1 এনএফএল অনুশীলনে সতীর্থদের দ্বারা ‘পাঞ্চস নিক্ষেপ’

মিয়ামি ডলফিনস এবং শিকাগো বিয়ার্সের মধ্যে একটি উত্তপ্ত যৌথ অনুশীলন বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল যখন একটি পক্ষের বিক্ষোভের ফলে একজন প্রধান কোচকে শান্তির মেকার হিসাবে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা হয়েছিল।
প্রতিযোগিতামূলক পূর্বসূরী কাজ হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা দ্রুত একাধিক সংঘাতের মধ্যে বাড়তে থাকে যার জন্য হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।
মিয়ামির সবচেয়ে বেশি অংশটি এর পক্ষ থেকে এসেছে।
মূল প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকার জন্য প্রতিযোগিতা করে লাইনব্যাকার জর্ডিন ব্রুকস এবং টাইরেল ডডসন মূল ক্রিয়া থেকে দূরে একটি শারীরিক সংঘাতের মধ্যে পড়েন।
“‘ডলফিনস ডিফেন্স ডলফিনস ডিফেন্সের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পাঞ্চ নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমরা কেবল জর্ডিন ব্রুকস জড়িত ছিলেন তা দেখতে পাচ্ছি। আর কে দেখতে পাচ্ছেন না,’ ওমর কেলি লিখেছেন,” ডভ ক্লেম্যান এক্সে লিখেছিলেন।
ইয়াকস: ডলফিনস এলবিএস জর্ডিন ব্রুকস এবং টায়রেল ডডসন বিয়ার্সের সাথে আজকের যৌথ অনুশীলনের সময় লড়াইয়ে নেমে এসেছিলেন এবং তাদের নিজস্ব সাইডলাইনে আলাদা হতে হয়েছিল…
“ডলফিনস ডিফেন্স ডলফিনস ডিফেন্সের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। খোঁচা ছুঁড়ে ফেলেছে We আমরা কেবল জর্ডিন ব্রুকস জড়িত ছিলেন তা দেখতে পাচ্ছি।… pic.twitter.com/urgaem3nca
– ডিওভি ক্লেমান (@এনএফএল_ডোভক্লেম্যান) আগস্ট 8, 2025
মিয়ামির অপরাধ এবং শিকাগোর প্রতিরক্ষার মধ্যে একটি রেড জোনের সময়কালে এই সমস্যাটি শুরু হয়েছিল।
ডলফিনস প্রশস্ত রিসিভার ডি এসক্রিজ এবং বিয়ার্স সুরক্ষা কেভিন বাইয়ার্ড একটি কাঁপানো ম্যাচে উঠেছে যা মনে হয়েছিল শান্ত বলে মনে হচ্ছে।
বিয়ার্স কর্নারব্যাক টাইরিক স্টিভেনসনের সাথে মুখোমুখি হয়ে ডলফিনস সেন্টার অ্যারন ব্রিউয়ার যখন মুখোমুখি হয়েছিল তখন উত্তেজনা আবার প্রবাহিত হয়েছিল।
পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠল যখন এসক্রিজ আবার মিশ্রণে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডলফিনের প্রধান কোচ মাইক ম্যাকডানিয়েলকে ছুটে যেতে এবং অর্ডার পুনরুদ্ধার করতে অনুরোধ জানায়।
এমনকি টায়রিক হিল, যিনি একটি তির্যক আঘাতের কারণে অনুশীলন দেখছিলেন, এই ঝাপটায় ভাঙতে সহায়তা করতে দ্রুত সরে এসেছিলেন অরল্যান্ডো সেন্টিনেল।
দলগুলি সম্ভবত এই তীব্রতাটিকে আরও উত্পাদনশীল দিকনির্দেশে চ্যানেল করার আশা করছে।
ডলফিনস এবং বিয়ারগুলি তাদের পূর্বসূরী ওপেনারে একে অপরের মুখোমুখি হয়, যেখানে এই জ্বলন্ত শক্তিকে সাইডলাইন ঝগড়া না করে শৃঙ্খলাবদ্ধ ফুটবলে অনুবাদ করার দিকে মনোনিবেশ করা হবে।
পরবর্তী: ডলফিনস ক্যাম্পে টাইরিক হিল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করে