10 টি বস্তু কখনই রোদে ছাড়তে পারে না (তারা বিস্ফোরিত বা আগুন লাগাতে পারে)

টরিড হিটের আগমনের সাথে সাথে, গাড়িটি রোদে পার্ক করে রেখে এটিকে একটিতে রূপান্তর করতে পারে তাপীয় ফাঁদ। বিশেষজ্ঞদের মতে Parclick.itবুকিং বুকিংয়ের জন্য ইউরোপে লিডার অ্যাপ, একটি বদ্ধ গাড়ির অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা সহজেই 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অতিক্রম করতে পারে এমনকি মাঝারি গরম দিনগুলিতেও।
যেমন একটি চরম উত্তাপ পারে উপকরণ দ্রবীভূত করুন, ক্ষতি সরঞ্জাম এবং, সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে, বিস্ফোরণ বা আগুনের কারণ। তবুও, অনেক গাড়িচালক অবজেক্টগুলি ছেড়ে চলে যান যা উত্তাপের সাথে যাত্রী বগিতে প্রকৃত বিপদ হয়ে যায়।
“রোদে গাড়ি পার্কিংকারী অভ্যন্তরটিকে একটি চুলায় রূপান্তর করতে পারে, মানুষ এবং যানবাহনের জন্য সত্যিকারের ঝুঁকি নিয়ে – এস্টার ব্যাগগুলি সতর্ক করে দেয়, পারক্লিক স্কোয়াড লিডস – covered াকা পার্কিং বা ছায়া বেছে নেওয়া এবং আপনি গাড়ীতে যা রাখেন সেদিকে মনোযোগ দেওয়া আরও ভাল”।
এখানে 10 টি অবজেক্ট রয়েছে আপনার গাড়িতে করে কখনও ছেড়ে যাওয়া উচিত নয় ডি এস্টেট
1। লাইটার – অত্যন্ত জ্বলনযোগ্য: অভ্যন্তরীণ গ্যাস প্রসারিত এবং বিস্ফোরণ করতে পারে, আগুনকে ট্রিগার করে।
2। প্লাস্টিকের বোতল – ম্যাগনিফাইং লেন্স হিসাবে কাজ করতে পারে এবং স্পার্কস সৃষ্টি করতে পারে; তাপ ক্ষতিকারক পদার্থগুলি ছেড়ে দিয়ে প্লাস্টিককে হ্রাস করে।
3। বৈদ্যুতিন ডিভাইস – স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং পাওয়ারব্যাঙ্কের ঝুঁকি ওভারহিটিং, শর্ট সার্কিট এবং ব্যাটারি বিস্ফোরণ।
4। চাপযুক্ত স্প্রে – ডিওডোরেন্টস, সুগন্ধি এবং বোমা পরিষ্কার করা উত্তাপের সংস্পর্শে থাকলে বিস্ফোরিত হতে পারে।
5 .. অস্বীকৃত খাবার – দুগ্ধ, মাংস এবং প্রস্তুত -তৈরি মাংস কয়েক মিনিটের মধ্যে অবনতি ঘটে, বিপজ্জনক ব্যাকটিরিয়া বিকাশ করে।
6। প্রসাধনী – রোসেটি এবং ফাউন্ডেশন গলে, ধ্বংস এবং স্টেইনিং ইন্টিরিয়র এবং কাপড়।
7। ওষুধ – উচ্চ তাপমাত্রা তাদের কার্যকারিতা হ্রাস করে বা তাদের বিপজ্জনক করে তোলে, বিশেষত ইনসুলিন এবং তরল অ্যান্টিবায়োটিকগুলি।
8। প্লাস্টিকের চশমা – খাবারের ফ্রেম এবং লেন্সগুলি দৃষ্টিতে আপস করে বিকৃত করতে পারে।
9। চিপস সহ ক্রেডিট কার্ড এবং নথি – তাপ চৌম্বকীয় ব্যান্ড এবং মাইক্রোচিপগুলি ডাউনলোড বা ক্ষতি করতে পারে।
10। ব্যাটারি সহ খেলনা – পাইলস আগুন লাগানো অবধি ক্ষয়কারী তরল বা অতিরিক্ত উত্তাপ হারাতে পারে।
গ্রীষ্মের জন্য সোনার নিয়ম
গাড়িতে এই বস্তুগুলি ছেড়ে যাওয়া এড়ানো ছাড়াও বিশেষজ্ঞ Parclick.it তারা সুপারিশ কাভার্ড পার্কিং লট বা ছায়াযুক্ত অঞ্চল চয়ন করুন। ঝুঁকি হ্রাস এবং লোক, যানবাহন এবং ব্যক্তিগত বস্তুর সুরক্ষা সংরক্ষণ করা এটি একটি সহজ তবে কার্যকর সতর্কতা।
ডায়েরিওয়েব.আইটির সংবাদ পড়া চালিয়ে যান এবং আমাদের ফেসবুক পৃষ্ঠা অনুসরণ করুন