রীষ্ম: আমি কৌতূহলী, কেবল অভ্যন্তরীণভাবে, আপনাকে এই বলে যে এই কথাটি পেয়েছিল, “আমি পিছনে ফিরে যাচ্ছি, আমি এটিকে চাপ দেওয়া চালিয়ে যাচ্ছি না।” একটি মুহূর্ত ছিল, একটি কথোপকথন ছিল?

ডেলিংগার: বিচারিক সিদ্ধান্ত ছিল। এবং এটি কঠিন ছিল কারণ যখন এটি দু’দিন আগে নেমে এসেছিল, সেই সকালে, আমি 6,000 সদ্য ভাড়াটে ফেডারেল কর্মচারীদের চাকরিতে ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছি। আমি যে তদন্ত করেছি তার ভিত্তিতে আমার অনুমানের ভিত্তিতে তাদের বেআইনীভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এবং আমি এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম এবং চেষ্টা করতে এবং সমস্ত প্রবেশনারি কর্মচারীদের তাদের বেআইনী গুলি চালানোর কারণে চাকরিতে ফিরিয়ে আনতে প্রস্তুত ছিলাম। এবং সেই রাতে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে আমি আমার চাকরি হারাতে যাচ্ছি, কমপক্ষে অস্থায়ীভাবে, এবং আমি মনে করি কিছুটা (সময়ের) আমার আবার কার্যকর হওয়ার দক্ষতার দিক থেকে একটি বিশাল পার্থক্য আনতে চলেছে।

গ্রীষ্ম: আপনি এটিতে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন, তবে আপনি নিজের সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়ে যে বিবৃতিতে রেখেছিলেন, আপনি লিখেছেন যে সুপ্রিম কোর্টে এই সমস্ত পথ নেওয়া একটি দীর্ঘ শট ছিল। এটা কি কেবল আদালতের রাজনীতি?

ডেলিংগার: আমি জানি না তারা নিজেকে রাজনৈতিক হিসাবে দেখবে কিনা, তবে তাদের আইনী দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি যা আমি একমত নই। আমি স্বীকার করি যে তারা আইনের চূড়ান্ত সালিশ। আমার গুলি চালানো কোনও আইন লঙ্ঘন করেছে এমন প্রশ্ন নেই, একজন রাষ্ট্রপতির কাছে আমার যে বিধিবদ্ধ সুরক্ষা ছিল তা দিয়ে কাউকে বরখাস্ত করার খুব ভাল কারণ থাকতে হবে। একমাত্র প্রশ্ন, আইন কি অসাংবিধানিক? এবং আমি মনে করি আপনার রাষ্ট্রপতির প্রায় একজন রাজা হিসাবে একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে, বিশ্বাস করতে যে তিনি যখনই চান তিনি যে কাউকে বরখাস্ত করতে সক্ষম হবেন। কংগ্রেসরা যা বিশ্বাস করে তা নয়, এটি পূর্বের আদালত বিশ্বাস করে না, তবে আমি মনে করি এই আদালত সম্ভবত আমার বিরুদ্ধে (শাসিত) থাকতে পারে এবং আমি এটি দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করি।

গ্রীষ্ম: আমি রক্ষণশীল আইনী পণ্ডিত এবং ভাষ্যকারদের কাছ থেকে কিছু মন্তব্যে নজর রেখেছি এবং তারা এই মামলাটি করেছেন যে এটি তার এজেন্সি প্রধানগুলি বেছে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উপর একটি দখল। আমি কথা বলছি, আপনার কাজ সংরক্ষণের রায় – আপনি এই যুক্তিগুলি কী করেন?

ডেলিংগার: ঠিক আছে, আমি আইনী পণ্ডিত নই, আমি একজন আইনজীবী। তবে আমি জানি যে সরকারের প্রতিটি শাখার চেক এবং ভারসাম্য রয়েছে। কংগ্রেসে আইনসভা শাখায়, আপনি সিনেটের বিপরীতে বাড়ি পেয়েছেন। জুডিশিয়াল শাখায় আপনার ফেডারেল এবং রাজ্য আদালত রয়েছে। উচ্চ আদালত, সর্বোচ্চ আদালত – সুপ্রিম কোর্ট – এবং নিম্ন আদালত। And so the idea that our framers, who had fought a war against a king, would have set up the executive branch with no independence, no protection for watchdogs like myself, I don’t think is what our framers had in mind. তবে দিনের শেষে, আমি সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণগুলি জানি এবং এমনকি যখন আমি কোনও সিদ্ধান্ত বা দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নই, তখনও আমি এটিকে সম্মান করি। আমি মনে করি আমেরিকানরা এটাই করে।

গ্রীষ্ম: Now before your firing and during that brief period in which you were reinstated, you’ve challenged the administration’s firings of probationary federal employees. আপনি কী প্রমাণ পেয়েছেন যে এই গুলিগুলি অবৈধ হতে পারে?

