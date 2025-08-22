৪০ বছরের বেশি বয়সী শ্রমিকরা পাশের তাড়াহুড়োয় দিকে ঝুঁকছেন – কেন এখানে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
দেখে মনে হয় যে প্রতিদিন, এমন এক যুবক সম্পর্কে আরও একটি গল্প রয়েছে যিনি পাশের তাড়াহুড়ো শুরু করেছিলেন এবং এটিকে বড় আঘাত করেছিলেন। 2024 সালে, আমেরিকানদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি একটি পাশের তাড়াহুড়ো ছিল তাদের আয়ের পরিপূরক। সাইড হস্টলস বিশেষত জেনারেল জেডের কাছে আবেদন করে, তাদের প্রায় অর্ধেকটি একটি থাকার প্রতিবেদন করে। সহস্রাব্দগুলি কিছুটা কম সক্রিয়, যার মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বাড়তি আয়ের জন্য বাড়তে থাকে যা একটি তাড়াহুড়া সরবরাহ করে। সাইড হস্টলস কি কেবল তাদের ক্যারিয়ারের প্রাথমিক পর্যায়ে যারা? বাচ্চা বুমারদের জন্যও কি বিশাল সুযোগ রয়েছে?
বেশ কয়েক বছর আগে, আমি একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম এবং ভাগ করে নিয়েছি যে আমি কীভাবে আমার “সাইড হস্টল” পরিণত করেছি, যা সেই সময়ে আমরা ফ্রিল্যান্সিংকে একটি ব্যবসায় হিসাবে ডেকেছিলাম। সেই সময়, আমি ভাগ করে নিয়েছি যে কোনও দিকের তাড়াহুড়ো করে একটি ব্যবসায়ে পরিণত করা সর্বদা কাজ করে না। তবে, আপনি যদি দূরত্বে যেতে পারেন, একটি দল তৈরি করতে পারেন এবং আপনার ব্যবসায়ের চালু এবং বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নগদ পান, আপনি আমার মতো দুর্দান্ত রান করতে পারেন। 2027 সালে, সিন্থিয়া কে এবং কোং 40 বছর বয়সী হবে।
পাশের তাড়াহুড়ো এবং একটি পরিপক্ক ব্যবসায়ের মধ্যে কিছু নাটকীয় পার্থক্য রয়েছে। শুরু করার জন্য, একটি পাশের তাড়াহুড়া সাধারণত কিছু অতিরিক্ত অর্থোপার্জনের জন্য একটি খণ্ডকালীন প্রচেষ্টা এবং প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। একটি ব্যবসা আরও কাঠামোগত এবং জটিল। বিশ্বাস করুন, দীর্ঘ সময় ধরে সফল হতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময়, মনোযোগ এবং নগদ লাগে।
বেশিরভাগ সময়, পাশের তাড়াহুড়ো গল্পগুলি এমন একটি প্রচেষ্টা সম্পর্কে যা বেড়ে ওঠে এবং একটি কার্যকর ব্যবসায় হয়ে ওঠে। আমি এমন উদ্যোক্তাদের কাছে এমন কিছু প্রস্তাব দিতে চাই যারা তাদের কেরিয়ারে আলাদা পর্যায়ে রয়েছে, যেখানে তাদের সামনে রানওয়ে তাদের পিছনে চেয়ে কম।
এমন একটি সময় আসে যখন উদ্যোক্তাদের অবশ্যই তাদের সংস্থা চালিয়ে যাওয়া বা এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিছু উদ্যোক্তা একটি নতুন উদ্যোগের রোমাঞ্চ পছন্দ করে এবং ব্যবসা ছেড়ে যাওয়ার বিষয়ে ভাবতেও পারে না। অন্যরা প্রতিদিনের অপারেশন পরিচালনা করার সময় বিরক্ত হন এবং একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করতে প্রস্তুত। অবশেষে, যারা বিক্রি করতে প্রস্তুত তবে অবসর গ্রহণের ধারণার সাথে লড়াই করে। আমি জানি আমি করি। বিকল্প আছে।
একটি রূপান্তর হিসাবে পাশের তাড়াহুড়া
একটি পাশের তাড়াহুড়ো এমন উদ্যোক্তাদের জন্য নিখুঁত রূপান্তর হতে পারে যারা নতুন অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান করছেন। আপনি যদি কোনও ব্যবসা বিক্রি করে থাকেন তবে কোনও সৈকতে বসতে খুব কম বয়সী হন তবে সম্ভাবনাগুলি বিবেচনা করার সময় এটি কিছু নগদ উপার্জনের উপায় হতে পারে। একটি পাশের তাড়াহুড়ো একটি নমনীয় সময়সূচী সরবরাহ করে এবং আপনাকে কোনও উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করতে হবে না। আপনি একটি বড় ধারণা বা নতুন পণ্য পরীক্ষা করতে পারেন এবং এটি পরিমার্জন করার জন্য সময় পেতে পারেন। যদি এটি প্রতিশ্রুতি দেখায় তবে এটি আপনার পরবর্তী উদ্যোক্তা উদ্যোগে পরিণত হয়। যদি এটি ব্যর্থ হয় তবে আপনি এখনও কিছু অর্থ উপার্জন করেছেন এবং সম্ভবত অনেক কিছু শিখেছেন।
পুরো সময়ের কাজ করার সময় পাশের তাড়াহুড়া
