২,১78৮ টি মায়াল্ট বই এখন ডিজিটাইজড এবং অনলাইনে রাখা হয়েছে, রিটম্যান লাইব্রেরি এবং দা ভিঞ্চি কোড লেখক ড্যান ব্রাউনকে ধন্যবাদ

2018 সালে আমরা আপনার জন্য কিছু উত্তেজনাপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছি। একটি উদার অনুদানের জন্য ধন্যবাদ দা ভিঞ্চি কোড লেখক ড্যান ব্রাউন, আমস্টারডামের রিটম্যান লাইব্রেরি the আলকেমি, জ্যোতিষ, যাদু এবং অন্যান্য ছদ্মবেশী বিষয়গুলির উপর 1900-এর প্রাক-বইয়ের একটি বিশাল সংগ্রহ-“হারমেটিক্যালি ওপেন” নামে পরিচিত একটি ডিজিটাল শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে এর হাজার হাজার বিরল গ্রন্থকে ডিজিটালাইজ করছে। আমরা এখন এটি রিপোর্ট করে সন্তুষ্ট রিটম্যান প্রকল্পের প্রথম 2,178 টি বই তাদের অনলাইন রিডিং রুমে পাওয়া গেছে।
দর্শনার্থীদের সচেতন হওয়া উচিত যে এই বইগুলি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় লেখা হয়েছে। লাতিন, মধ্যযুগীয় এবং প্রারম্ভিক আধুনিক সময়কালে ইউরোপের পণ্ডিত ভাষা, প্রাধান্য পায় এবং এটি জারগন এবং আলকেমিক্যাল পরিভাষা দ্বারা ভরা এটিতে এক অদ্ভুত লাতিন। অন্যান্য বই জার্মান, ডাচ এবং ফরাসী ভাষায় উপস্থিত হয়। এই ভাষার কিছু বা সমস্ত পাঠকদের অবশ্যই একচেটিয়া ইংরেজী স্পিকারের চেয়ে সহজ সময় থাকবে তবে সেই দর্শকদেরও অফার করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে।
একটি পুরানো বিরল বইয়ের মাধ্যমে পেজিংয়ের আনন্দ ছাড়াও, এমনকি কার্যত, ইংরেজী স্পিকাররা দ্রুত “প্রকাশনার স্থান” অনুসন্ধান ফিল্টারটিতে ক্লিক করে এবং কেমব্রিজ বা লন্ডন নির্বাচন করে পাঠযোগ্য বইগুলির সংগ্রহ খুঁজে পেতে পারেন, যা থেকে এই জাতীয় উল্লেখযোগ্য কাজগুলি আসে ম্যান-মাউস টাকিন একটি ফাঁদে, এবং ইউজিনিয়াস ফিলেলথসের মার্জিনগুলি কুঁচকে যাওয়ার জন্য মৃত্যুর জন্য নির্যাতন করতটমাস ভন দ্বারা, 1650 সালে প্রকাশিত।
ভাষাটি হ’ল প্রত্নতাত্ত্বিক a “লম্বা এস” এর ব্যবহারিক বানান এবং ব্যবহার – এবং সামগ্রীটি উদ্ভট। এই ধরণের লেখার সাথে পরিচিত যারা historical তিহাসিক অধ্যয়নের মাধ্যমে বা অ্যালিস্টার ক্রোলি বা ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির মতো আরও সাম্প্রতিক দোভাষীদের কাজের মাধ্যমে, অনেকগুলি সূত্রকে স্বীকৃতি দেবেন: উদ্ভিদ, প্রাণীজগত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনার মধ্যে যাদুকরী চিঠিপত্রের সন্ধান; নামগুলির যত্ন সহকারে পার্সিং; জ্যোতিষ এবং দীর্ঘ ভাষাগত ব্যুৎপত্তি; সংখ্যাগত বক্তৃতা এবং দার্শনিক কবিতা; প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান এবং ব্যক্তিত্ব টাইপিং; ক্রিপ্টিক, কোডেড পৌরাণিক কাহিনী এবং চিকিত্সা পদ্ধতি। যদিও আমরা জনপ্রিয় মিডিয়াগুলির মাধ্যমে যাদুকরী বইগুলি কুকবুক হিসাবে ভাবতে, রেসিপি এবং প্ররোচনায় পূর্ণ হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি, বাস্তবতা অনেক আলাদা।
