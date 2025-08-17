You are Here
10 দৃশ্যত অত্যাশ্চর্য সিনেমা যা আপনাকে ভাবতেও বাধ্য করবে
কেবল কয়েকটি সিনেমা চোয়াল-ড্রপিং ভিজ্যুয়ালগুলিকে একটি চিন্তা-চেতনামূলক গল্পের সাথে একত্রিত করতে পারে যা তাদের সার্থক করে তোলে। এমন অসংখ্য ব্লকবাস্টার রয়েছে যা কোনও বাস্তব পদার্থ ছাড়াই বিনোদন দেয় তবে চিত্রের সাথে মিলে আকর্ষণীয় গল্পগুলি ঠিক ততটাই অর্থহীন হতে পারে।

সেরা সিনেমা শ্রোতাদের নতুন উপায়ে ভাবতে এবং অনুভব করতে পারে। এটি করার জন্য এমন চিত্রগুলির প্রয়োজন যা একটি গল্পের সাথে মিলে কাজ করে, এমন জিনিসগুলি অর্জন করে যা কেবল চলচ্চিত্রের মাধ্যম অর্জন করতে পারে। যদি কোনও সিনেমা সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে তবে লোকেরা কয়েকদিন ধরে এটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ছেড়ে চলে যাওয়ার একটি ভাল সুযোগ রয়েছে।

10

গ্রিন নাইট (2021)

গ্রিন নাইট আর্থারিয়ান কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে স্যার গাওয়াইন এবং গ্রিন নাইট, যা ছিল 14 ম শতাব্দীর শিভাল্রিক রোম্যান্স। কবিতাটি রহস্যের মধ্যে রয়েছে এবং চলচ্চিত্রের অভিযোজনটি ঠিক যেমন বিভ্রান্তিকর এবং ক্রিপ্টিক, তেমনি ডেভিড লোরি যুগের পৌরাণিক কাহিনীটি পুনরায় তৈরি করেছেন।

গ্রিন নাইট চোয়াল-ড্রপিং চিত্রগুলিতে ভরাট যা সমস্ত ব্যাখ্যাটিকে অস্বীকার করে, যেমন গাওয়াইন যখন একদল জায়ান্টকে নিঃশব্দে জমিটি অতিক্রম করে আসে বা যখন সে কোনও হ্রদের নীচে বিচ্ছিন্ন মাথার জন্য ডুব দেয় তখন আসে। ক্রেডিট রোলের পরে এগুলি চিন্তাভাবনা করার মতো, তবে এর পুরো কাঠামো গ্রিন নাইট উস্কানিমূলক হওয়ার জন্যও ডিজাইন করা হয়েছে।

9

তার (2013)

ভবিষ্যতে সাধারণত ফিল্মে একটি চকচকে সাদা ইউটোপিয়া বা পোড়া-পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক দুঃস্বপ্ন হিসাবে চিত্রিত হয়। তার মধ্য শতাব্দীর নকশার উপাদানগুলি থেকে আগামীকাল একটি আকর্ষণীয় এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গির কল্পনা করার জন্য নতুন এবং আলাদা কিছু তৈরি করে।

তার মাঝে মাঝে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতি গল্পের বুদ্ধিমান পদ্ধতির পক্ষে উপযুক্ত। অনেক ফিল্মই বুঝতে পারে না যে মানুষ এআই এর সাথে সম্পর্কিত যেভাবে আরও বিশদভাবে সম্পর্কিত তার। এটি স্বাস্থ্যকর এবং চিকিত্সাগত হিসাবে উপস্থিত হতে পারে তবে এটি কেবল মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং ভয় সম্পর্কে একটি অন্ধকার সত্যকে গোপন করে।

8

রোমা (2018)

রোমা আলফোনসো কুয়ারানের অন্যতম সেরা সিনেমা এবং সহজেই তার সবচেয়ে ব্যক্তিগত। গল্পটি কেবল পরিচালকের নিজস্ব শৈশব থেকেই অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে না, এটি সিনেমাটোগ্রাফার হিসাবে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রও। এটি তাকে তৈরি সূক্ষ্ম বিবরণগুলির উপর আরও বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয় রোমা এত খাঁটি বোধ।

রোমাএর কালো-সাদা ফটোগ্রাফি কুয়ারনের হালকা এবং ছায়ার চমত্কার ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেপাশাপাশি তাঁর চিন্তাশীল শট রচনাগুলি। ভিজ্যুয়ালগুলি সর্বদা গল্পের প্রভাবকে আরও গভীর করে তোলে, যা গভীর স্তরে অনুরণন করার ক্ষমতা রাখে।

7

2001: একটি স্পেস ওডিসি (1968)

