10 টি দুর্দান্ত রোমান্টিক বই যা আমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে

অনেক প্রলোভন আছে রোমান্টি বাজারে বই, তবে এঁরা সকলেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রিপিং থাকার ব্যবস্থা করে না – এবং এটি আরও বেশি স্মরণীয় করে তোলে। It can be great to pick up a slow-burn story every once in a while, but a novel that manages to hook you in the first couple chapters is special.

গল্পটি উদ্ঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে অ-স্টপ অ্যাকশন, সাসপেন্স এবং রসায়ন সরবরাহ করে যখন এটি গতি বাড়িয়ে রাখে তখন এটি আরও ভাল। সেরা রোমান্টিক বইগুলি উচ্চতর অংশীদার এবং প্রচুর পরিমাণে ক্রিয়া থেকে উপকৃত হয়পাশাপাশি দুর্দান্ত চরিত্রের গতিশীলতা। এই শিরোনামগুলি পাঠকদের পুরোপুরি নিমগ্ন রাখতে এই শক্তিকে মূলধন করে, এগুলি নামানো প্রায় অসম্ভব করে তোলে।

10

নাইট এবং মথ





লিখেছেন রাহেল গিলিগ



রাহেল গিলিগের নাইট এবং মথ ইতিমধ্যে 2025 এর অন্যতম সেরা রোমান্টিক বই হয়ে উঠতে প্রস্তুত এবং কেন তা বোঝা মুশকিল নয়। উপন্যাসটি তত্ক্ষণাত্ নায়িকার ডিভাইনার বোনদের রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়ার সাথে পাঠকদের আকর্ষণ করেএবং এটি সেখান থেকে কখনও ছাড়তে দেয় না।

এটি বুকটোকের উপর এত বেশি হাইপ পাওয়ার একটি কারণ রয়েছে।

নাইট এবং মথ অনেকগুলি প্লট টুইস্ট এবং অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলির সাথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসগুলিকে ছড়িয়ে দেয় – এবং মূল চরিত্র এবং তার ব্রোডি প্রেমের আগ্রহের মধ্যে অনস্বীকার্য রসায়ন সহ। এটি গিলিগের সর্বশেষ উপন্যাসটি নামিয়ে দেওয়া কঠিন করে তোলে এবং এটি শেষ অবধি অবাক করে দেওয়া এবং সংবেদনশীল হতে থাকে। এটি বুকটোকের উপর এত বেশি হাইপ পাওয়ার একটি কারণ রয়েছে।

9

পাঁচটি ভাঙা ব্লেড





মাই করল্যান্ড লিখেছেন



পাঁচটি ভাঙা ব্লেড কোনও সময় বর্জ্য কোনও সময় পাঠকদের চরিত্রের চক্রান্তে ছুঁড়ে ফেলতে ইউসানের রাজা উৎখাত করতে। এবং বইটির নৈতিক জটিল কাস্ট এটিকে প্রথম থেকেই একটি মন্ত্রমুগ্ধকর পাঠ করে। পাঠকরা জানতে চাইবেন যে এই চরিত্রগুলি কেন তারা সেই পরিস্থিতিতে রয়েছে এবং তারা গল্পটি মোচড়ের পরে মোচড় দেওয়ার কারণে গল্পটি নীচে রাখতে সক্ষম হবে না।

রোমান্টিক উত্তেজনা, সন্ধান-পরিবার গতিশীলতা এবং মিথ্যা এবং বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশ্রুতি যোগ করুন এবং পাঁচটি ভাঙা ব্লেড এর 400+ পৃষ্ঠাগুলিতে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিশ্চিত। এটি একটি বসার মধ্যে পড়ার মতো রোমান্টির বইয়ের ধরণ – এবং আপনি খুব বেশি দিন পরে সিক্যুয়ালে পৌঁছে যাবেন।

