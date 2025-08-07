২০২27 সালে যদি আমরা কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা সম্বোধন না করি তবে কোনও নির্বাচন থাকতে পারে না – প্রাক্তন মন্ত্রীর সতর্কতা

প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী জন নেনিয়া নওদো বলেছেন যে নাইজেরিয়া বর্তমানে যা অনুশীলন করে তা ফেডারেলিজম নয় বরং একটি একক সংবিধানকে ফেডারেলিজম হিসাবে ছদ্মবেশে ফেলে।
নওডো তাদের সংস্থান এবং অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের উপর অঞ্চলগুলিকে আরও স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার জন্য নাইজেরিয়ার বিদ্যুৎ কাঠামোর পুনর্গঠনের আহ্বান জানিয়েছিল।
তিনি নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের বিষয়ে কঠোর সতর্কতা জারি করে বলেছিলেন যে সাংবিধানিক সংস্কার বাস্তবায়িত না হলে ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে দেশটি ব্রেকআপের মুখোমুখি হতে পারে।
আবুজার প্রবীণ সাংবাদিক আইকে অ্যাবনি রচিত দুটি বইয়ের প্রবর্তনে বক্তব্য রাখেন, নওডো বলেছেন,
তিনি বললেন, “আমরা আজ যা অনুশীলন করি তা ফেডারেলিজম নয় বরং ছদ্মবেশে একটি একক সংবিধান।
“বাহ্যিক প্রতিরক্ষা, বিদেশ বিষয়ক, রীতিনীতি এবং অভিবাসন যেমন প্রয়োজনীয় ফেডারেল দায়িত্বগুলির জন্য অর্থের জন্য করের অবদান রাখার সময় প্রতিটি অঞ্চলকে তার সংস্থান এবং বিকাশ পরিচালনা করতে দিন।
“যদি আমরা এই কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতার সমাধান না করে 2027 এর দিকে যাই তবে কোনও নির্বাচন নাও থাকতে পারে এবং আরও খারাপ এখনও, কোনও দেশ নেই।”
দেশের অবনতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে নওডো দুর্বল অবকাঠামো, যুব বেকারত্ব এবং কম আয়ু সিস্টেমিক ব্যর্থতার লক্ষণ হিসাবে ইঙ্গিত করেছিলেন।
“দুর্বল অবকাঠামোর কারণে আমরা বার্ষিক বিলিয়ন রক্তপাত করছি। আয়ু এখন বিশ্বব্যাপী সর্বনিম্ন একটি। আমাদের যুবকরা বেকার এবং হতাশ। কিছু দিতে হবে, “ তিনি ড।
বেকারত্ব মোকাবেলায় এবং অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এনডাব্লুওডো শিক্ষা, ডিজিটাল দক্ষতা বিকাশ এবং কৃষিতে সাহসী সংস্কারের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন।
“ভবিষ্যতে শিক্ষার মধ্যে রয়েছে যা আজকের বাস্তবতা পূরণ করে। প্রতিটি নাইজেরিয়ান শিশুকে ডিজিটালি শিক্ষিত হওয়া উচিত। আমাদের অবশ্যই কৃষি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে ফিরে আসতে হবে, ” সে চাপ দিল।