স্ট্যানলি কুব্রিকের অনেক চলচ্চিত্রের মতো, 2001: একটি স্পেস ওডিসি শ্রোতাদের ভাবার চেয়ে অনুভব করার জন্য ডিজাইন করা স্ট্রাইকিং চিত্রগুলিতে পূর্ণ। বিশাল কালো একচেটিয়া থেকে শুরু করে ক্যালিডোস্কোপিক ওয়ার্মহোল ক্রম পর্যন্ত, 2001 ইন্দ্রিয়কে চমকে দিন।

2001 এটি এখন পর্যন্ত তৈরি অন্যতম প্রভাবশালী সাই-ফাই সিনেমা, তবে খুব কম লোকই এর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে মেলে। কখনও খুব সরাসরি না হয়ে, এটি শ্রোতাদের কিছু বড় প্রশ্ন বিবেচনা করতে অনুপ্রাণিত করে। একই সময়ে, বিশ্লেষণ করার মতো অসংখ্য ছোট বিবরণ রয়েছে।

6

ধ্বংস (2018)

ধ্বংস জেফ ভ্যান্ডারমিয়ারের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত, যা প্রায়শই ধারণাগুলিতে ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য ভাষা ব্যবহার করে যা ইচ্ছাকৃতভাবে কল্পনা করা কঠিন। অ্যালেক্স গারল্যান্ডের চলচ্চিত্র অভিযোজনটি মহাজাগতিক ভয়াবহতার এই ধারণাটিকে তার নিজস্ব উপায়ে ধরে রেখেছে, অস্থির চিত্রগুলি তৈরি করে যা তারা যা বলে মনে হয় তা একেবারেই নয়।

ধ্বংস এটি সম্পূর্ণ ভয়াবহ হলেও অদ্ভুতভাবে সুন্দর। অনেক দৃশ্যে, এই দুটি পৃথক উপাদান একসাথে চলে যায়। এটি এর আসল অর্থ তৈরি করতে পারে ধ্বংস খুঁজে বের করা শক্ত, তবে এটি এমন এক ধরণের সিনেমা যা আরও ক্লুগুলি তুলতে এবং নতুন তত্ত্বগুলি স্পার্ক করার জন্য দ্বিতীয়বার দেখার মতো।

5

প্রিন্সেস মনোনোক (1997)

স্টুডিও ঘিবলির চলচ্চিত্রগুলি তাদের চমত্কার অ্যানিমেশনটির জন্য পরিচিত, এবং রাজকন্যা মনোনোক সবার মধ্যে অন্যতম সৃজনশীল। এটি একটি ঘনবসতিযুক্ত বনে স্থান নেয়, আকর্ষণীয় প্রাণীদের সাথে মিলিত হয় কেবল আবিষ্কার করার জন্য অপেক্ষা করে। হায়াও মিয়াজাকির বুদ্ধিমান ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং কখনই এটিকে খুব বেশি ঘন করে রাখে না, কারণ তিনি জানেন যে কিছু রহস্য অস্পষ্ট রেখে দেওয়া ভাল।

রাজকন্যা মনোনোক একটি চিন্তা-চেতনামূলক পরিবেশগত কল্পিত। যদিও এটি একটি প্রাচীন কল্পনা বিশ্বে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, এর থিমগুলির অনেকগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এর শক্তিশালী সমাপ্তি এই প্রভাবের একটি বড় অংশ, কারণ যুদ্ধ একটি ভঙ্গুর শান্তির পথ দেয় এবং পরবর্তী কী আসে তা বাতাসে ঝুলছে এমন প্রশ্ন।

4

বার্ডম্যান (2014)

বার্ডম্যান একটানা শটের মতো দেখতে দীর্ঘ সময় নেয় এবং চালাক সম্পাদনা ব্যবহার করে এমন একমাত্র সিনেমা নয়, তবে আলেজান্দ্রো গঞ্জালেজ আইরিটু নিশ্চিত করে যে এটি একটি ছদ্মবেশের চেয়ে অনেক বেশি। বার্ডম্যান একটি দ্রুত গতি বজায় রাখে, রিগগান থমসনের কেরিয়ার পুনরুদ্ধার করার এবং তার ব্যক্তিগত জীবনকে ট্র্যাকের দিকে ফিরিয়ে আনার ব্যস্ত প্রচেষ্টাতে শ্রোতাদের আঁকেন।

বার্ডম্যান একটি অপ্রতিরোধ্য ঝাপসা মধ্যে দৌড়রিগগানের অন্তর্নিহিত জগতটি তার আশেপাশে ফাঁস হওয়ার সাথে সাথে কেবল কয়েক মুহুর্তের জন্য সুখী লিভিটির জন্য বিরতি দেওয়া। এটি একটি বাধ্যতামূলক মনস্তাত্ত্বিক গভীর ডাইভের প্রভাব তৈরি করে এবং প্রত্যেকের সমর্থনকারী চরিত্রগুলির নিজস্ব পৃথিবী রয়েছে যা রিগগান কেবল একটি স্লাইভারকে দেখেছে।