বিশাল এবং অদ্ভুত ধনসম্পদের মুখোমুখি অনলাইন লাইব্রেরিএকজন যাদুকর প্রতিনিধিত্ব করে এমন ধরণের কথা ভাবেন Goethe এর ফাউস্টতার গবেষণায় জড়িয়ে পড়েছে,
যেখানে এমনকি স্বাগত দিবালোকের স্ট্রেনগুলি
কিন্তু পেইন্টেড প্যানগুলি দিয়ে সন্ধ্যা।
অনেক টপলিং হিপ দ্বারা হেমমেড
কৃমি খাওয়া বইয়ের, ধূলিকণা সহ ধূসর,
যা ভল্টেড সিলিং ক্রিপ
লাইব্রেরিতে কেবল ছদ্মবেশী বই থাকে না। ক্লান্ত পণ্ডিত ফাউস্টের মতো, ওল্ডের আলকেমিস্টরা “এখন দর্শন / এবং আইনশাস্ত্র, ওষুধ, – / এবং এমনকি, হায়! ধর্মতত্ত্ব।” কেমব্রিজের প্রকাশনার স্থান হিসাবে ক্লিক করুন এবং আপনি হেনরি মোরের উপরের কাজটি খুঁজে পাবেন, “উদযাপিত ‘কেমব্রিজ প্লাটোনিস্টদের মধ্যে একটি,” লিন্ডা হল লাইব্রেরির নোটগুলি, “যিনি 17 ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিকাশ লাভ করেছিলেন এবং খ্রিস্টান ধর্মের সাথে প্লেটোর সাথে পুনর্মিলন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন যা ব্রিটিশ প্রাকৃতিক দর্শনে প্রবেশের জন্য শুরু হয়েছিল।” যারা ইউরোপীয় বৌদ্ধিক ইতিহাস অধ্যয়ন করেন তারা ভাল জানেন যে আরও উপস্থিতি এই সংগ্রহ কোন অসঙ্গতি হয় না। কয়েক শতাধিক বছর ধরে, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, চিকিত্সা এবং বিজ্ঞানের (বা “প্রাকৃতিক দর্শন”) অনুসরণগুলি আলকেমি এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের থেকে পৃথক করা কঠিন ছিল। (আইজাক নিউটন একজন গণিতবিদ/বিজ্ঞানী/আলকেমিস্ট/স্ট্রেঞ্জ অ্যাপোক্যালিপটিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে বিশ্বাসী একটি বিখ্যাত উদাহরণ)) প্রবেশ করুন রিটম্যানের এখানে মায়াবী পাঠ্যের নতুন ডিজিটাল সংগ্রহ।
দ্রষ্টব্য: এই পোস্টের একটি পূর্ববর্তী সংস্করণ 2018 সালে আমাদের সাইটে উপস্থিত হয়েছিল।
সম্পর্কিত সামগ্রী:
মায়াল রেকর্ডিংয়ের একটি বড় সংরক্ষণাগার: historic তিহাসিক অডিও আপনাকে ট্রান্সস, প্যারানরমাল মিউজিক, গ্লোসোলালিয়া এবং অন্যান্য অদ্ভুত শব্দ শুনতে দেয় (1905-2007)
আবিষ্কার জাহান্নামের কীব্ল্যাক ম্যাজিকের জন্য একটি চিত্রিত 18 শতকের গাইড (1775)
পৌরাণিক ‘দার্শনিকের পাথর’ এর জন্য আইজাক নিউটনের রেসিপিটি ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে এবং অনলাইনে রাখা হচ্ছে (তার অন্যান্য আলকেমি পান্ডুলিপি সহ)
আলেস্টার ক্রোলি তাঁর কণ্ঠের একমাত্র পরিচিত রেকর্ডিংগুলিতে মায়াবী কবিতা পড়েন (1920)
মায়াল ম্যাজিশিয়ান, লেখক ও মাউন্টেনিয়ার, আলেস্টার ক্রোলির পরাবাস্তব চিত্রগুলি
জোশ জোন্স ডারহাম, এনসি ভিত্তিক একজন লেখক এবং সংগীতশিল্পী।