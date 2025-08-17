You are Here
২৩ শে আগস্টের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় করাচি শহুরে বন্যার ঝুঁকির মুখোমুখি
২০২২ সালের ৯ জুলাই পাকিস্তানের করাচিতে বর্ষা মৌসুমে বাসিন্দারা প্লাবিত রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। - রয়টার্স
পাকিস্তান আবহাওয়া বিভাগ (পিএমডি) এর পূর্বাভাস বজ্রপাত এবং মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের কারাচি এবং সিন্ধুর অন্যান্য অংশে 17 থেকে 23 আগস্ট পর্যন্ত রয়েছে।

রবিবার জারি করা একটি আবহাওয়ার পরামর্শে, মেট অফিস জানিয়েছে যে বর্ষা স্রোত, বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের প্রভাব – বিচ্ছিন্ন ভারী বর্ষণ সহ – করাচী, হায়দরাবাদ, জ্যাকবাবাদ, শিকারপুর, লারকানা, কম্বর শাহদকোট, মিরপুরখাস, সন্ত্রপুর, বন্ধন, বন্ধন, বন্ধন -এটরধারে আশা করা হচ্ছে।

আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে যে সোমবার ও মঙ্গলবার পোর্ট সিটি থান্ডার এবং বজ্রপাতের সাথে বৃষ্টিপাতের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, কিছু অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভারী বর্ষণ প্রত্যাশিত রয়েছে।

মেট অফিস সতর্ক করে দিয়েছে যে ভারী বৃষ্টি, তীব্র বাতাস এবং বজ্রপাত দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করতে পারে, শহুরে বন্যার কারণ হতে পারে এবং নিম্ন-অঞ্চলে জল জমে উঠতে পারে।

পূর্বাভাসের সময়কালে দুর্বল নির্মিত বাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি, বিলবোর্ড, যানবাহন এবং সৌর প্যানেলগুলির মতো দুর্বল কাঠামোগুলিকেও আবহাওয়া ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।

কৃষকদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস মাথায় রেখে কৃষি কার্যক্রমের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, গুড্ডু এবং সুক্কুর ব্যারেজে জলের প্রবাহ কম বন্যার স্তরে রয়ে গেছে, অন্যদিকে কোটরি ব্যারেজ স্থিতিশীল এবং স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত বলে জানা গেছে।

মেট অফিসের পূর্বাভাসটি এসেছে যেহেতু দেশের উত্তরাঞ্চলীয় অংশগুলি ব্যাপক ধ্বংস এবং প্রাণহানির ফলে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে 300 জন মৃত্যুর চেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে যার ফলে ফ্ল্যাশ বন্যা এবং ভূমিধস রয়েছে।

আবহাওয়া বিভাগ বলেছে যে, উচ্চতর কেপি, পোথোহর অঞ্চল এবং কাশ্মীরে বিচ্ছিন্ন ভারী জলপ্রপাতও আশা করা যায়, যোগ করে সন্ধ্যা/রাতে উত্তর -পূর্ব/দক্ষিণ বেলুচিস্তান, দক্ষিণ পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ -পূর্ব সিন্ধুতেও বৃষ্টিপাত আশা করা যায়।