8

ভিলেনের সহকারী





লিখেছেন হান্না নিকোল মেহেরার



ভিলেনের সহকারী আপনি যদি কোনও ভাল হাসির সন্ধান করছেন তবে তা বাছাই করা রোমান্টির বইটি এবং উপন্যাসটির উদ্বোধনটি কেবল সেই শক্তির উপর ভিত্তি করে পাঠকদের হুক করবে বলে নিশ্চিত। প্রথম অধ্যায়টি মূল চরিত্র এবং শিরোনামের ভিলেনের মধ্যে একটি হাসিখুশি এবং আকর্ষণীয় গতিশীল প্রতিশ্রুতি দেয়। এবং জিনিসগুলি কেবল সেখান থেকে আরও বেশি বোনার পান।

এমনকি সাথে ভিলেনের সহকারী এর বাইরে-এর ভিত্তিতে ঝুঁকছে, এটি প্রিয় চরিত্রগুলির সাথে একটি আন্তরিক গল্প সরবরাহ করতে পরিচালিত করে।

এমনকি সাথে ভিলেনের সহকারী এর বাইরে-এর ভিত্তিতে ঝুঁকছে, এটি প্রিয় চরিত্রগুলির সাথে একটি আন্তরিক গল্প সরবরাহ করতে পরিচালিত করে। পৃষ্ঠের নীচে গা er ় উপাদান রয়েছে তবে এগুলি কেবল মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আরও শক্ত করে তোলে। হান্না নিকোল মেহেরার এই বই জুড়ে একটি আকর্ষণীয় গল্প বজায় রেখেছেনএবং এটি সিক্যুয়ালে আরও আকর্ষণীয় হতে থাকে।

7

ফাইবাউন্ড





লিখেছেন সারা এল-আরিয়া



সারা এল-অ্যারিফির ফাইবাউন্ড আরেকটি উপন্যাস যা তত্ক্ষণাত পাঠকদেরকে অ্যাকশনে ফেলে দেয়, বইয়ের খুব প্রথম দিকে এর মূল চরিত্রটিকে যুদ্ধে প্রেরণ করে – এবং তার মুখটি সেই সংঘর্ষের পরিণতিগুলি খুব বেশিদিন পরে দেখে। ফাইবাউন্ড দক্ষতার সাথে এর সেটিং, কাস্ট এবং স্টেকগুলি পরিচয় করিয়ে দেয় কখনও কোনও লুলকে আঘাত না করে। এটি তার পৃথিবীতে নিজেকে নিমজ্জিত করা কতটা সহজ তা চিত্তাকর্ষক।

এবং এল-অ্যারিফির 2024 রোমান্টিয়াস বইটি তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিমাণে জায়গাগুলিতে একটি আশ্চর্যজনক পরিমাণ রাজনীতি, লোর এবং রোম্যান্সকে প্যাক করে। এর দ্রুতগতির এবং গ্রিপিং আখ্যান সত্ত্বেও, এটি কখনই মনে হয় না যে এই অঞ্চলের কোনওটিরই অভাব রয়েছে। বলা বাহুল্য, ফাইবাউন্ড পাঠকদের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ যারা তাদের একটি উদ্বোধন চায় যা তাদের ধরে রাখে এবং যেতে দেয় না।

6

Ine শিক প্রতিদ্বন্দ্বী





রেবেকা রস দ্বারা



Ine শিক প্রতিদ্বন্দ্বী এটি একটি রোমান্টি বই যা কল্পনার উপর বেশ হালকাএবং এটিই হতে পারে এটি এত সহজ করে তোলে। রেবেকা রস এমন একটি বিশ্ব তৈরি করে যা আকর্ষণীয় হওয়ার মতো যথেষ্ট যাদু রয়েছে, তবে এটি সাংবাদিকতার ফোকাস, যুদ্ধকালীন চিঠিপত্র এবং এর লিডগুলির মধ্যে গতিশীল যা পাঠকদের সত্যই টেনে নিয়ে যায়।

বইটি শেষে একটি বিশাল অন্ত্রের ঘুষি সরবরাহ করে, অনেকগুলি ছোট ছোট অনুসরণ করে।

এটি সাহায্য করে Ine শিক প্রতিদ্বন্দ্বী অবিশ্বাস্যভাবে কমনীয়, পাঠকদের এই শক্তির সাথে লোলিং করা, তারপরে তাদেরকে অনেক বেশি উচ্চ-দফতরের দৃশ্যে ফেলে দেওয়া। বইয়ের প্রধান চরিত্রগুলি নিউজরুম থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে – এবং প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে প্রেমীদের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে বিষয়গুলি ক্রমশ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এবং বইটি শেষে একটি বিশাল অন্ত্রের ঘুষি সরবরাহ করে, অনেকগুলি ছোট ছোট অনুসরণ করে।

