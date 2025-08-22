You are Here
১১ তম এনএফসি কেন্দ্র হিসাবে গঠিত হয়েছে, আর্থিক টগ-অফ-যুদ্ধের জন্য প্রদেশগুলি ব্রেস

ইসলামবাদ:

প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি শুক্রবার একটি নতুন রিসোর্স বিতরণ পুরষ্কার চূড়ান্ত করার জন্য একাদশ জাতীয় অর্থ কমিশন গঠন করেছিলেন, প্রদেশগুলি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে এমন কিছু হারিয়ে যাওয়া আর্থিক স্থান পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করার জন্য কেন্দ্রের জন্য মঞ্চ তৈরি করে।

“সংবিধানের ১ 160০ অনুচ্ছেদের ধারা (১) এর অনুসরণে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি তাত্ক্ষণিক প্রভাবের সাথে একাদশ জাতীয় অর্থ কমিশন (এনএফসি) গঠন করতে পেরে সন্তুষ্ট,” শুক্রবার অর্থ মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি।

দশম কমিশনের পাঁচ বছরের জীবন গত মাসে শেষ হয়েছিল, যা কয়েকটি সভা করেছিল তবে প্রদেশগুলি কেন্দ্রে আর্থিক স্থান হারানোর সম্ভাবনার কারণে আলোচনার জন্য কোনও উত্সাহ খুঁজে পায়নি তার পরে বাষ্প হারিয়েছে। ২০১০ সালের 7th ম এনএফসি পুরষ্কারের অধীনে, প্রদেশগুলির অংশটি অতিরিক্ত দায়িত্ব না দিয়ে মোট ফেডারেল বিভাজ্য পুলের 10% বৃদ্ধি পেয়ে 57.5% এ উন্নীত হয়েছে।

এটি ২০১০ সাল থেকে ফেডারেল সরকার যে অস্থিতিশীল বাজেট ঘাটতি চলছে তার কারণে জনগণের debt ণে ব্যাপক বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারগুলি প্রদেশগুলিতে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কিছু ব্যয়ও অযৌক্তিকভাবে ধরে রেখেছে।

অর্থমন্ত্রী মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব নয় সদস্যের কমিশনের সভাপতিত্ব করবেন। চারটি প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী স্থায়ী সদস্য হবেন। এগুলি ছাড়াও, প্রতিটি প্রদেশের একজন প্রযুক্তিগত সদস্যকে মনোনীত করার অধিকার রয়েছে।

প্রাক্তন সচিব এবং প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক বিশ্বব্যাংক নাসির মাহমুদ খোসা পাঞ্জাবের প্রতিনিধিত্ব করবেন। সিন্ধু ডাঃ আসাদ সা e দকে ধরে রেখেছেন এবং ডাঃ মোশাররফ রসুল সায়ান আবার খাইবার-পাখতুনখোয়ার প্রতিনিধিত্ব করবেন। বেলুচিস্তান তার প্রযুক্তিগত সদস্য হিসাবে ফারমানুল্লাহকে নিয়ে এসেছেন।

সাজিদ আমিন এবং ভাকর আহমাদের লেখা একটি যৌথ ওয়ার্কিং পেপারে লেখকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে “ভবিষ্যতের এনএফসি পুরষ্কারে সংস্থানগুলির দক্ষতা-সন্ধানী ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিক বিতরণ থেকে ধীরে ধীরে স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে”।

তারা পরবর্তী দুটি এনএফসি পুরষ্কারে জনসংখ্যার ওজনকে কমপক্ষে 10% হ্রাস করার পরামর্শ দিয়েছিল; শেষ পর্যন্ত তার ওজন হ্রাস করতে ৮২% থেকে 50% এ উন্নীত করার জন্য পরবর্তী দুটি পুরষ্কারে এর শেয়ারটি আরও 15% কমিয়ে দেয়।

ফেডারেল সরকার ইতিমধ্যে এই লিয়েন্সের কয়েকটি নিয়ে কাজ করছে। পরিকল্পনা মন্ত্রী আহসান ইকবাল ইতিমধ্যে সম্পদ বিতরণের উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা 241.5 মিলিয়ন হিমায়িত করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

