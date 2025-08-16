ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।
সাম্প্রতিক দশকগুলিতে 3 ব্রাজিলিয়ান শক্তির টিকিটের সাথে, নেলসন জোবিম রাজনৈতিক এবং আইনী দৃশ্যে তার জড়িততা বজায় রেখেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে ব্রাজিলকে চিহ্নিত রাজনৈতিক অশান্তির একটি স্পষ্ট এবং বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছেন। ব্রাসিলিয়ায় ৮ ই জানুয়ারী, ২০২৩ সাল থেকে তাঁর বিশ্লেষণ সরাসরি: “এটি ব্রাজিলের ইতিহাসে আমরা আরও অনেকের মতো দেখেছি এমন একটি জলাভূমি, একটি জগাখিচুড়ি ছিল। সশস্ত্র বাহিনী একেবারে আইনী, তাদের কমান্ডাররা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সময়ে অভ্যুত্থান ও প্রতিরোধের কোনও ঝুঁকি নেই,” তিনি বলেছেন, “তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও রেনজেটরকে বলেছেন,
তিনি আরও যোগ করেছেন যে বিশ্বব্যাপী দাঙ্গার চিত্র সত্ত্বেও সশস্ত্র বাহিনীর জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ নেই। জোবিমের জন্য, পর্বটি ছিল ব্যক্তিদের বিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপের ফলাফল, অভ্যুত্থান সমন্বিত প্রচেষ্টা নয়। তিনি বলেন, “যা ঘটেছিল তা হ’ল ব্যাধিজনিত প্রকাশ, কোনও সরকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে সামরিক বাহিনীর সমর্থন বা অংশগ্রহণ ছাড়াই বিভ্রান্তি।
রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা
প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভঙ্গুরতাও উল্লেখ করেছেন, যা নেতাদের প্রতিনিধিত্ব ও কার্যকারিতার সংকটকে প্রতিফলিত করে। তাঁর মতে, কংগ্রেসের বিশৃঙ্খলা, সংসদীয় সংশোধনীগুলির মতো সংস্থার উপর নির্ভরতা এবং রাজনৈতিক দলগুলির প্রাসঙ্গিকতার ক্ষতি সম্মিলিত সিদ্ধান্তে ভঙ্গুরতার একটি দৃশ্য তৈরি করেছে। “আমরা এমন একটি অপব্যবহারের জীবনযাপন করছি যা জরুরীভাবে মুখোমুখি হওয়া দরকার। বিচার বিভাগ, ফলস্বরূপ, এমন একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছে যা আইনসভা এবং কার্যনির্বাহীকে ফিট করে এবং এটি একটি বৃহত্তর সংকট সৃষ্টি করে,” তিনি ব্যাখ্যা করেন।
জোবিম পরামর্শ দিয়েছেন যে সম্ভবত ব্রাজিলিয়ান রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিজেই পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে, একটি আধা -নির্ভরশীল মডেলকে শক্তিশালী করার কথা বিবেচনা করে, যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারের প্রধানের মধ্যে সম্পর্ক আরও সুষম। তিনি বলেন, “আমরা আরও বেশি দক্ষ কাঠামো, বৃহত্তর স্থিতিশীলতা এবং কম কৃত্রিম দ্বন্দ্বের সাথে আরও দক্ষ কাঠামোর সন্ধানের জন্য এই সঙ্কটের সুযোগ নিতে পারি,” তিনি বলেছেন, ব্রাজিলিয়ান গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে এমন একটি সম্ভাব্য দৃষ্টান্তের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।
স্বাস্থ্যসেবা
নেলসন জোবিমের মতে দীর্ঘায়ুটির গোপনীয়তা হ’ল স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং সক্রিয় থাকা। তার জন্য, কাজ করা কেবল প্রয়োজনের বাইরে নয়, মন এবং জোর বজায় রাখার উপায় হিসাবে প্রয়োজনীয়। “আমি সবসময় বলি: কাজ, কাজ, কাজ। আপনি সাহায্য করতে পারবেন না তবে কাজ করতে পারবেন না, কারণ, যদি আপনি এটি আরও খারাপ হতে দেন। আমার সমস্ত বন্ধুরা যারা অবসর গ্রহণে এসে কিছু করা বন্ধ করে দিয়েছিল, আমার ছিল না। আমি না। আমি পৃষ্ঠাটি ঘুরিয়ে দিয়েছি, আমি সুপ্রিম থেকে অবসর নিয়েছিলাম, আমি এখনও পিটিজি ব্যাংকের কাউন্সিলের দিকে ফিরে গিয়েছিলাম, আমি এখনও পিটিজি ব্যাংকের উপর কাজ করে কাজ করে, সম্মতি। “
এটি ব্যক্তিগত যত্নের রুটিন, ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখার গুরুত্বকেও আরও শক্তিশালী করে শারীরিক এবং অবসর মুহুর্ত। নেলসন সপ্তাহে দু’বার পাইলেটস এবং বডি বিল্ডিং করেন, এটি নিশ্চিত করে যে এটি তার মঙ্গলকে অবদান রাখে। “আমি যত্ন নিই। আমার কোনও বড় বিধিনিষেধ নেই, আমি সাধারণত বেঁচে থাকি, আমি সময়ে সময়ে একটি ওয়াইন নিই, একটি হুইস্কি, অতিরঞ্জিত ছাড়াই I