3

দরিদ্র জিনিস (2023)

দরিদ্র জিনিস বেলা বাক্সটারের দ্রুত বিকাশ অনুসরণ করে, কারণ তার সন্তানের মতো মন দ্রুত তার চারপাশের অদ্ভুত বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। ইয়োরগোস ল্যানথিমোস সংগীত এবং সিনেমাটোগ্রাফিতে তার অভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলি প্রতিধ্বনিত করে, যাতে দরিদ্র জিনিস একটি জীবন্ত, শ্বাস প্রশ্বাসের জীবকে অনুকরণ করে।

বেলার যুবকদের নিস্তেজ রঙ এবং বিচ্ছিন্ন পিয়ানো সুরগুলি থেকে তার পরিপক্কতার টেকনিকালার মার্ভেল পর্যন্ত, দরিদ্র জিনিস একটি বন্য যাত্রা। এটি দর্শনীয়ভাবে চমকপ্রদ চিত্রগুলিতেও পূর্ণ, এই সত্যটি প্রতিফলিত করে যে বেলাকে স্ক্র্যাচ থেকে সমাজের ছদ্মবেশ এবং নিয়মগুলি শিখতে হবে। শিল্পী স্তর দরিদ্র জিনিস একটি পুনর্গঠন আবিষ্কার করার জন্য প্রচুর অফার।

2

গ্র্যান্ড বুদাপেস্ট হোটেল (2014)

গ্র্যান্ড বুদাপেস্ট হোটেল ওয়েস অ্যান্ডারসনের অনন্য সৃজনশীল কুইর্কগুলির সাথে তার উজ্জ্বল প্রতিসম শট রচনাগুলি থেকে শুরু করে তার মিনিয়েচারের প্রতি ভালবাসা এবং তার ডেডপ্যান হাস্যরসের সাথে উপচে পড়েছে। এই চিত্র-বইয়ের নান্দনিকতা বাইরে থেকে সুন্দর দেখাচ্ছে, তবে গ্র্যান্ড বুদাপেস্ট হোটেল দেখার জন্য কেবল সুন্দর কিছু ছাড়াও।

ওয়েস অ্যান্ডারসনের অনেক চলচ্চিত্রের মতো, গ্র্যান্ড বুদাপেস্ট হোটেল আশ্চর্যজনকভাবে সংবেদনশীল গল্পে পাচারের জন্য এর মুখোমুখি ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে, এটি এমন একটি অনাথের গল্প যা বিদেশী দেশে ভাগ্য অর্জন করে, তবে তিনি প্রক্রিয়াটিতে যা পছন্দ করেন তা হারাতে পারেন। এই প্লটের নিরস্ত্রীকরণ ট্র্যাজেডি অপেক্ষা করা অনেক আবিষ্কারের মধ্যে একটি।

1

ওপেনহাইমার (2023)

সিলিয়ান মারফি ওপেনহেইমার হাঁটছেন।
সিলিয়ান মারফি ওপেনহেইমার হাঁটছেন।

ওপেনহাইমার এমন এক ধরণের বায়োপিক যা কেবল ক্রিস্টোফার নোলান তৈরি করতে পারে। এটি কেবল একটি অ-রৈখিক টাইমলাইন ব্যবহার করে না, এটি তার প্রিয় হলমার্কগুলির মধ্যে একটি, তবে এটি স্কেল এবং দর্শনীয়তার বিরল ধারণা রয়েছে। কণা পদার্থবিজ্ঞানের বিমূর্ত অভিব্যক্তি থেকে শুরু করে ট্রিনিটি পরীক্ষার অপ্রতিরোধ্য শক্তি, ওপেনহাইমার শ্রোতাদের এমন কিছু সরবরাহ করে যা তারা আগে কখনও দেখেনি।

নোলানের দুটি সময় ওপেনহাইমার জীবনের একসাথে ছিন্ন করার সিদ্ধান্তের পরিণতিগুলি থেকে বোমা তৈরির বিষয়টি নিষ্কাশন করা অসম্ভব করে তোলে। এটি আংশিক কারণেই চলমান বিতর্ক হয়েছে কিনা তা নিয়ে ওপেনহাইমার বোমাটি কার্যকরভাবে দেখানো উচিত ছিল। এই বিতর্কের উভয় পক্ষই বায়োপিক কী হওয়া উচিত এবং কে ওপেনহাইমার কে ছিল সে সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলি প্রকাশ করে।

