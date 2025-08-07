১ সেপ্টেম্বর পুনরায় খুলতে পাঞ্জাব জুড়ে স্কুলগুলি

লাহোর: পাঞ্জাব স্কুল শিক্ষা বিভাগ প্রদেশ জুড়ে সমস্ত সরকারী এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের জন্য গ্রীষ্মের অবকাশের সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার একটি বিজ্ঞপ্তিতে, প্রদেশের শিক্ষা বিভাগ নিশ্চিত করেছে যে এর আগে ১৪ ই আগস্ট পুনরায় চালু হওয়ার সময় নির্ধারিত স্কুলগুলি এখন ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
“20.07.2025 তারিখের এমনকি সংখ্যার পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির সুপারিশের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অবকাশগুলি 31.08.2025 অবধি বাড়িয়ে সন্তুষ্ট করেছে। পাঞ্জাব প্রদেশের সমস্ত স্কুল (সরকারী ও বেসরকারী) 01.09.2025-এ পুনরায় খোলা হবে,” বিজ্ঞপ্তিটি পড়বে।
পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী রানা সিকান্দারও একটি সামাজিক মিডিয়া পোস্টে এই উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রাদেশিক সরকার মারাত্মক হিটওয়েভের কারণে ২৮ শে মে, গ্রীষ্মের ছুটি শুরু করতে বাধ্য হওয়ার পরে এই সিদ্ধান্তটি আসে। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা স্কুলের সময়গুলিতেও পরিবর্তনের জন্য উত্সাহিত করেছিল, ক্লাসগুলি দু’ঘন্টার আগে সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ শিক্ষার্থীদের চরম তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য একটি সময়ের জন্য শেষ হয়েছিল।
এই প্রথম নয় যে চূড়ান্ত আবহাওয়া পাঞ্জাবের স্কুল বছর ব্যাহত করেছে।
গত বছর অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে মে মাসে এক সপ্তাহের জন্য স্কুল বন্ধ ছিল। এই প্রদেশের অনেক শহরকে প্রভাবিত করে এমন উচ্চ স্তরের বিষাক্ত ধোঁয়াশার কারণে নভেম্বর মাসে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা বন্ধের মুখোমুখি হয়েছিল।
এদিকে, সিন্ধু জুড়ে স্কুলগুলি ইতিমধ্যে আবার খোলা হয়েছে কারণ মে মাসে সিন্ধু সরকার জারি করা বিজ্ঞপ্তিটি জানিয়েছে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি 1 জুন থেকে 31 জুলাই পর্যন্ত শুরু হবে।
গ্রীষ্মের অবকাশ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি, দ্বারা প্রাপ্ত জিও নিউজবলেছেন: “২৮ শে নভেম্বর, ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত শিক্ষার বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সাব-কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরে, স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রীষ্মের অবকাশটি ১৯২৫ সালের একাডেমিক অধিবেশন ২০২৫-এর জন্য ১ জুন থেকে ৩১ জুলাই ওয়েএফ পর্যবেক্ষণ করা হবে।”