হ্যারিস 2028 এর আগে ‘107 দিন’ স্মৃতি প্রচারের জন্য পার্টির বেসকে ট্যাপ করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের আসন্ন বই “107 দিন” একটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টি-লিঙ্কযুক্ত তহবিল সংগ্রহের কাজগুলি ট্যাপ করে কিছু বিপণন সহায়তা পাচ্ছে।
অক্ষ ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটি এবং হ্যারিসের ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট ক্যাম্পেইন উভয়েরই প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচিত হ্যারিস ভিক্টোরি ফান্ডটি বইটির জন্য একটি বিপণনের ইমেল প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, তবে এটি ডিএনসিকে অনুদানের জন্য জিজ্ঞাসা করেনি।
ইমেলটি প্রাইমারিগুলিতে দলীয় নিরপেক্ষতা সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল, কারণ হ্যারিস ২০২৮ সালের দৌড়ে সম্ভাব্য প্রার্থী হতে পারে। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ২০২৮ সালে মেয়াদী-সীমাবদ্ধ করা হবে এবং উভয় পক্ষেরই পরবর্তী চক্রের বিতর্কিত প্রাথমিকের প্রত্যাশা রয়েছে।
মার্ক হাল্পেরিন বলেছেন, বিডেন দল হ্যারিসের উপর ময়লা ফেলে দিতে প্রস্তুত, মার্ক হাল্পেরিন বলেছেন
আউটলেট অনুসারে, ডিএনসি ইমেলটি প্রেরণ করেনি, এবং পার্টির ইমেল তালিকাগুলি যদি তাদের মোটামুটি অর্থ প্রদান করা হয় তবে বইয়ের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ফক্স নিউজ ডিজিটাল ডিএনসির সাথে স্বতন্ত্রভাবে নিশ্চিত করেছে যে তারা ইমেলটি প্রেরণ করেনি।
হ্যারিসের মুখপাত্র কার্স্টেন অ্যালেন অ্যাক্সিওসকে বলেছিলেন যে ইমেল তালিকার ব্যবহার ফেডারেল নির্বাচন কমিশনের বিধি মেনে চলে।
তবুও, এই পদক্ষেপটি ইঙ্গিত দেয় যে হ্যারিস সেই স্মৃতিচারণের অনুলিপি বিক্রি করার জন্য ডেমোক্র্যাটিক বেসকে উপার্জন করছে যা তার উল্লেখযোগ্য সংক্ষিপ্ত প্রচারণায় ডুব দেবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা প্রারম্ভিক রাষ্ট্রীয় প্রাইমারিগুলির পরে রাষ্ট্রপতি জো বিডেন রেস থেকে বাদ পড়ার পরে ২০২৪ সালের গ্রীষ্মে শুরু হয়েছিল।
31 জুলাই তার বইটি ঘোষণা করার সময় হ্যারিস একটি ভিডিওতে বলেছিলেন, “এটি আমার জন্য এবং আপনারা অনেকের পক্ষে তীব্র, উচ্চ-অংশীদার এবং গভীরভাবে ব্যক্তিগত ছিল।
কমলা হ্যারিস ব্যর্থ 2024 প্রচারের পর্দার পিছনে অ্যাকাউন্ট প্রকাশ করতে
“আমি বিশ্বাস করি যে আমি যা দেখেছি তা ভাগ করে নেওয়ার মূল্য আছে, আমি কী শিখেছি এবং আমি কী জানি এটি এগিয়ে যেতে হবে,” তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি প্রতিফলিত করেছেন যে, “কখনও কখনও লড়াইটি কিছুটা সময় নেয়।”
রাজনীতিবিদদের পক্ষে বড় প্রচারাভিযানের পরে বই প্রকাশ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ ২০১ 2016 সালের ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত হিলারি ক্লিনটন ট্রাম্পের কাছে তার ক্ষতির কারণে তার ক্ষতির পরে “হোয়াট হোন” প্রকাশ করেছিলেন।
হ্যারিস সম্প্রতি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ২০২26 সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর হয়ে প্রার্থী হবেন না, তিনি ২০২৮ সালে আবারও রাষ্ট্রপতি পদটি চাইবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। ডেমোক্র্যাটও ২০২০ সালে রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের চেষ্টা করেছিলেন, তবে তিনি ডিসেম্বর 2019 সালে এই প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।
“আপাতত, আমার নেতৃত্ব – এবং জনসেবা – নির্বাচিত অফিসে থাকবে না। আমি আমেরিকান জনগণের কথা ফিরে আসার এবং শোনার জন্য, সারা দেশ জুড়ে ডেমোক্র্যাটদের সহায়তা করতে এবং আমার নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে সামনের মাসগুলিতে আরও বিশদ ভাগ করে নেওয়ার প্রত্যাশায় রয়েছি,” হ্যারিস গত মাসে একটি বিবৃতিতে লিখেছিলেন।
‘কেউ’ কমলা হ্যারিসের সম্ভাব্য গুবরেটরিয়াল রান সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত নয়, ক্যালিফোর্নিয়ার দাতারা বলুন
তার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সিদ্ধান্তটি গভর্নর গভ। গ্যাভিন নিউজমের উত্তরসূরি হওয়ার জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রতিযোগিতায় অনানুষ্ঠানিক কিক অফ হিসাবে কাজ করেছিল, কারণ এই কাজের জন্য ডেমোক্র্যাটদের বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে।
রাষ্ট্রপতি পর্যায়ে, নিউজম, কেন্টাকি গভর্নর। অ্যান্ডি বেসিয়ার এবং মেরিল্যান্ড গভর্নর ওয়েস মুর সহ সম্ভাব্য প্রার্থীদের জন্য ইতিমধ্যে গণতান্ত্রিক পক্ষের উপর অসংখ্য নাম প্রকাশিত হয়েছে। রিপাবলিকান পক্ষে, ট্রাম্প এই সপ্তাহের শুরুতে ইঙ্গিত করেছিলেন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স মাঠে প্রথম রানার হতে পারেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
“ঠিক আছে, আমি সম্ভবত মনে করি। সমস্ত ন্যায্যতায় তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, এবং আমি মনে করি মার্কোও এমন কেউ আছেন যে সম্ভবত কোনও রূপে জেডির সাথে একত্রিত হবেন,” রাষ্ট্রপতি মঙ্গলবার বলেছিলেন।
“আমি আরও মনে করি আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য লোক রয়েছে, এখানেই মঞ্চে থাকা কিছু লোক।” সুতরাং, স্পষ্টতই, এটি সম্পর্কে কথা বলা খুব তাড়াতাড়ি, তবে অবশ্যই তিনি দুর্দান্ত কাজ করছেন, “তিনি অবিরত বলেছিলেন।” এবং সম্ভবত তিনি এই মুহুর্তে পছন্দ করবেন। “
ফক্স নিউজ ডিজিটাল ডিএনসি এবং অ্যালেনের কাছে পৌঁছেছে।