£ 10 বিঙ্গো উইন সংগ্রহ করতে যাওয়ার পরে জীবনের জন্য পাঁচটি লড়াই ইউকে | খবর

পাঁচটির প্রশান্ত বিঙ্গো তারিখের রাতের একজন বাবা সন্ত্রাসে নেমে এসেছিলেন যখন একজন ক্যাসিনোতে ছদ্মবেশে একজনের দ্বারা তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল।
১১ ই জুন, ২০২৩ সালে, মাইকেল অ্যামব্রোজ (৪৯) এবং তাঁর স্ত্রী নাটালি (৪২) ওয়ারিংটনের ৪২ বছর বয়সী ককহেজ শপিং সেন্টারের স্থানীয় ক্যাসিনোতে তাদের সময় সঞ্চয় করছিলেন। সন্ধ্যাটি দুর্দান্তভাবে শুরু হয়েছিল, নাটালি এমনকি বিঙ্গোতেও একটি জয় অর্জন করেছিল, তবে তারা তাদের জয়ের দাবি করতে গিয়ে পরিবেশটি দ্রুত উত্সাহিত হয়েছিল।
মাইকেল স্পষ্টভাবে ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি প্যান্ডমনিয়ামটি ছড়িয়ে দিয়েছিল, চিৎকারের শব্দ এবং মহিলাদের চিৎকার বাতাস ভরাট করে। তার স্ত্রীর সুস্থতার জন্য উদ্বিগ্ন, তিনি কী ঘটছে তা দেখতে গিয়েছিলেন এবং কনস্টান্টিন লুপোর উপর হোঁচট খেয়েছিলেন যা একটি বার স্টুল দিয়ে সজ্জিত স্লট মেশিনগুলির মধ্যে ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের 20 টি বিপজ্জনক শহর এবং শহরগুলি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে এই খবরটি এসেছে।
অগ্নিপরীক্ষার কথাটি বর্ণনা করে মাইকেল বলেছিলেন, “আমরা বাচ্চাদের ছাড়াই এক চটকদার রাতে বেরিয়ে এসেছি। আমার স্ত্রী 10 ডলার জিতেছে এবং আমরা এটি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। নগদ অর্থের সময় আমি শুনতে পেলাম এবং মহিলারা চিৎকার করছে এবং দৌড়াদৌড়ি করছে। আমি তাকে ফলের মেশিনগুলি ছুঁড়ে মারতে দেখলাম তাই আমি তাকে নিরস্ত্র করতে গিয়েছিলাম এবং পুলিশ না আসা পর্যন্ত তাকে ধরে রেখেছিলাম এবং ধরে রেখেছি।”
‘আমি কেবল অন্য সবাইকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম’
“আমি আমার স্ত্রীর জন্য ভয় পেয়েছিলাম। তিনি কর্মীদের হুমকি দিচ্ছিলেন তবে আমার স্ত্রী সেখানে উপস্থিত হওয়ার কারণে আমি তাকে ধরে রাখতে পেরেছিলাম, আমি চাইনি যে আমার স্ত্রী সেখানে ছিলেন, আমি চাইনি যে কেউ কেউ বিপদে পড়ুক, বিশেষত আমার স্ত্রী।”, লিভারপুল ইকো জানিয়েছেন।
লুপোর সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় মাইকেল একটি লক ছুরি থেকে স্ল্যাশ সহ্য করেছিলেন। তিনি শীতলভাবে এই ঘটনাটি স্মরণ করেছিলেন: “আমি তত্ক্ষণাত্ আমার ঘাড়ে তাজা বাতাস অনুভব করতে পারি I
তিনি মন্তব্য করেছিলেন: “আমি কেবল অন্য সবাইকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম, আমাকে অন্য কারও ক্ষতি করতে তাকে থামাতে হয়েছিল। তিনি সবাইকে হুমকি দিচ্ছিলেন।”
পুলিশ তাত্ক্ষণিকভাবে এসে লুপোকে আটক করে।
