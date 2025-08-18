হ্যালি বেরি মেঘলা অবকাশকে দৈত্য হাঁসের সাথে মজাদার পুলের দিনে পরিণত করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
হ্যালি বেরি কয়েকটি মেঘকে তার গ্রীষ্মমন্ডলীয় জন্মদিনের ভ্রমণের সাথে তুলতে দেয়নি।
59 বছর বয়সী বেরি বেশিরভাগ অন্ধকার আবহাওয়া তৈরি করেছেন এবং একটি বিশাল inflatable হলুদ হাঁসের সাথে একটি সমুদ্র উপকূলের সাঁতার উপভোগ করেছেন।
অস্কারজয়ী অভিনেত্রী তার ওভার-দ্য ওয়াটার ভিলায় ব্যক্তিগত পুলে জলে স্প্ল্যাশ করতে একটি লাল ল্যাসি উউইলা যোদ্ধার সেট হয়ে গেলেন।
হ্যালি বেরি ছুটি থেকে জন্মদিনের বিকিনি ফটোগুলি নিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দেয়
“ক্যাটউইউম্যান” তারকা তার 14 আগস্টের জন্মদিনের এক কাপ কফির দিনে চুমুক দেওয়ার সময় ফুলের মুকুট পরা পানিতে ভাসছিলেন।
“মেঘলা দিনটির সর্বাধিক সর্বাধিক উপার্জন করা,” বেরি অনলাইনে ভাগ করা ছবিগুলির সিরিজের ক্যাপশন দিয়েছেন।
সপ্তাহের প্রথম দিকে, বেরি তার গ্রীষ্মমন্ডলীয় যাত্রার কয়েকটি ঝলক সংগীতশিল্পী প্রেমিক ভ্যান হান্টের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন।
বেরি সোমবার সোমবার সাঁতারের পোশাক বিকিনি পরা পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্যে তাকিয়ে ছিল যখন সে জল উপেক্ষা করার সময় একটি নারকেলটিতে চুমুক দেয়।
“ভাই…! রান্না করা, পরিষ্কার করা এবং মাতৃভাষা,” তিনি পোস্টটির ক্যাপশন দিয়েছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে তার দেওয়া সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলি উল্লেখ করেছেন প্রাক্তন স্বামীডেভিড জাস্টিস, ম্যাট বার্নেসের “” অল দ্য স্মোক “পডকাস্টে তাঁর উপস্থিতির সময়।
পডকাস্টে, জাস্টিস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তাঁর সম্পর্কগুলি সম্পর্কে তাঁর বোঝা “বিশাল ছিল না” এবং তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে কোনও স্ত্রী “রান্না করা উচিত, পরিষ্কার করা উচিত, পরিষ্কার করা উচিত, [and be] Traditional তিহ্যবাহী, আপনি জানেন?
“তারপরে, আমি ভাবছি, ‘ঠিক আছে, যদি আমাদের বাচ্চা থাকে তবে এই মহিলাটি কি আমি বাচ্চাদের সাথে রাখতে চাই এবং একটি পরিবার তৈরি করতে চাই?” “তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “সেই সময়, একজন যুবক হিসাবে – তিনি রান্না করেন না, পরিষ্কার করবেন না, সত্যিই মনে হয় না, মাতৃসত্তা এবং তারপরে আমাদের সমস্যা হতে শুরু করে।”
বিচারপতি এবং বেরি 1993 সালে বিয়ে করেছিলেন এবং চার বছরেরও বেশি সময় পরে বিবাহবিচ্ছেদ করেছিলেন। “অপ্রয়োজনীয় পার্থক্য” উল্লেখ করে ১৯৯ 1996 সালের এপ্রিল মাসে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ের করেছিলেন বেরি। বিচারপতি দুই সপ্তাহ পরে তার নিজস্ব বিবাহবিচ্ছেদের কাগজপত্র দায়ের করেছিলেন। এটি 1997 সালের জুনে অফিসিয়াল করা হয়েছিল।
পডকাস্টে তাঁর সিটডাউন চলাকালীন বিচারপতি উল্লেখ করেছিলেন যে বেরি তাকে কয়েক মাসের ডেটিংয়ের পরে তাকে বিয়ে করতে বলেছিলেন।
“১৯৯ 1996 সালে আমি তাকে ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত সত্যিই খুব বেশি নেতিবাচক মনোযোগ ছিল না,” প্রাক্তন ব্রাভস আউটফিল্ডার ড। “… তিনি আমাকে পাঁচ মাস ধরে জানার পরে আমাকে তাকে বিয়ে করতে বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম, ‘ঠিক আছে’ কারণ আমি না বলতে পারি না … তবে আমি জানি না যে আমার হৃদয় সত্যিই এতে ছিল কিনা।”
১৯৯ 1997 সালে বেরি এবং জাস্টিসের বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত করা হয়েছিল। তার দুটি সন্তান রয়েছে – প্রাক্তন গ্যাব্রিয়েল অব্রির সাথে কন্যা নাহলা এবং প্রাক্তন অলিভিয়ার মার্টিনেজের সাথে পুত্র ম্যাসিও।
2020 সালে ইনস্টাগ্রামে “ডাই অন্য দিন” অভিনেত্রী প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি সংগীতশিল্পী ভ্যান হান্টের সাথে একটি নতুন সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন।
এই দম্পতি পাঁচ বছর ধরে ডেটিং করছেন, বিয়ে করার জন্য কোনও তাড়াহুড়া নেই।
“আমি প্রস্তাবটি রেখেছি, এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটি এখনও আটকে আছে,” হান্ট বেরির সাথে একটি যৌথ সাক্ষাত্কারের সময় জুনে আজ ডটকমকে বলেছেন। “এটি ঠিক সেখানে ভাসমান You আপনি জানেন, সম্ভবত আপনি তাকে উত্সাহিত করতে পারেন।”
বেরি স্বীকার করেছেন যে তার অতীত সম্পর্কগুলি অন্য বিয়ের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল।
“ঠিক আছে, আমি তিনবার বিবাহিত হয়েছি। ভ্যান একবার বিয়ে করেছেন, এবং তাই না, আমাদের মনে হয় না যে কোনওভাবেই আমাদের ভালবাসাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য আমাদের বিয়ে করতে হবে। আমরা তা করি না,” বেরি বলেছিলেন।
