1 নম্বর টেক্সাস স্টার্টার হিসাবে ম্যানিংয়ের প্রথম মরসুমে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে?

কোয়ার্টারব্যাক আর্চ ম্যানিং 2000 নং টেক্সাস লংহর্নসকে 2000 মৌসুমের পর থেকে আরও দুটি দল করেছে এমন কিছু করতে সহায়তা করতে পারে।
সোমবার, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস 2025 মরসুমের জন্য তার প্রথম শীর্ষ 25 জরিপ প্রকাশ করেছে। লংহর্নস পেন স্টেট নিত্তনি লায়ন্স (২৩ টি প্রথম স্থানের ভোট) এবং ওহিও স্টেট বুকিয়েস (১১ টি প্রথম স্থানের ভোট) এর চেয়ে ২৫ টি প্রথম স্থানের ভোটের সাথে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।
টেক্সাস যদি জাতীয় খেতাব জিততে পারে তবে এটি ২০০৪ সালের ইউএসসি ট্রোজানস এবং 2017 আলাবামা ক্রিমসন জোয়ারে যোগ দেবে 2000 মৌসুমের পরে একমাত্র দল হিসাবে প্রাকসেসন নং 1 থেকে চ্যাম্পিয়ন্সে যেতে হবে।
এটি ম্যানিংয়ের উপর আরও বেশি চাপ সৃষ্টি করে, যিনি এই মৌসুমে কিউবি শুরু করে লংহর্নস হিসাবে কুইন ইয়ার্সকে প্রতিস্থাপন করছেন। তবে, 21 বছর বয়সী এটি পরিচালনা করতে যা লাগে তা থাকতে পারে।
ম্যানিং তার প্রথম দুটি মরসুমে লংহর্নদের সাথে মাত্র 95 টি পাস করার চেষ্টা করেছিলেন তবে তার সম্ভাবনার ঝলক দেখিয়েছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে 969 পাসিং ইয়ার্ড এবং নয়টি টাচডাউন পাসের জন্য ফেলে দিয়েছেন।
“এই লোকটির সমস্ত প্রতিভা অনুসারে রয়েছে,” রিংগার টড ম্যাকশে তার পূর্বসূরী স্কাউটিং প্রতিবেদনে 6 ফুট -4, 219 পাউন্ড কিউবি সম্পর্কে লিখেছেন। “বলটি তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে, এবং তিনি উভয়ই পিচ্ছিল এবং পকেটে শক্তিশালী, পাসের নাটকগুলি প্রসারিত করার এবং রানার হিসাবে খোলা মাঠে ডিফেন্ডারদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ক্ষমতা দেখায়।”
ম্যানিংয়ের মতো মেধাবী কিউবি সহ, লংহর্নদের 12-দলের কলেজ ফুটবল প্লে অফ থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। এটি তাদের আলাবামা বা ইউএসসি -র চেয়ে আরও বেশি অবাস্তব দেয়।
ট্রোজানরা বিসিএস যুগে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল, যখন মাত্র দুটি দল ট্রফির হয়ে খেলেছিল। ক্রিমসন টাইড, ইতিমধ্যে, চার-দলের প্লে অফের যুগে তাদের শিরোপা জিতেছে।
ম্যানিং এবং কোম্পানিকে এখনও এই মৌসুমে প্রচুর পরীক্ষাগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে, প্রথম সপ্তাহে একটি বিশাল খেলা সহ। লংহর্নস 30 আগস্ট ফক্সের দুপুর ইটি তে রাস্তায় বুকিয়েসের মুখোমুখি হতে হবে।
নির্বিশেষে, টেক্সাস পুরো মরসুম জুড়ে শিরোনাম হান্টে থাকার প্রত্যাশা করুন, বিশেষত যদি ম্যানিং বিজ্ঞাপনের মতো ভাল হয়। তিনি ইতিমধ্যে ভবিষ্যতের নং 1 এনএফএল খসড়া বাছাই হিসাবে প্রশংসিত।