5

বন্যদের লোর





দ্বারা অ্যানালিহ সেব্রান



অ্যালিল ক্রেনের বন্যদের লোর রোমান্টিক জেনার একটি আন্ডাররেটেড সংযোজনএবং এটি এমন একটি যা ভক্তদের কাছে আবেদন করবে কাঁটা ও গোলাপের একটি আদালত। এর নিমজ্জনিত বিশ্ব এবং ফে লোর আকর্ষণীয়, এবং চরিত্রগুলি পাঠকদের দ্রুত বিনিয়োগ করার জন্য যথেষ্ট কমনীয়। এর দ্রুত প্যাসিংটিও নিশ্চিত করে যে এটি গ্রিপিং থেকে যায়, ধীর হয়ে যাওয়ার জন্য বা আগ্রহ হারাতে খুব কম সময় রেখে।

এবং বন্যদের লোর পাঠকরা বইটি একেবারে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নামিয়ে দেবেন না তা নিশ্চিত করে তার মোচড় শেষের সাথে একটি ঘুষি প্যাক করে। এটি এমন একটি উপন্যাস যা সহজেই একটি বসার মধ্যে পড়তে পারে, যদিও এটি পাঠকদের দ্বিতীয় বইয়ের জন্য ব্যথা ছেড়ে দেবে। সুসংবাদ যে জোয়ারের লোর 20 জুলাই, 2025 এ শেষ।

4

হৃদয়হীন শিকারি





লিখেছেন ক্রিস্টেন পিকারেল্লি



হৃদয়হীন শিকারি আমি রোমান্টিক জেনারটিতে দেখেছি এমন ডাইনিগুলিতে সবচেয়ে অনন্য গ্রহণের একটি রয়েছে এবং এটি তার নৃশংস বিশ্ব এবং রক্ত-ভিত্তিক যাদু সিস্টেমকে এমনভাবে পরিচয় করিয়ে দেয় যা সহজ এবং আকর্ষণীয় উভয়ই। এটি অন্য গল্প যা একেবারে শুরুতে অ্যাকশন দিয়ে খোলেএবং সেই পয়েন্ট থেকে খুব কমই একটি শান্ত মুহূর্ত রয়েছে।

এমনকি যখন চরিত্রগুলি দ্বন্দ্ব বা যাদুতে অনুশীলনে নিযুক্ত না হয়, তখনও এর মধ্যে উত্তেজনা হৃদয়হীন শিকারিএর প্রধান চরিত্রগুলি গল্পটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। পুরো উপন্যাস জুড়ে আবেগ বেশি, এবং এর সমাপ্তি পাঠকদের দ্বিতীয় বইয়ের জন্য মরিয়া ছেড়ে দেবে। ধন্যবাদ, ডুওলজি সম্পূর্ণ, তাই তারা বাছাই করতে পারে বিদ্রোহী জাদুকরী ঠিক পরে।

3

ব্লাডগার্ড





লিখেছেন সিসি রবসন



সিসি রবসনের রোমান্টিক উপন্যাস, ব্লাডগার্ডপ্রচুর ক্রিয়া ছাড়াই এর গ্ল্যাডিয়েটর ভিত্তিটি পর্যন্ত বেঁচে থাকবে না – এবং এর পুরুষ প্রধান চরিত্রটি গল্পের একেবারে শুরুতে আখড়ায় ফেলে দেওয়া হয়। সেখান থেকে অনেক আশ্চর্যজনক মোড় রয়েছে, কারণ চরিত্রগুলি তারা যে রাজ্যে বাস করে তার গভীর-বসা দুর্নীতি এবং নিষ্ঠুরতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

এটি মিস করা উচিত নয়, বিশেষত যারা দ্রুত গতিময়, এক-বসে থাকা পড়া উপভোগ করেন তাদের জন্য।

