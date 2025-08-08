৮৩ মিলিয়ন নাইজেরিয়ান দরিদ্র রয়ে গেছে, নাইজেরিয়ার সম্পদের 90% মাত্র 10% নিয়ন্ত্রণ করুন অক্সফ্যাম

নাইজেরিয়ার অক্সফামের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডিরেক্টর জন মাকিনা নাইজেরিয়ার গভীরতর বৈষম্য নিয়ে বিপদাশঙ্কা উত্থাপন করেছেন, বলেছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দারিদ্র্যে আটকে রেখে এটি একটি সুবিধাবঞ্চিত কয়েকজনের পক্ষে অব্যাহত রয়েছে।
প্রিমিয়াম টাইমসের সাথে ভাগ করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মিঃ মাকিনা বৃহস্পতিবার আবুজাতে ‘দ্য নেক্সট 90%: যুব, নীতি ও ফেয়ারার নাইজেরিয়া’ শীর্ষক একটি নীতি সংলাপে আবুজাতে এই মন্তব্য করেছিলেন। ইভেন্টটি সিনেট, মূল মন্ত্রনালয়, দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং নাগরিক সমাজ গোষ্ঠীগুলির স্টেকহোল্ডারদের আহ্বান জানিয়েছে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে মিঃ মাকিনা দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে তরুণদের রাজনৈতিক প্রান্তিককরণে বৈষম্য স্পষ্টভাবে স্পষ্ট।
“বর্তমানে নাইজেরিয়ার ফেডারেল মন্ত্রিসভায় 35 বছরের কম বয়সী কেউ নেই,” তিনি বলেছিলেন। “বাস্তবতা হ’ল শীর্ষ দশ শতাংশ আমাদের দেশের সম্পদের 90 শতাংশ অপ্রতিরোধ্য 90 শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ৮৩ মিলিয়নেরও বেশি নাইজেরিয়ান একদিনে N3,100 ($ 2) এর চেয়ে কম বাস করে।”
মিঃ মাকিনা বলেছিলেন যে এই স্তরের বঞ্চনার অর্থ পরিবারগুলি মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি বহন করতে অক্ষম।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে উত্তর নাইজেরিয়ার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি কিশোরী মেয়ে নিরক্ষর, এবং মহিলারা-কৃষি কর্মীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেও-আবাদযোগ্য জমির মাত্র ১৩ শতাংশের মালিক।
“সরকারে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করা আমাদের জাতির ভবিষ্যত, আমাদের অর্থনীতি এবং আমাদের শান্তির জন্য কৌশলগত পছন্দ। তরুণদের টেবিলে একটি আসন দেওয়ার মাধ্যমে আমরা তাদের অপরিসীম সম্ভাবনায় ট্যাপ করতে পারি এবং আরও শক্তিশালী এবং আরও উদ্ভাবনী দেশ গড়ে তুলতে পারি,” তিনি বলেছিলেন।
মিঃ মাকিনা জোর দিয়েছিলেন যে নাইজেরিয়ায় বৈষম্য অনিবার্য নয়, তবে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা ইচ্ছাকৃত নীতিমালা এবং নিষ্ক্রিয়তার ফলাফল।
তিনি প্রশাসনে নারীদের অব্যাহত প্রান্তিককরণের বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন, উল্লেখ করেছেন যে নাইজেরিয়ার জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মধ্যে মাত্র ৪.২ শতাংশই মহিলা। তিনি বলেছিলেন, এটি হ’ল মহিলারা গ্রামীণ কৃষিতে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে এবং এখনও সাক্ষরতার ব্যবধানে ভুগছেন – পুরুষদের জন্য ৫৯.৫ শতাংশের তুলনায় মাত্র ৩৫ শতাংশ মহিলা সাক্ষরতার সাথে।
করের রাজস্ব ক্ষতি
মিঃ মাকিনা নাইজেরিয়ার আর্থিক নীতিমালার সমালোচনা করেছিলেন, এটি প্রকাশ করে যে ২০২৪ সালে দেশটি বড় কর্পোরেশনগুলিকে প্রদত্ত করের প্রণোদনা থেকে এন ৫ ট্রিলিয়নেরও বেশি হারিয়েছে – এটি ফেডারেল বাজেটের ১৮.৫ শতাংশের সমতুল্য পরিমাণ।
তিনি সম্পদ এবং অতিরিক্ত মুনাফার কর, কর্পোরেশনগুলির শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ, একচেটিয়া ভাঙা এবং জনসেবাগুলিতে বিনিয়োগ সহ বিস্তৃত সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন।
“যুবকদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমাদের প্রগতিশীল শ্রম নীতিগুলি প্রয়োজন যা শালীন কাজ এবং ন্যায্য বেতনের প্রচার করে। জীবনযাত্রার আসল ব্যয় প্রতিফলিত করার জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো একটি ভাল শুরু,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে নাইজেরিয়ার প্রায় 65৫ শতাংশ কর্মী অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কাজ করে এবং credit ণ, প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক সুরক্ষায় অ্যাক্সেসের মাধ্যমে এই ব্যবসায়গুলিকে আনুষ্ঠানিককরণ অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