এই সপ্তাহে অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত একটি অভ্যন্তরীণ বৈঠক অনুসারে, ফেডারেল সরকার বিবেচনা করা প্রাথমিক বিকল্পগুলির মধ্যে একটিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে ফেডারেল ট্যাক্সে কমপক্ষে 10% থেকে 15% শেয়ার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সূচকগুলির উন্নতির সাথে যুক্ত হওয়া উচিত। সূত্র জানিয়েছে, সরকার করের প্রচেষ্টার সাথে সংস্থানগুলি সংযুক্ত করে করের প্রচেষ্টার জন্য প্রদেশগুলিকেও উত্সাহিত করতে চায়, সূত্র জানিয়েছে।

পাঁচ বছর পরে জনসাধারণের debt ণ এবং বাজেটের ঘাটতির ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারের অর্থ কীভাবে দেখতে হবে তা প্রদর্শনের জন্য মন্ত্রণালয় একটি কাগজ প্রস্তুত করছে। কাগজের থিমটি হ’ল প্রদেশগুলি যে বিভাজ্য পুলের বিদ্যমান 57.5% বিদ্যমান 57.5% হ্রাস করতে হবে এবং কাটগুলি প্রদেশগুলির দায়িত্ব, তবে তার নিজস্ব বাধ্যবাধকতার কারণে কেন্দ্রের দ্বারা ব্যয় করা ব্যয়গুলিতে কাটাতে হবে।

১১ তম কমিশনের রেফারেন্সের শর্তাবলী অনুসারে, এনএফসি সংবিধানের ১ 160০ অনুচ্ছেদের ধারা (৩) এ উল্লিখিত করের নিট আয়ের ফেডারেশন এবং প্রদেশগুলির মধ্যে বিতরণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করবে।

নতুন কমিশন ফেডারেল সরকার কর্তৃক প্রদেশ সরকারকে অনুদান-সহায়তা সম্পর্কে সুপারিশ করবে। কমিশন ফেডারেল সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক orrow ণ গ্রহণের ক্ষমতাগুলি সন্ধান করবে।

এটি প্রদেশগুলির ডোমেনের মধ্যে পতিত বিষয় এবং বিষয়গুলির বিষয়ে এবং ফেডারেশন বা প্রদেশের দ্বারা প্রদত্ত বা প্রদেশের দ্বারা বা ট্রান্স-উপহারের বিষয়গুলির সম্মানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির বিষয়ে এবং ফেডারেশন কর্তৃক ফেডারেশন কর্তৃক ব্যয়িত আর্থিক ব্যয় ভাগ করে নেওয়া বা ফেডারেশন কর্তৃক ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেবে।

এটিই প্রধান সমস্যা কারণ কেন্দ্রটি ব্যয়বহুল ব্যয় যা প্রকৃতির ট্রান্স-প্রাদেশিক নয় এবং ফেডারেল উপদেশের উপর অযৌক্তিক বোঝা চাপিয়ে দেয়। ফেডারেল সরকার পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের রাস্তাগুলি অর্থায়ন করছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক অর্থায়ন করা উচিত ছিল।

নতুন কমিশন ফেডারেশন এবং প্রদেশগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য জাতীয় প্রকল্পগুলির আর্থিক ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করবে; এবং ফিনান্স সম্পর্কিত অন্য কোনও বিষয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনকে উল্লেখ করেছেন।

ফেডারেল সরকার প্রদেশগুলিকে বড় বাঁধ তৈরির জন্য বিভাজ্য পুলের একটি অংশ আলাদা করে রাখতে বলতে পারে। বাঁধগুলি এখন জাতীয় সুরক্ষার বিষয় এবং প্রদেশগুলিকে এতে অবদান রাখতে হবে।

7 তম এনএফসি পুরষ্কারের অধীনে খাইবার-পাকতুনখওয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রভাব হ্রাস করার জন্য বিভাজ্য পুলের 1% পেয়েছে।

ফেডারেল সরকার ইসলামাবাদ রাজধানী অঞ্চল, গিলগিত-বাল্টিস্টান এবং আজাদ জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য সুস্পষ্ট বরাদ্দের দাবিও বিবেচনা করছে, যা কেন্দ্রের দায়িত্ব।

কেন্দ্রের দ্বারা আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিবেচনা হ’ল প্রদেশগুলিতে স্থানান্তরগুলি স্থানীয় সরকারগুলির জন্য অগ্রণী বরাদ্দের সাথেও যুক্ত করা উচিত, সূত্রটি যোগ করেছে।

