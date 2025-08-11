10 জন কানাডিয়ান 30 বছরের কম বয়সী তাদের জন্য বেসামরিক সেবার বছর সমর্থন করে

নিবন্ধ সামগ্রী
একটি জরিপে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ কানাডিয়ান তরুণদের এক বছরের বেসামরিক সেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার ধারণাটি গ্রহণ করছেন।
অ্যাঙ্গাস রিড দ্বারা পরিচালিত, জরিপে দেখা গেছে যে তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের সহ – 30% কানাডিয়ান – 30 বছরের কম বয়সী যারা বেসামরিক সেবার একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন তা অনুমোদন করে।
কানাডিয়ানরা বাধ্যতামূলক বেসামরিক সেবার ধারণার অত্যধিক সমর্থনকারী – অর্থাৎ এক বছর সময় 30 বছরের কম বয়সী যারা তাদের জন্য দান করা হয় – বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র জুড়ে এটি নাগরিক সুরক্ষা, জনস্বাস্থ্য সহায়তা, পরিবেশগত সহায়তা বা যুব পরিষেবাগুলি হতে পারে, অনুসন্ধানগুলি অনুসারে।
জরিপে বলা হয়েছে যে কমপক্ষে% ০% সমর্থন 30 বছরের কম বয়সী যারা এক বছরের বেসামরিক পরিষেবা পরিবেশন করে – এটি একটি মডেল যা জার্মানি, ফ্রান্স, নরওয়ে এবং অন্যান্য দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে।
সম্ভবত জরিপের বেশিরভাগ মূল বিষয় হ’ল 18 থেকে 29 বছর বয়সের মধ্যে তরুণদের মতামত।
এই চারটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সমর্থন বিয়োগ বিরোধীদের তুলনা করা প্রতিটি বিকল্প জুড়ে 18- 29 বছর বয়সী পুরুষদের মধ্যে 18 থেকে 29 বছর বয়সী পুরুষদের মধ্যে একটি +36 বা তার বেশি এবং একটি +30 বা তার বেশি ফলন দেয়।
যুবতী মহিলারা নাগরিক সুরক্ষা বাদ দিয়ে প্রতিটি সম্ভাব্য পরিষেবা ক্ষেত্রকে সমর্থন করার জন্য তরুণ পুরুষদের সমানভাবে কাছাকাছি, যার মধ্যে দুর্যোগের প্রতিক্রিয়া, জরুরী ব্যবস্থাপনা এবং দমকলকর্মের মতো আইটেম অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেখানে তাদের নেট স্কোর পুরুষদের তুলনায় ১৩-পয়েন্ট কম করে।
20-23 জুন পরিচালিত, এই আকারের একটি সম্ভাবনার নমুনা –1,619 কানাডিয়ান প্রাপ্তবয়স্কদের-20 এর মধ্যে 19 বার 2%, ত্রুটির একটি মার্জিন বহন করে।