মিঃ মাকিনা বলেছেন, দুর্বল কর্মসংস্থান হ্রাস করা, যা তরুণ নাইজেরিয়ার 55 শতাংশ প্রভাবিত করে, এটিও গুরুত্বপূর্ণ। “সরলীকৃত নিবন্ধকরণ, করের উত্সাহ, প্রশিক্ষণ এবং credit ণ সহায়তার মাধ্যমে ছোট এবং মাঝারি আকারের উদ্যোগগুলিকে উত্সাহিত করা সহায়তা করতে পারে।”
পটভূমি
ধারাবাহিক সরকারগুলির সংস্কারের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও গত এক দশকে নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য আরও খারাপ হয়েছে। অফিসে দুটি মেয়াদ শেষে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু বুহারীর প্রশাসন ২০২৩ সালে শেষ হয়েছিল, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এবং ক্রমবর্ধমান debt ণ সংকট দ্বারা চিহ্নিত একটি উত্তরাধিকারের পিছনে রেখে যাওয়া।
যদিও নাইজেরিয়া কোভিড-পরবর্তী পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখেছিল, লক্ষ লক্ষ লোক দারিদ্র্যের গভীরে চলে গেছে। খাদ্যমূল্য বাড়ছে, তেল উত্পাদন হ্রাস এবং জ্বালানী ভর্তুকিতে ভারী ব্যয় সরকারী অর্থায়নে নিষ্ক্রিয় হয়েছে।
২০২৩ সালে, আর্থিক ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় এবং প্রকৃত রাজস্ব ধারাবাহিকভাবে অনুমানের চেয়ে কম হয়ে যায়, আরও orrow ণ নিতে বাধ্য করে। নাইরার মান ডুবে গেছে, এবং মুদ্রাস্ফীতি দ্বিগুণ অঙ্কে রয়ে গেছে।
সুরক্ষা চ্যালেঞ্জগুলিও আরও বেড়েছে। উত্তর-পূর্বে, বোকো হারাম এবং ইসওয়াপ হামলা চালিয়ে যায়। উত্তর-পশ্চিমে, দস্যু এবং সশস্ত্র দলগুলি ধ্বংসযজ্ঞকে ধ্বংস করে দিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাবাদী অশান্তি দেখেছিল। মাঝারি বেল্টে কৃষক-তারের সংঘর্ষ আরও উত্তেজনাপূর্ণ উত্তেজনা।
এগুলি সত্ত্বেও, রাজনৈতিক অভিজাতরা যথারীতি ব্যবসা চালিয়ে যায়। মিঃ বুহরীর অধীনে অনেক দুর্নীতি দমনমূলক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কেবল রাজনৈতিক বিরোধীদের লক্ষ্য করার অভিযোগ করা হয়েছিল। সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার এবং প্রতিবাদ দমন করে নাগরিক স্থান সঙ্কুচিত। উল্লেখযোগ্যভাবে, টুইটার (নামকরণ এক্স) 2021 এবং 2022 এর মধ্যে সাত মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
২০২৩ সালের নির্বাচনে প্রবীণ রাজনীতিবিদদের সভাপতি বোলা টিনুবু (এপিসি) এবং আতিকু আবুবকর (পিডিপি) সংক্রামিত স্বার্থের আশঙ্কাকে আরও শক্তিশালী করে ফ্রন্টর্নার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।
তবে লেবার পার্টির পিটার ওবি হতাশ যুবকদের, বিশেষত দক্ষিণ -পূর্বে গতি অর্জন করেছিলেন।
2018 সালে একটি অতীত বিবৃতিতে প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়েমি ওসিনবাজো তর্ক করেছিলেন নাইজেরিয়ার সমস্যাগুলি ভৌগলিক পুনর্গঠন থেকে নয় বরং দুর্বল সংস্থান পরিচালনা ও দুর্নীতি থেকে উদ্ভূত।
মিনেসোটার একটি 2018 টাউন হল চলাকালীন মিঃ ওসিনবাজো বলেছিলেন, “আমরা যদি মৌলিক বিষয়গুলি – বিশেষত দুর্নীতি – আমাদের অর্থনীতি মোকাবেলা না করে আমাদের অর্থনীতি এক ধাপ এগিয়ে যেতে থাকবে, দুই ধাপ পিছনে থাকবে।”
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে মিঃ বুহারি সরকারের অধীনে ট্রেজারি সিঙ্গল অ্যাকাউন্ট (টিএসএ) এর মতো ব্যবস্থাগুলি গ্রাফ্ট হ্রাস করতে সহায়তা করেছিল এবং দুর্নীতির আয় ফেডারেল বাজেটে অবকাঠামোগত ব্যয়ের সাথে জড়িত ছিল।
কৃষিক্ষেত্রে, নাইজেরিয়ার (এসএএন) অধ্যাপক এবং সিনিয়র অ্যাডভোকেট মিঃ ওসিনবাজো বলেছেন, প্রশাসন আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করতে ধান উত্পাদন বাড়িয়েছে।
তিনি বিশ্বব্যাংকের স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসায়ের সূচকে নাইজেরিয়ার র্যাঙ্কিংয়ের উন্নতির জন্য বন্দর সংস্কার এবং প্রচেষ্টার দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন।
কিছু সেক্টরে অগ্রগতি সত্ত্বেও, মিঃ মাকিনা যুব বর্জন, মহিলাদের প্রান্তিককরণ এবং জনসম্পদ কর্পোরেট ক্যাপচার সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, যা নাইজেরিয়ার উন্নয়নে বাধা অব্যাহত রেখেছে।