ডেলিংগার: ঠিক আছে এজেন্সিগুলি থেকে প্রমাণ এসেছে। রাষ্ট্রপতি পুনর্গঠন করতে পারেন, কার্যনির্বাহী শাখা এমনকি ডাউনসাইজও করতে পারে, তবে এটি বিধিবিধান এবং বিধি অনুসারে করতে হবে। তবে আপনি যদি ফেডারেল কর্মীদের বরখাস্ত করতে চলেছেন তবে এটি একটি পৃথকীকরণের মূল্যায়নে করা দরকার। এবং এজেন্সিগুলি এই ভর ফায়ারিং নোটিশগুলি প্রেরণ করছিল, কিছু ক্ষেত্রে দাবি করে যে এটি পারফরম্যান্সের জন্য ছিল, তবে কোনও ব্যক্তিগতকৃত মূল্যায়ন হয়নি। আমি মনে করি এটি কেবল বেআইনী ছিল না, আমি মনে করি এটি মানহানিকর ছিল। এবং সে কারণেই আমি এতটাই সন্তুষ্ট হয়েছি যে আমরা চাকরিতে, 000,০০০ কর্মচারী ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছি। এবং আমি মনে করি যে এই সমস্ত সমাপ্ত প্রবেশনারি কর্মচারীদের সাথে সাথে চাকরিতে ফিরে যাওয়ার জন্য আইনী ভিত্তি রয়েছে। আমি আশা করি এজেন্সিগুলি স্বেচ্ছায় এটি করবে। আমার কাছে যা আছে তা এই মুহুর্তে আমার ভয়েস। তবে আমি আরও মনে করি যে এটি বোঝা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ যে এতগুলি ফেডারেল কর্মচারী সামরিক প্রবীণ। ফেডারেল এক্সিকিউটিভ শাখা কর্মীদের মধ্যে 2 মিলিয়ন কর্মচারীর মধ্যে 600,000 এরও বেশি সামরিক প্রবীণ। এবং তাই আপনি যখন ফেডারেল কর্মীদের অসম্মান করেন, আপনি প্রবীণদের অসম্মান করছেন।

ডেলিংগার: আমি Because it was so critical, I think, to the success of my office — not just when I was there, but going back 50 years when the office was first created — it was so vital that whistleblowers who may already have been mistreated by their agencies felt that they could go to a safe place outside their agencies, have someone with the experience of looking into claims and someone able to protect them. এবং আমার অফিসের স্বাধীনতা কী ছিল। সুতরাং এখন আমার উত্তরসূরিগুলি, আমি চিরকালের জন্য আরও ভয় করি, রাষ্ট্রপতির ভাল অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে চলেছে। এবং আমি কেবল মনে করি না যে এটি আগের মতো একইভাবে কাজ করতে পারে। এবং আমি মনে করি এটি আগে ভাল কাজ করেছে।

গ্রীষ্ম: You end your statement with this line and I’m going to quote it: “While I’ve given up on continuing to serve as special counsel, I retain my unyielding belief in the rule of law in America and the promise of our indispensable nation. I trust that as long as we cherish these vital precepts, they will exist.” এই লাইনের আলোকে, আপনি কি এই মুহুর্তে আশাবাদী বোধ করছেন?

ডেলিংগার: আমি আছি, এবং আমি নই। অবশ্যই, আমরা রাষ্ট্রপতিরা তাদের কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতা আগে দেখেছি, তবে আমি এমন অনেক লোকের সাথে কথা বলেছি যারা বলে যে তারা এখন অনেক পরিশ্রমী ফেডারেল কর্মচারীদের এই গণ -অবসান সহ আমরা এখন যে ধরণের জিনিস দেখছি তা কখনও দেখেনি। তবে আদালত এখনও আছে। কংগ্রেসের একটি ভয়েস রয়েছে, পার্সের শক্তি রয়েছে এবং আমি আশা করি তারা এটি ব্যবহার করবে। এবং আমি দেখেছি অনেক আমেরিকান কী চলছে সে সম্পর্কে যত্নশীল। বর্তমান হিসাবে যতটা উদ্বেগজনক বলে মনে হচ্ছে, আমার এখনও আশা আছে। আমি মনে করি আমাদের ভবিষ্যতের আশা থাকতে হবে।