পরবর্তীকালে, মাইকেল হাসপাতালে জরুরি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল। তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন: “সার্জন আমাকে বলেছিলেন যে এটি যদি এক ইঞ্চি কম হত আমি মারা যেতাম। আমি খুব ভাগ্যবান ছিলাম। আমি মনে করি যখন আমাদের ঘটেছিল তার ধাক্কা যখন আমাদের আঘাত করেছিল। এটি সমস্ত পরিবারের জন্য ভীতিজনক ছিল। এটি একটি পাগল তারিখের রাত ছিল।”
ফৌজদারি দোষী
ফ্রেড্রিক স্ট্রিট, উইডনেসের বাসিন্দা কনস্টান্টিন লুপোকে শুক্রবার, ১ আগস্ট শুক্রবার আট মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে অপরাধী ক্ষতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে, গুরুতর শারীরিক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং লিভারপুল ক্রাউন কোর্টে জনসাধারণের মধ্যে একটি ব্লেড নিবন্ধ বহন করা হয়েছিল।
আদালত শুনেছিল যে কীভাবে ১১ ই জুন, ২০২৩ সালে, ৩ 37 বছর বয়সী এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে ওয়ারিংটনের ককহেজ শপিং সেন্টারের একটি ক্যাসিনোতে বার স্টুলের সাথে পাঁচটি স্লট মেশিন ধ্বংস করে £ 8,734 ডলারের ক্ষতি হয়েছিল।
মাইকেল আরও যোগ করেছেন: “ক্যাসিনোর পরিচালক যখন তাকে আদালতে দেখলাম তখন তিনি সত্যিই খুব সুন্দর ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে এটি যদি আমার পক্ষে না হয় তবে তিনি ভেবেছিলেন যে খুব খারাপ কিছু খারাপ কিছু ঘটতে পারে।”
পিতা মর্মান্তিকভাবে ইকোতে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করেছেন, তার আক্রমণকারী ক্যাসিনোতে স্লট মেশিনগুলি ভেঙে ফেলার জন্য একটি বার স্টুল ব্যবহার করার মুহুর্তটি দেখায়।
স্লট মেশিন ‘মিথ্যা’
তার পুলিশ সাক্ষাত্কারে, লুপো ফৌজদারি ক্ষতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তবে “স্লট মেশিনে রাগান্বিত হয়ে” স্বীকার করেছেন, “তাদের কাছে” মিথ্যা কথা “বলে অভিযোগ করেছেন।
গোয়েন্দা কনস্টেবল স্টিফান ওলস্টেনহোলমে মন্তব্য করেছিলেন: “এমনকি কনস্টান্টিন লুপোর পুরো তদন্ত জুড়ে তার নির্দোষতা বজায় রাখার আলোকে এবং ভুক্তভোগীকে আবারও আদালতে এই ঘটনাটি পুনরুদ্ধার করতে বাধ্য করে, আমি আশা করি যে আজকের ফলাফলটি এই অযৌক্তিক ও সহিংস দুর্ঘটনার সাথে জড়িত ভুক্তভোগীকে কিছুটা আশ্বাস দেয়।
“এটি জনসাধারণের সদস্যের পক্ষে সম্ভাব্য জীবন-হুমকির পরিস্থিতি হতে পারে, যিনি যথাযথভাবে লুপোকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যিনি তার জুয়ার বিকেলের ফলাফলটি পরিচালনা করতে পারেননি এবং তিনি যে বেশ কয়েকটি মেশিন ব্যবহার করেছিলেন তার যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি করতে পারে।
“ভুক্তভোগী লুপোর তাণ্ডব বন্ধ করার জন্য তারা যতটা সম্ভব চেষ্টা করছিলেন এবং সহিংসভাবে আক্রমণ করার যোগ্য ছিলেন না। চ্যাশায়ার পুলিশ চূড়ান্ত গম্ভীরতার সাথে হামলার প্রতিটি প্রতিবেদনের সাথে আচরণ করে এবং আমাদের অফিসাররা তাদের প্রাপ্য ন্যায়বিচারের শিকার হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।”