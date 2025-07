হ্যালি ড্রেক্সলার এবং পিলার কি এখনও আলটিমেটামের পরে একসাথে: কুইর লাভ সিজন 2?

হ্যালি ড্রেক্সলার এবং পিলার বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল আলটিমেটাম: কুইর প্রেম মরসুম 2, এবং এটি তাদের সম্পর্কের স্থিতি সম্পর্কে আপডেটের জন্য সময়। আলটিমেটাম: কুইর প্রেম নেটফ্লিক্সের একটি স্পিন অফ আলটিমেটাম: বিবাহ বা এগিয়ে যানযা 2024 সালের ডিসেম্বরে তার তৃতীয় মরসুম প্রচার করেছিল।

নেটফ্লিক্স রিয়েলিটি টিভি শোগুলির সাথে যেমন রীতি রয়েছে, পরের সপ্তাহে ফাইনাল এবং পুনর্মিলনী পর্বগুলি সম্প্রচারের সাথে বেশিরভাগ এপিসোডগুলি একবারে ড্রপ করে। যে তৈরি কুইর প্রেম মরসুম 2 মাত্র দুই সপ্তাহ দীর্ঘ, তবে এটি গর্বের মাসের সাথে মিলে যায়।

কুইর প্রেম 2023 সালের জুনে প্রচারিত মরসুম 1, যার অর্থ ভক্তদের 2 মরসুমের জন্য দু’বছরেরও বেশি অপেক্ষা ছিল। হ্যালি এবং পিলার, ম্যাগান মৌরাদ এবং ডায়না ম্যাথিউজ, ব্রিটনি থম্পসন এবং এজে, মেল ভিটাল এবং মেরি অ্যাঞ্জেলাইন, ব্রিজেট ম্যাটলফ এবং কাইলফ নিল, এবং অ্যাশলে জনসন এবং মেরিতা প্রোডার 2 মরসুমের কাস্টের সমন্বয়ে গঠিত।

মৌসুমে নিজেই একটি ইতিবাচক ফলাফল ছিল, কেবল অ্যাশলে এবং মেরিটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা বিভক্ত হতে চায়। শোতে হ্যালি এবং পিলারের বেশ কয়েকটি সংজ্ঞায়িত মুহুর্ত ছিল এবং তাদের সম্পর্কটি একটি মর্মস্পর্শী মোড় নিয়েছিল।

হ্যালি এবং পিলারের সম্পর্কের পটভূমি



একসাথে 10 বছর



হ্যালি এবং পিলার ছিলেন এই দম্পতি যারা শোতে দীর্ঘতম প্রবেশ করিয়েছিলেন। কলেজের প্রথম দিনগুলিতে দেখা করার পরে, হ্যালি এবং পিলারের দশ বছরের সম্পর্ক ছিল। তারা দুজনেই একে অপরের প্রথম কৌতুকপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। হ্যালি পিলারকে আলটিমেটাম জারি করেছিলেন, যিনি তার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তার পরিবার দ্বারা অস্বীকার করেছিলেন। তদুপরি, পিলার তাদের সম্পর্কের একঘেয়েমি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বোধ করেছিলেন।

হ্যালি এবং পিলার জড়িত হয়েছিলেন



তাদের ট্রায়াল বিবাহ ছিল গুরুত্বপূর্ণ



ডেটিংয়ের সময়কালে, পিলার কাইল এবং ব্রিজেটের আগ্রহকে ধরেছিলেন, যা এক ধরণের এক অদ্ভুত প্রেমের ত্রিভুজ তৈরি করেছিল। পিলার কাইলকে তার বিচারের বিবাহের অংশীদার হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, তবে পিলার কাইলকে চুম্বন করলে জিনিসগুলি লোমশ হয়ে যায়, যিনি শারীরিক কিছু চান না। তা সত্ত্বেও, কাইল এবং পিলার একটি ভাল নোটে জিনিস রেখেছিল এবং তারা এখনও ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে অনুসরণ করে।

হ্যালির আরও জটিল অভিজ্ঞতা ছিল। ডেটিং সপ্তাহের শেষদিকে, হ্যালি এবং মাগান তাদের প্রথম তারিখে গিয়ে তাত্ক্ষণিক সংযোগ তৈরি করে। সেই সংযোগটি খুব তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং দুজন তাদের আকর্ষণ নিয়ে কাজ শেষ করে।

তারা 3 সপ্তাহের ট্রায়াল বিয়েতে সেক্স করেছিল এবং এমনকি শেষে “আমি আপনাকে ভালবাসি” বলেছিলেন। এমনকি তারা তার ট্রায়াল ম্যারেজ পার্টনার, মেল এর সাথে যৌনমিলনের বিষয়ে মাগানের প্রাক্তন ডেনার মুখোমুখি হয়েছিল। এটি মরসুমের বৃহত্তম কেলেঙ্কারীতে পরিণত হয়েছিল।

“হ্যালি এবং আমি আমাদের শয়নকক্ষে বসে ছিলাম, এবং হঠাৎ করেই টিভি চালু হয় It এটি স্পটিফাইয়ে যায় It এটি আপনার উভয় অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে And এবং সমস্ত কিছু সেক্স প্লেলিস্ট রয়েছে You