ব্লাডগার্ড এর দুটি পিওভি চরিত্রের মধ্যেও একটি আকর্ষণীয় গতিশীল তৈরি করে, এর গা er ় থিমগুলি এবং রক্তাক্ত ক্রিয়াটিকে দুর্দান্ত রোমান্টিক উত্তেজনার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ করে। মোচড় এবং টার্নগুলি নিশ্চিত করে যে আপনি এটি নামিয়ে রাখতে চান না এবং এর ভিত্তি সত্যই এটি রোমান্টিক জেনারটিতে দাঁড় করিয়ে দেয়। এটি মিস করা উচিত নয়, বিশেষত যারা দ্রুত গতিময়, এক-বসে থাকা পড়া উপভোগ করেন তাদের জন্য।

2

কাচের সিংহাসন





লিখেছেন সারা জে মাশ



সারা জে ম্যাসের বেশিরভাগ ফ্যান্টাসি সিরিজের ভারসাম্য গ্রিপিং প্লট এবং আকর্ষণীয় চরিত্রগুলি, তবে টিগ্লাসের হরন সম্ভবত দ্রুত পাঠকদের আঁকতে হবে। এন্ডোভিয়ারের ভয়াবহ কারাগার শিবির থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং রাজার জন্য ধারাবাহিক বিচারে প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য হওয়ায় দক্ষ ঘাতক সেলেনা সার্ডোথিয়েনকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কারণে দূরে সরে যাওয়া অসম্ভব।

সেলেনা অবিশ্বাস্যভাবে বাধ্যতামূলক – তিনি তার কঠোর বাহ্যিক নীচে একজন খারাপ এবং শ্রমসাধ্যভাবে মানব উভয়ই – এটি বিনিয়োগ করা সহজ করে তোলে কাচের সিংহাসন। অবশ্যই, চৌল এবং ডরিয়ান আপিলকে যুক্ত করেছে এবং বই ওয়ান -এ ত্রয়ীর গতিশীল এটির মাধ্যমে পাওয়ার যথেষ্ট কারণ।

কাচের সিংহাসন ' অনেক অ্যাকশন সিকোয়েন্স, বড় মোচড় এবং টার্নস এবং অন্তর্নিহিত রহস্যগুলি এটিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রিপিং করে তোলে।

কাচের সিংহাসন ' অনেক অ্যাকশন সিকোয়েন্স, বড় মোচড় এবং টার্নস এবং অন্তর্নিহিত রহস্যগুলি এটিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রিপিং করে তোলে। এবং যারা ম্যাসের 2012 উপন্যাস উপভোগ করেন তাদের জন্য এখানে ছয়টি সিক্যুয়াল রয়েছে যা ঠিক যেমন আসক্তিযুক্ত। এটি পুরোপুরি আবৃত হয়ে উঠতে দুর্দান্ত সিরিজ।

1

চতুর্থ শাখা





রেবেকা ইয়ারোস দ্বারা



এটা কোন গোপন বিষয় চতুর্থ শাখা সেখানে অন্যতম জনপ্রিয় রোমান্টিক বইএবং রেবেকা ইয়ারোসের 2023 উপন্যাস কীভাবে প্রভাব ফেলতে হয় তা জানে। এটি উচ্চতর অংশের সাথে খোলে কারণ এর নায়িকা ড্রাগন রাইডার হওয়ার জন্য প্রথম মারাত্মক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে বাধ্য হয়: বৃষ্টিতে একটি প্যারাপেট পার হয়ে। এটি তাত্ক্ষণিকভাবে ইয়ারোসের জগতের অংশীদারদের বাড়িতে চালিত করে এবং এটি পাঠকদের হুক করার এক দুর্দান্ত উপায়।

যখন চতুর্থ শাখা মাঝখানে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে। পুরো গল্প জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ ক্রম রয়েছে, প্রথম বছর থেকে শুরু করে গোঁফের মুখোমুখি। তবে, তবে চতুর্থ শাখাএর বুনো সমাপ্তি এটিকে সাজানো হিসাবে সিমেন্টস রোমান্টি বইটি আপনি নামতে সক্ষম হবেন না, বইটি যতটা শক্তিশালীভাবে খোলার সাথে সাথে এটি বন্ধ হয়ে যায়।