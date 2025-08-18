১৩০ বছর বয়সী যুক্তরাজ্যের গ্রন্থাগার যা এক ধরণের-বিছানা থেকে স্কোনস পর্যন্ত | ইউকে | খবর

You are Here
গ্ল্যাডস্টোন লাইব্রেরিটি 1895 সালে উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন দ্বারা ওয়েলসের ফ্লিন্টশায়ারের সেন্ট ডেইনিয়ালের লাইব্রেরি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাক্তন উদারপন্থী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, তাঁর ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ অনুদান দিয়েছিলেন, যা এখন যুক্তরাজ্যের একমাত্র আবাসিক গ্রন্থাগার। এর অর্থ দর্শনার্থীরা বিল্ডিংয়ে রাত থাকতে পারে এবং একাধিক দিন ধরে এর অফারগুলি ব্যবহার করতে পারে। ক্লেয়ার রামসে টিকটোকের লাইব্রেরিতে তাঁর সফরের নথিভুক্ত তিনি যখন তার থিসিস শেষ করতে গিয়েছিলেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে গ্রন্থাগারটি একটি দাতব্য, এবং এটি অনুদান থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর চলে এবং লোকেরা রাতের জন্য একটি ঘর ভাড়া করে এবং সাইটে খাবার কেনার জন্য। বিষয়বস্তু নির্মাতা তার ঘরটিকে “খুব সুন্দর” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, একটি বুকিশ ওয়ালপেপার সহ। “বিছানা একেবারে বিশাল ছিল,” তিনি যোগ করেছেন। “অনেক জায়গা ছিল।” বাথরুমটিও “একেবারে বিশাল” ছিল, ক্লেয়ার তার দর্শকদেরও বলেছিলেন।

ঘরে, ভিডিওতে দেখা গেছে, চ্যাপেল, লাইব্রেরি বিল্ডিং এবং রেস্তোঁরাগুলির জন্য খোলার সময় সহ একটি বুকমার্ক সহ বিট এবং বব ছিল।

অতিথিরা যদি কোনও পরিবর্তনকে অভিনব করে এবং পড়ার পরিবর্তে একটি চলচ্চিত্র দেখতে চায় তবে ভাড়া দেওয়ার জন্য প্রচুর ডিভিডি পাওয়া যায়।

ক্লেয়ার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, লাইব্রেরি বা সদস্যদের কাছে থাকা লোকদের দেওয়া একটি এফওবি ব্যবহার করে কেবল পঠন ঘরটি অ্যাক্সেস করা যায়।

এটি “একেবারে বিশাল”, টিকটোকার যোগ করেছেন, “এবং কাজটি সম্পন্ন করে এটি এত দুর্দান্ত ছিল।”

তার থাকার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রথম দিনের জন্য উপরে বসেছিলেন এবং “প্রচুর কাজ করেছেন”।

এরপরে, ক্লেয়ার তার কয়েকটি বই পড়েছিলেন এবং তার বড় টবে স্নান উপভোগ করার আগে কিছু রাতের খাবারের জন্য গিয়েছিলেন।

তার দ্বিতীয় দিনটি কিছু প্রাতঃরাশ দিয়ে শুরু হয়েছিল, রিডিং রুমে প্রুফরিডিংয়ের আগে।

এটি ছিল “একটি দেরী”, যা গবেষক 5000 টি শব্দ লিখতে দেখেছিল।

উদযাপন করার জন্য, ক্লেয়ার তার রাতের খাবারের জন্য কেকের জন্য একটি টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো

ক্লেয়ার একটি জিন এবং টনিকের সাথে তাঁর বইটি পড়লেন এবং “কেবল পড়ার ঘরে পুরো দিন পরে একটি বিট বিট ডাউন ডাউন করতে” পড়ুন।

অবশেষে, তার আরও একটি স্নান হয়েছিল, তার যথেষ্ট পরিমাণে বাথরুম থেকে সর্বাধিক উপার্জন করে।

তৃতীয় দিন, তিনি বলেছিলেন, পড়ার ঘরে আরেকটি ব্যয় করা হয়েছিল।

ভিডিও নির্মাতা বলেছিলেন: “আমি খুব খুশি, কারণ সবকিছু একত্রিত হয়েছিল, এবং আমি আমার থিসিস জমা দিয়ে শেষ করেছি I’m আমি খুব খুশি।”

লাইব্রেরিতে তার সময়টি তার বইটি পড়তে ব্যয় করা হয়েছিল – যা তিনি তার থাকার সময় শেষ করেছিলেন – আবার, এবার একটি “সুন্দর এবং শান্ত” জায়গাতে একটি স্কোন এবং কিছু চা নিয়ে।