কয়েক বছর ধরে, লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে আসছে যখন আমি অবসর নিতে যাচ্ছি। সত্যিই, এটি বিরক্তিকর হচ্ছে। এটি আমার 60 এর দশকের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল এবং এটি আজও অব্যাহত রয়েছে। আমি অনেক উদ্যোক্তাকে জানি যারা কখনও অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা করেন না। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের ক্রিয়াকলাপে প্রতিদিন কাজ চালিয়ে যাবেন। আমি বছরের পর বছর ধরে একটি “সাইড হস্টল” তে কাজ করে যাচ্ছি যা আমাকে উভয় বিশ্বের সেরা দেয়।
আমার সংস্থা চালানোর সময়, আমি একটি যোগাযোগ পরামর্শ অনুশীলন তৈরি করেছি। আমি সেমিনার শেখাতে, বই লিখতে এবং শ্রোতাদের সাথে বড় এবং ছোট উভয়ই কথা বলতে পছন্দ করি। আমি এই পাশের তাড়াহুড়ো তৈরির বিষয়ে ইচ্ছাকৃত ছিলাম কারণ আমি জানি আমি অবসর গ্রহণ করতে পারি না। সত্যই, বেশিরভাগ উদ্যোক্তাদের মতো কিছু জিনিস রয়েছে যা আমি আর কর্মক্ষেত্রে উপভোগ করি না। এমন কিছু প্রকল্প রয়েছে যা আমার উন্নত দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। আমার পথ থেকে সরে যাওয়া দরকার যাতে সংস্থার অন্যরা পদক্ষেপ নিতে পারে।
বেশ কয়েক বছর আগে, আমার অ্যাকাউন্টিং দলের সাথে কাজ করে, আমি একটি “ব্যবসায়ের মধ্যে ব্যবসা” তৈরি করতে শুরু করি। আমি যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এককভাবে করছিলাম সেগুলি লাইন-আইটেমযুক্ত এবং ব্যালেন্স শীটে পৃথক করা হয়েছিল। এইভাবে, আমরা সমস্ত আয় এবং ব্যয়ের জন্য অ্যাকাউন্ট করতে পারি। সাম্প্রতিককালে, আমি একটি নতুন ব্যবসায়িক সত্তা গঠন করেছি যেখানে এখন সমস্ত কাজই থাকে।
এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও সংস্থা চালানোর সময় পুরো সময়ের কাজ করার সময় একটি পাশের তাড়াহুড়া তৈরি করা রূপান্তর হিসাবে এটি করার চেয়ে একেবারেই আলাদা। আমি আমার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাকে অগ্রাধিকার হিসাবে তৈরি করেছি কারণ উভয়ই ভাল করার জন্য পর্যাপ্ত সময় নেই। আমি প্রত্যাখ্যান করেছি এমন সুযোগ রয়েছে। যাইহোক, যখন আমি অবশেষে ব্যবসাটি বিক্রি করি, তখন আমার পাশের তাড়াহুড়ো প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুপারচার্জ হওয়ার জন্য প্রস্তুত।
অবসর গ্রহণের বিকল্প হিসাবে সাইড হস্টেল
অবসর গ্রহণের জন্য ভালভাবে কাজ করার জন্য উদ্যোক্তারা তাদের বিদ্যমান ব্যবসায়ের দিকে নজর দেওয়া উচিত এবং এটি নির্ধারণ করা উচিত যে ক্রিয়াকলাপ বা পরিষেবাগুলি কোনও পক্ষের তাড়াহুড়ির ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে কিনা। আমার ক্ষেত্রে, আমার পক্ষের তাড়াহুড়ো এবং আমার ব্যবসায়ের মধ্যে আগ্রহের কোনও বিরোধ নেই। এটি অন্যদের জন্য একই নাও হতে পারে। আসলে, আপনি যদি বিক্রি করেন তবে কঠোর অ-প্রতিযোগিতামূলক ধারাগুলি থাকতে পারে। আপনার কাছে নির্দিষ্ট দক্ষতার সন্ধান করুন যা অন্য কেউ করে না। আপনি এমন ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করতে সক্ষম হতে পারেন যারা চলে যান তবে সংস্থার সাথে থাকবেন না। স্বল্প-মেয়াদী বাগদান প্রকল্পগুলিও থাকতে পারে যা একটি নিখুঁত ফিট।
অবশ্যই, অবসর গ্রহণের দিকটি উদ্যোক্তার জীবনের কাজের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। এটি একটি আবেগ হতে পারে। আমার বাবা একজন ব্যবসায়ের মালিক ছিলেন, শুকনো ক্লিনার যিনি সদৃশ সেতুর প্রতি আবেগ ছিল। বছরের পর বছর ধরে তিনি লাইফ মাস্টার হয়েছিলেন। অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষের তাড়াহুড়ো ছিল ব্রিজ গেমস পরিচালনা করা। এটি দুর্দান্ত পিনের অর্থ ছিল, তার মনকে সক্রিয় রেখেছিল এবং সে এটি পছন্দ করেছিল। অন্যদের শখ রয়েছে যা ব্যবসা হয়ে ওঠে। ইকমার্স সাইটগুলি সেট আপ করা এবং যে কোনও কিছু এবং সমস্ত কিছু বিক্রি করা আগের চেয়ে সহজ। সৃজনশীল নয়? আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে জানি যিনি পণ্যের বেতনভুক্ত পরীক্ষক হয়ে উঠেছেন।
একটি পাশের তাড়াহুড়ো এখন কেবল জেনারেল জেড বা সহস্রাব্দের জন্য নয় যা ক্যারিয়ার তৈরি করতে চাইছে। “একটি নির্দিষ্ট বয়স” এর উদ্যোক্তাদের জন্য নিযুক্ত থাকা, কিছুটা অতিরিক্ত নগদ বা একটি বড় পথ তৈরি করা এবং যতক্ষণ না তারা চান ততক্ষণ কাজ করা। যারা আমি কখন অবসর নেব তাদের জিজ্ঞাসা করে তাদের কাছে উত্তরটি খুব শীঘ্রই নয়।
